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Adele boşandıktan sonra 20 kilo verdi

Dünyaca ünlü yıldız Adele, Simon Konecki'den boşanmasından bugüne 20 kilo zayıfladı

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28/10/2019

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Adele boşandıktan sonra 20 kilo verdi

İngiliz popçu Adele, son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Daha önceleri kıvrımlı vücuduyla mutlu olduğunu belirten Adele’in büyük değişimi ilk kez ABD’li rap’çi Drake’in 33’üncü doğum günü partisinde fark edildi. Adele, doğum gününde çekilen bir kareyi Instagram’da paylaşarak altına esprili bir dille “Eskiden ağlıyordum, şimdi terliyorum” notunu düştü. 31 yaşındaki şarkıcı, nisan ayında eşi Simon Konecki ile boşanmasının ardından sıkı bir diyet ve
spor maratonunyla 20 kilo verdi. Adele, Simon Konecki’den boşanmasının ardından rap şarkıcısı Skepta ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

28/10/2019 13:04
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TAGS: haber, kıbrıs, adele, kilo, boşanma
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