2019 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

2019 yılı Nobel Tıp Ödülü sahipleri açıklandı. Ödül ABD'den iki ve İngiltere'den bir profesöre verildi. ABD'li araştırmacılar Gregg L. Semenza, William G. Kaelin Jr. ve İngiliz araştırmacı Sir ünvanlı Peter J. Ratcliffe ödüle layık görüldü. Üç bilim insanına hücrelerin farklı oksijen değerlerine verdiği tepkiler alanında yaptıkları çalışmalar nedeniyle ödül verildiği açıklandı. Ödül açıklamasında, "Oksijenin önemi yüzyıllardır biliniyor ancak hücrelerin oksijen seviyesindeki değişikliklere nasıl adapte olduğunun bilgisine insanlık vakıf değildi. Bu yıl Nobel Ödülü hücrelerin oksijen miktarındaki değişikliğe verdiği tepkileri ortaya çıkaran moleküler mekanizmaları ortaya çıkartan çalışmalara layık görüldü" ifadeleri kullanıldı. 2018'de ise Nobel Tıp ödülü tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD'li James P. Allison ile Japon Tasuku Honjo'ya verilmişti

07/10/2019 16:04