Mağusa Türk Gücü 4 - 1 Gönyeli

K-Pet Süper Lig’de lider Mağusa Türk Gücü, son 5 haftada yenilgi yüzü görmeyen Gönyeli’yi Mağusa’da konuk etti. Canbulat Stadı’ndaki maçı 4-1 kazanan Mağusa Türk Gücü hem liderlik koltuğunda farkı açtı hem de rakibinin 5 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Mağusa ekibinin golleri Dinopeter, Şenol Şöför, Peter Ebi ve Ünal Kaya’dan gelirken, Gönyeli’nin tek golünü Yağış attı. Lider Mağusa Türk Gücü aldığı galibiyetle puanını 56 yaparken, Gönyeli 25 puanda kaldı.

STAT: Gazimağusa Canbulat Stadı

HAKEMLER: Mustafa Öztugay, Yusuf Bakar, Sertan Alkın

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Yusuf Yontar, Yasin Kurt, Mehmet Gürlü, Yusuf Beyazi (Dk.75 Arif), Adil Yalçın Uçar, Herve Amanı (Dk.61 Nevzat), Mehmet Erol, Ünal Kaya, Ebımoboweı Peter, Şenol Şöför (Dk.82 Uğur), Dınopeter Jude Aıraodıon

GÖNYELİ: Kemal Bağbal, Raif Selden, Azat Berhan Tip, Eray Osman Halil, Mahmut Erkan, Kahraman Dönmez (Dk.46 Barış), Badara Naby Sylla, Tunahan Şencan, Felıx Obada (Dk.60 Yağış), Mehmet Barkınay (Dk.83 Ceren), Süleyman Aksaç

GOLLER: Dk.3 Dinopeter Jude Airaodion, Dk.9 Şenol Şöför, Dk.39 Peter Ebimobowei, Dk.45 Ünal Kaya (Mağusa Türk Gücü) – Dk.84 Yağış Gencay (Gönyeli)

07/03/2020 20:32