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Girne Belediyesi Ve Girne Üniversitesi İşbirliği Yapıyor

Girne Belediyesi, Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ile Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER), denizciliğin sevdirilmesi için iki çalışma yapacak

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24/09/2019

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Girne Belediyesi Ve Girne Üniversitesi İşbirliği Yapıyor

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Fatih Hüseyinoğlu ve GÜDENMER Başkanı Kaptan Enver Yetkili’yle yaptığı görüşmede, Girne Belediyesi tarafından yapımı devam eden Girne Kent Müzesi içinde, “Deniz Biyoloji” bölümünün oluşturulması için mutabakata varıldı.

Görüşmede, ayrıca Girne Antik Limanı bölgesinde “Anıtsal Gemi Çapası” konumlandırılması görüşüldü. Çapa Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi’nin tarafından tedarik edilecek çapa
üzerinde Mustafa Kemal Atatürk ve Rauf Raif Denktaş’ın denizcilikle ilgili özdeyişleri yer alacak 

24/09/2019 15:42

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TAGS: haber, kıbrıs, girne, belediye
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