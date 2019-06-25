Tıbbi ve aromatik yağlar, sabit ve uçucu yağlar olarak ikiye ayrılırlar.Sabit ve uçucu yağların özelliklerini ve bu yağları kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini bilmemiz gerekmektedir.

Sabit Bitkisel Yağ Nedir?

Genellikle sıkma ya da organik çözücülerle elde edilmektedirler.Meyve veya tohumlarda sıvı ya da katı halde bulunurlar.Suda çözünmezler.Soğuk presleme ya da sıcak presleme yoluyla üretilirler.Sıcak presleme yönteminde,yağ çıkarılacak bitki parçası önce ısıl işleme tabi tutularak kavrulur, sonra preslenir.Bu yolla bitkiden daha çok yağ elde edilir.Ancak yağdaki vitamin, mineral ve diğer sağlığa yararlı maddelerin çoğu yok olmaktadır.Soğuk presleme yöntemiyle ise daha yüksek nitelikte ve tedavide kullanılabilen etken maddeleri içeren tıbbi sabit yağ elde edilir.

Uçucu Yağ Nedir?

Genellikle sıvı halde olurlar.Kuvvetli koku ve uçucu madde içerirler.Suda çözünmezler.Su buharı distilasyonu ile elde edilirler.Çiçek,yaprak, meyve kabukları, kısmen de bitki, ağaç kabuğu ve köklerinden elde edilirler.Kozmetik, gıda,kimya ve ilaç gibi pek çok sanayi dalında kullanılırlar.Koku ve tatların kıymetli ve en vazgeçilmez hammaddeleridir. Uçucu yağlar, açıkta bırakıldığında oda sıcaklığıyla birlikte buharlaşma gösterirler.Ciltte kolayca emilim sağlayan ve sabit yağlarla birlikte belli oranlarda karıştırılarak haricen kullanılabilirler.Ağız yoluyla mutlaka doktor kontrolünde alınması gereklidir.

Bitkisel Yağlar, Aromatik yağlar ve Uçucu Yağların Faydaları Nelerdir?

Acı Badem Yağı

Acı Elma (Adaçayı) Yağı

İdrar arttırıcı olması ile birlikte, gaz sıkıntısı yaşayanlara da yardımcıdır. Vücudumuzda meydana gelen herhangi bir yaranın iyileşme sürecinde de olumlu sonuçlar vermekdir. Bebeklerde gaz gidermeye yardımcı olur. Bunun yanı sıra astım, bronşit ve bayanlarda da adet düzensizliğini gidermede fayda sağlayan bitkisel yağlar arasındadır.