Kanada'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Kanada Deprem Merkezi, depremin merkez üssünün Vancouver'un 188 kilometre batısındaki Port Hardy olduğunu açıkladı.

Depremin, yerin 10 kilometre altında meydana geldiği ve Vancouver'ın yanı sıra Richmond kentinde de hissedildiği belirtildi.

Deprem sonrası can ya da mal kaybı yaşanmazken, Tsunami uyarısı yapılmadı.

Pasifik Okyanusu açıklarında pazartesiden bu yana 4,8 ile 6,0 büyüklüğünde 5 deprem daha yaşanmıştı.

25/12/2019 10:34