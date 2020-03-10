Dr. Fazıl Küçük’ü anma etkinliği iptal edildi

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü anma etkinlikleri çerçevesinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliğiyle düzenlediği Ortaokul ve Liselerarası “Dr. Fazıl Küçük” konulu Şiir ve Kompozisyon Yazma Yarışması’nın ödül töreni ile 3. Geleneksel “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu Resim Yarışması’nın sergi açılışı ve ödül töreni iptal edildi.

Vakıftan yapılan açıklamada, etkinliklerin koronavirüs salgınına önlem olarak iptal edildiği belirtildi.

10/03/2020 16:09