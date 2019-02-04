Himalaya buzullarının üçte ikisi yüz yıl içinde eriyecek

Hazırlanan raporda, toplamda dağ bölgesinde yaşayan 230 milyon insanın yanı sıra, toplamda 1.6 milyar insanın su kaynağı olan Hindu Kush-Himalaya (HKH) bölgesindeki buzulların erimesini durdurmayı önlemenin imkansız olduğu belirtildi.

Zira, Paris Anlaşması ile hedeflenen 'küresel ısınmayı 1.5 dereceyle sınırlama' hedefine erişilse dahi, buzulların üçte ikisi eriyecek.​Ganges, Indus, Yellow, Mekong ve Irawaddy gibi dünyanın en önemli nehirlerini besleyen buzullar aynı zamanda milyarlarca insanın doğrudan veya dolaylı olarak yiyecek, enerji, temiz hava ve gelir kaynağı.

Yapılan araştırmalar, erimenin hava kirliliğinden yiyecek ve enerji üretiminin devre dışı kalmasına kadar insan yaşamı üzerinde çok sayıda olumluz sonuçlar doğurabileceğinği gösteriyor.

Raporda ayrıca, buzulların erime sürecinde Everest gibi dağların eteklerinde bulunan çok sayıda gölün taşma tehlikesi olduğuna dikkat çekildi.

Nepal'deki Katmandu merkezli Uluslararası Entegre Dağ Gelişimi Merkezi (ICIMOD) tarafından 5 yılda hazırlanan raporda 350'den fazla araştırmacı ve uzman, 185 organizasyon, 210 yazar, 20 editör ve 125 dış hakemin çalışmaları sonucunda hazırlandı.

​Raporu hazırlayanlardan Philippus Wester, konuyla ilgili açıklamasında "Küresel ısınma, 100 yıldan daha az bir sürede 8 ülkeyi kesen soğuk, buzul kaplı dağ zirvelerini çıplak kayalara dönüştürmek için yolda. Bu, daha önce duymadığınız bir iklim krizi" ifadelerini kullandı.

Raporda yer verilen bir tahmine göre, bölge 2030 yılına kadar iklim değişikliğine uyum sağlamak için 2030 yılına kadar yıllık 4.6 milyar dolara ihtiyaç duyacak.