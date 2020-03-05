Akıncı, Arasta esnafıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Lokmacı, Rum Yönetimi’nin sınırları kapamasının ardından zor günler geçiren Arasta esnafı ile bir araya geldi.

Akıncı,Lokmacı Sınır Kapısı’na giderek esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Akıncı, Rum Yönetimi’nin 4 sınır kapısını Corona Virüsü’nü bahane göstererek kapatması kararının kaldırılması için ellerinden gelen girişimleri yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Bakanlar Kurulu’nun pazartesi günü tekrar toplanarak bu kararı gözden geçireceğini ancak kapıların açılmasıyla ilgili bir işaret almadığını kaydetti. Yaklaşık bir haftadır kapalı olan Lokmacı Barikatı nedeniyle çevre esnaf iş yapamamaktan, evine ekmek götürememekten şikayetçi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Yönetimi’nin tek taraflı aldığı bu kararın yanlış olduğunu vurgulayarak, ‘kapıları kapatıp iki toplumu bir birinden korumamız gereken bir durum yok’ dedi.

05/03/2020 12:18