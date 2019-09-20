Taçoy : Enterkonnekte Sistemi Türkiye’yle de Bir An Önce Kurmak İstiyoruz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Ankara’da düzenlenen “Kıbrıs’ta Son Söz” konulu panelin açılışında konuşma yaptı.Taçoy, “Ekonomik yönden, kendini kabul ettiren bir ülke olmak için çaba içindeyiz.Bu yönde adımlarımızı en iyi şekilde atıyoruz.Ekonomik önlemlerimizi alıyoruz.Yatırımlarımızı, yasalarımızı buna göre düzenliyoruz. Gelişen teknolojik unsurlarla 2020'nin bilişim adası olmak için de bir fırsat olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ın güvenilir, iyi niyetli, adaletten ve hakkaniyetten yana bir ülke olduğunu her fırsatta dile getirdiğini belirten Taçoy, “Attığımız her adım, halkımızın, refah ve huzuru içindir” vurgusunda bulundu.Üniversitelerle ilgili de konuşan Taçoy, “Bu alandaki her gelişme Kıbrıs Rum siyasetçilerini Kıbrıs Türkü’nü teslim alma konusundaki iştahını kırıyor” dedi.

Üniversitelerin Kıbrıs Türklerinin uluslararası alandaki görünürlüğüne bilim yoluyla ciddi katkı sağladığını belirten Bakan Taçoy, Kıbrıs Rum kesiminin arkasına AB’yi de alarak ülkedeki üniversitelere yönelik propaganda yaptığını söyledi.

Taçoy, “Bu karşı propaganda faaliyetlerine rağmen üçüncü ülkelerden öğrenci ve öğretim üyemiz sürekli artıyor. Üçüncü ülkelerden öğrenci sayımızdaki artışın sağlanmasında YÖK’ün çok ciddi destek verdiğini görüyor ve gurur duyuyoruz. Kuzey Kıbrıs hükümeti olarak üniversitelerimizle ortak kamu ve bilim diplomasisi yoluyla BM’nin çarpık statüko anlayışını dünyanın gündemine taşıyacağız. Hedefimiz bu” dedi. Elektrik konusunda da konuşan Bakan Taçoy, “Biz, enterkonnekte sistemi Anavatan Türkiye’yle de bir an önce kurmak istiyoruz ki bu rezervi üstümüze alabilelim ve en uygun şekilde istifade edebilelim. Bu projenin KKTC’deki elektrik fiyatlarını ilk başlarda ciddi oranda indireceğini düşünüyoruz” dedi.

Bakan Taçoy, “Gelecek için kaçınılmaz olan deniz yoluyla enterkonnektenin bir an önce kurulumunun gerçekleşmesi. Ayrıca yine deniz altı doğal gaz hattının planlanarak 2025 hedefine konulması şart” şeklinde konuştu.

Taçoy, KKTC’de üretilen enerjinin hem daha ucuz hem de daha çevreci noktalara ulaşabilmesini istediklerini söyledi.

Doğal gaz konusunda da konuşan Taçoy, “Kıbrıs’ta, haklarımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Rumların uzlaşmaz tutumu bizleri Doğu Akdeniz'de daha da güçlü duruma getirmiştir. Türkiye’miz bugün Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerinde söz sahibi olmuşsa bunu sondaj ve sismik araştırma gemilerimize borçluyuz” dedi.

Uluslararası şirketleri uyaran Taçoy, “Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerine zarar verecek şekilde atacakları adımlar onlara ciddi bedeller ödetebilir.Uluslararası şirketler, Rumların oyununa gelmemelidir” şeklinde konuştu.

20/09/2019 15:14