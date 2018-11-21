Uluçay ile Yıldırım bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay dün bir araya geldi.

-İzmir’de Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi toplantısına katılan

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile görüştü. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede iki ülke Meclisleri arasında çalışma grupları oluşturulması konusunda görüş birliğine varıldı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi toplantısına katılmakamacıyla İzmir’de bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

Etkinliğin yapıldığı otelde yer alan görüşme önce başbaşa daha sonra ise heyetler arasında devam etti.

Görüşmede Cumhuriyet Meclisi heyetinde HP Milletvekili Hasan Topal, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner, KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin, Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir ile Basın Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada yer alırken, TBMM heyetinde ise TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Genel Sekreter Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Dışilişkiler Başdanışmanı Büyükelçi Kerim Uras hazır bulundu.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede iki ülke Meclisleri arasında çalışma grupları oluşturulması konusunda görüş birliğine varıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ve heyetinin bu akşam KKTC’ye dönmesi bekleniyor.