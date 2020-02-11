Kalavasos Barajı ağır metal kirlenmesi nedeniyle kapatıldı

Güney Kıbrıs’ın ikinci büyük barajı olan Larnaka’daki Kalavasos Barajı’nın, ağır metal kirlenmesi nedeniyle kapatıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Su İşleri Dairesi’nin, barajdaki içme suyunun kirlenmesinden doğacak olası ciddi etkilerin önüne geçebilmek için barajı kapattığını yazdı.

Gazete, 17 milyon metreküplük barajda, yoğun yağışların getirdiği eski maden atıkları nedeniyle ağır metal kirlenmesi yaşandığını ve kamu sağlığının korunması maksadıyla, yalnızca Kuri Barajı’ndan içme suyu alınmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Haberde, barajdaki sudan alınan örneklere yapılan tahlillerde, suda asbest, kurşun, nikel gibi ağır metallerin oranının çok yüksek çıktığı ve bu suyun, içme suyu olarak veya sulama maksadıyla kullanılmaması için tedbir alındığı belirtildi.

11/02/2020 12:22