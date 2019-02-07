Zayıflama çayından yasaklı madde çıktı! (Ölüme neden olmuştu)

Üsküdar Üniversitesi İleri Toksikoloji Analiz Laboratuvarı tarafından bir zayıflama çayında yapılan incelemede 'sibutramin' tespit edildi.

Milliyet gazetesinden Meltem Günay'ın haberine göre, üniversite hastanesinde tedavi gören ve zayıflama hapı kullanan bir hastanın şikayeti üzerine, kullanılan ürün analiz edildi ve içeriğinde 'sibutramin' maddesi tespit edildi.

Hastadan idrar örneği alınarak yapılan analizde ise 'sibutramin' metabolizasyonu sonucu vücutta oluşan iki aktif metabolit tespit edildi.

'Sibutramin' maddesini ihtiva eden zayıflama hapı, 2010 yılında Kastamonu'da bir kadının ölümüne neden olmuş, bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, 'sibutramin' etken maddeli ilaçların ruhsatlarını askıya almıştı.

Üsküdar Üniversitesi'nin yaptığı inceleme, aradan geçen 9 yılda bakanlığın ruhsatları askıya almasına rağmen bazı firmaların ürünlerinde tüm riskleri gözardı ederek 'sibutramin' kullanmakta ısrar ettiğini ortaya koydu. Üniversite rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan, piyasada bulunan ve zayıflama çayı adı ile kullanıma sunulan örneklerle ilgili uyarı geldi.