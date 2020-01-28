Güney Kıbrıs'ta, Corona virüsüne karşı tedbir alınıyor

Larnaka Havalimanı’nda dün tüm müdahil tarafların katıldığı bir toplantı yapıldı

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28/01/2020

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Güney Kıbrıs'ta, Corona virüsüne karşı tedbir alınıyor

 Güney Kıbrıs’ta, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden Corona virüsüyle mücadeleye ilişkin bir dizi tedbir alındığı bildirildi.
Alithia gazetesi, Larnaka Havalimanı’nda dün tüm müdahil tarafların katıldığı bir toplantı yapıldığını ve toplantıda, Çin’den Güney Kıbrıs’a giden turistlerle son 2 haftada Çin’e seyahat edip Güney Kıbrıs’a dönen kişilerin tespit edilmesinin kararlaştırıldığını yazdı.
Gazete, havalimanlarına özel görüntüleme sistemleri de yerleştirileceğini ve havalimanındaki revirlere doktor ve hemşire takviyesi yapılacağını kaydetti.

28/01/2020 16:09
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TAGS: Güney Kıbrıs’ta, Corona, haber, kıbrıs, virüsüne, karşı, tedbir, alınıyor
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