İstanbul depreminin ardından: 106 artçı sarsıntı daha yaşandı

İstanbul’da dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.4 olan 106 artçı sarsıntının daha yaşandığüı öğrenildi.

Bazı ilçelerde ise binalarda ufak çaplı hasar meydana geldi.

Saat 13.59’da meydana gelen depremin ardından sabah saat 06.05’e kadar 106 artçı deprem meydana geldi.

Ayrıca, Balat'ta tehlike arz eden iki metruk binanın ise kontrollü bir iekilde yıkıldığı belirtildi.

27/09/2019 08:48