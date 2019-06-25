Bitkisel Yağlar, Aromatik Yağlar ve Uçucu Yağların Faydaları Nelerdir?
Bitkisel yağlar sağlık açısından oldukça faydalıdır. Yağlar özelliklerine göre farklı sağlık sorunları için kullanılabilir.
25/06/2019
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Tıbbi ve aromatik yağlar, sabit ve uçucu yağlar olarak ikiye ayrılırlar.Sabit ve uçucu yağların özelliklerini ve bu yağları kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini bilmemiz gerekmektedir.
Sabit Bitkisel Yağ Nedir?
Genellikle sıkma ya da organik çözücülerle elde edilmektedirler.Meyve veya tohumlarda sıvı ya da katı halde bulunurlar.Suda çözünmezler.Soğuk presleme ya da sıcak presleme yoluyla üretilirler.Sıcak presleme yönteminde,yağ çıkarılacak bitki parçası önce ısıl işleme tabi tutularak kavrulur, sonra preslenir.Bu yolla bitkiden daha çok yağ elde edilir.Ancak yağdaki vitamin, mineral ve diğer sağlığa yararlı maddelerin çoğu yok olmaktadır.Soğuk presleme yöntemiyle ise daha yüksek nitelikte ve tedavide kullanılabilen etken maddeleri içeren tıbbi sabit yağ elde edilir.
Uçucu Yağ Nedir?
Genellikle sıvı halde olurlar.Kuvvetli koku ve uçucu madde içerirler.Suda çözünmezler.Su buharı distilasyonu ile elde edilirler.Çiçek,yaprak, meyve kabukları, kısmen de bitki, ağaç kabuğu ve köklerinden elde edilirler.Kozmetik, gıda,kimya ve ilaç gibi pek çok sanayi dalında kullanılırlar.Koku ve tatların kıymetli ve en vazgeçilmez hammaddeleridir. Uçucu yağlar, açıkta bırakıldığında oda sıcaklığıyla birlikte buharlaşma gösterirler.Ciltte kolayca emilim sağlayan ve sabit yağlarla birlikte belli oranlarda karıştırılarak haricen kullanılabilirler.Ağız yoluyla mutlaka doktor kontrolünde alınması gereklidir.
Bitkisel Yağlar, Aromatik yağlar ve Uçucu Yağların Faydaları Nelerdir?
Acı Badem Yağı
Acı Elma (Adaçayı) Yağı
İdrar arttırıcı olması ile birlikte, gaz sıkıntısı yaşayanlara da yardımcıdır. Vücudumuzda meydana gelen herhangi bir yaranın iyileşme sürecinde de olumlu sonuçlar vermekdir. Bebeklerde gaz gidermeye yardımcı olur. Bunun yanı sıra astım, bronşit ve bayanlarda da adet düzensizliğini gidermede fayda sağlayan bitkisel yağlar arasındadır.
- Cildi temizleme özelliğine sahiptir.
- Saçlarda meydana gelen kepeklenmeleri giderir.
- Cilt yüzeyindeki sivilceleri giderir.
- Doğal bir afyodizyaktır.
- Saç dökülmesini önler.
- Antibakteriyel özelliği ile bakteri öldürücü etkiye sahiptir.
- Cilt lekelerine karşı etkilidir.
- Antidepresan işlevi görerek olumsuz duyguları kişilerden uzaklaştırır.
- Sinir sistemini düzenler.
- Zihni tazeleyici etkilere sahiptir.
- Aromaterapi masajı şeklinde uygulandığında rahatlama sağlar.
- Saçları güçlendirir.
- Saçlı derinin sağlıklı şekilde beslenmesini sağlar.
- Cilt çatlaklarını iyileştirir.
- Yara izleri ya da yeni oluşan yaralarda doğal bir tedavi seçeneğidir.
- Cinsel hormonları uyararak libido artışı sağlar.
- Bağırsakları temizleme özelliğine sahiptir.
- Göz enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilir.
- Diş eti sorunlarında tercih edilebilir.
- Ağız içi yaraları üzerinde etkilidir.
- Cildi sıkılaştırıcı etki gösterir.
- Parlaklığını kaybeden ciltleri canlandırabilir.
- Yaşlanma karşıtı etki gösterir.
- Ciltte sarkma problemlerini engeller.
- Adet döngüsünü düzenleyici etkisi vardır.
- Adet dönemindeki baş ağrısı, bulantı, depresyon ve halsizlik gibi durumları en aza indirir.
- Kış mevsiminde sık sık karşılaşılan göğüs ağrısı, solunum yollarında tıkanma ve öksürük problemlerine iyi gelir.
- Balgam söktürücü olarak kullanılabilir.
- Alzheimer hastalığında tedavi edicidir.
- Ağız kokusunu engelleme özelliğine sahiptir.
- Astıma iyi gelir.
- Bronşit hastalığında ek bir tedavi seçeneği olarak kullanılabilir.
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Ahududu Yağı
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Şeker hastalıklarını dengelemekle birlikte, romatizma ve boğaz hastalıklarına da iyi gelmektedir. Ateş ve ishal sorunlarında kullanılması faydalıdır. E ve C vitamini içerir cilt bakımında kullanılır aynı zamanda afrodizyak etkisine sahip bitkisel yağlar arasındadır.
- C ve E vitaminleri bulundurduğu için ciltteki yenileyici hormonları harekete geçirir.
- Cildi besleyerek genç kalmasını sağlar.
- Ölü hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.
- Yaşlılık belirtilerine durdurarak gerilemesini sağlar.
- Boğaz hastalıklarında faydalıdır.
- Şeker hastalarında destekleyicidir.
- Romatizma ve gut gibi hastalıklarda yararlıdır.
- İshal ve Ateş’i rahatsızlıkları ve kullanılması Tavsiye edilebilir.
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Alabalık Yağı
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Bel ve kas ağrılarına iyi gelebileceği gibi, romatizma sorunu olanlara da destek sağlar. Kas gevşetici, mafsal ve kireçlenme sorunlarına faydalı yağlar arasındadır.
- Kas ağrıları, eklem ağrıları, boyun ağrıları, fıtık, kemik ağrıları ve kireçlenmeye karşı etkilidir. Uyuşmaları ve varis oluşumunu engeller.
- Migren ve sinüzit nedeniyle oluşan bağ ağrılarının geçmesini sağlar. Masaj ile birlikte baş bölgesine uygulanarak ağrının iyileştirilmesini sağlar.
- Selülit, kırışıklık egzama, döküntü, kaşıntı gibi deri problemleri tedavi eder. Aynı zamanda selülit ve kırışıklık gibi yaşlılık belirtisi durumların ortaya çıkmasını engeller.
- Bu yağın 10 yaş gençleştirici etkisi bulunmaktadır. Çünkü içerisinde bulunan alabalık kılçığının özü vücudun genç kalmasını sağlamaktadır.
- Ayak kokusunu ve ayakta mantar oluşum gibi problemlerin engellenmesini sağlar. Ayağa masaj yaparak uygulandığında bu tür kötü kokuların ve mantar oluşumunun ortadan kalkmasına yardımcı olur.
- 4-10 yaş grubu altını ıslatan çocuklar için şifa olmaktadır. Bel yataklarına masaj yapılarak uygulandığında oldukça fayda sağlamaktadır.
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Anason Yağı
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Şişkinlik giderici, gaz söktürücü, mide hazımsızlığını giderici, anne sütü arttırıcı, selülit tedavisinde ve son olarak da uyku düzenlemeye faydalı bitkisel yağlar arasındadır.
- Anason yağının gaz giderici etkisi bulunmaktadır.
- Sindirim sisteminin aktif bir şekilde çalışmasını sağlar.
- Bebekler için kullanıldığında gaz giderici özelliğinden yararlanılabilir. Avuç içiyle bebeğin mide kısmına masaj yapılmalıdır.
- Midede hazımsızlığa karşı faydalıdır.
- Ödem söktürücü etkisi bulunmaktadır.
- İştah azaltıcı özelliği vardır.
- Anne sütünü arttırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.
- Selülit tedavisinde kullanılır.
- Uyku problemlerine karşı iyi gelir. Uyku düzenleyici ve uyku verici özelliği vardır.
- Çocuklar için topuk ve karın bölgesinde kullanıldığında rahatlamalarını sağlar.
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Argan Yağı
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İçerisinde yer alan E vitamini sayesinde yazın güneş ışınlarının vücudumuzu olumsuz yönden etkileyerek kuru kalmasına neden olabilir. Makyaj yapılan cildi korur. Ciltte meydana gelen kırışıklıkları önleyerek nemlendirici özelliğe sahip bitkisel yağlar arasındadır.
- Kırışıklıkları azaltarak cildinizin sıklaşmasını sağlar.Sivilce tedavisinde oldukça etkilidir.
- Cildinizin yumuşamasına yardımcı olur.
- Güneş(UHV zararlı ışınları), sigara, stres, çevre kirliliğinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak hücrelerin
- yenilenmesini sağlayarak cildinizi canlandırır.
- Ciltteki tahriş ve iltihaplanmayı azaltabilir.
- Göz altı kırışıklıklarında etkilidir.
- Hamilelik çatlaklarının önenmesinde faydalıdır.
- Hem kuru hem de yağlı ciltler için kullanıma uygundur.
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Ardıç Yağı
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İştah açıcı olması ile birlikte aynı zamanda idrar söktürücü ve mide ağrılarında, saç dökülmesinde, boğaz iltihaplarında, kanda ki şeker oranının düşürülmesinde, deri hastalıklarında, selülit tedavisinde, kramplarda, romatizmalarda, egzamaya faydalı olan bitkisel yağlar arasındadır. Fazla kullanılması sonucunda böbreklerin tahriş olmasına neden olabilir.
- Antiseptik özellikleri olan bir bitkisel yağdır.
- Kan dolaşımını arttırıcı özelliği olması da ardıç yağının yararları arasındadır.
- Vücuttan ürik asit gibi toksinlerin atılmasına yardım eder.
- Romatizma, artrit gibi kemik rahatsızlıklarının iyileşmesine yarar sağlar.
- Vücuttaki şişkinliklere iyi gelir.
- Gut rahatsızlığına yarar sağlaması da ardıç yağının kullanım alanları arasındadır.
- Böbrek taşlarının dökülmesine yardım eder.
- Vücuttaki krampların ve spazmların iyileşmesine yarar sağlar. Kas ağrılarına iyi gelir ve kasları rahatlatır.
- Bağırsaklardaki ağrılara da iyi gelir.
Kasları sıkılaştırır, gençlik hissi verir.
- Saç dökülmesine iyi gelir, saçların dökülmesini durdurur.
- Diş eti hastalıkları mı çekiyorsunuz? Ardıç yağının kullanım alanları içinde diş etlerini güçlendirmesi ve diş eti hastalıklarına iyi gelmesi de bulunmaktadır.
- İshale iyi gelir.
- Bağırsak gazları dışarı atılamadığında birçok kişiyi huzursuz eder.
- Bağırsaklarda gaz sıkışması ve yukarı doğru basınç yapması sebebiyle kişilerde hazımsızlık oluşabilir. Bu durum kan basıncını yükseltir ve kalbe zarar verebilir. Ardıç yağı ne işe yarar diye düşünürseniz bağırsak gazlarının kolayca dışarı atılmasına yardım eder. Kronik gaz problemi yaşayan kişiler için yararlı bir yağdır.
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Aspir Yağı
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Vücudumuzda zaman içerisinde biriken fazla yağların yakılmasına yardımcı olarak kilo verimi sürecine destek sağlayabilir. Kan şekeri ve kolesterolü dengelemeye yardımcı olan bitkisel yağlar arasındadır.
- Romatizma ağrılarının hafifletilmesinde yardımcıdır.
- Sindirim problemlerinin ortadan kaldırılmasında fayda sağlar.
- Kan şekerini ve kolesterolü düzenler.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Vücuttaki fazla yağın enerjiye dönüşmesini sağlayarak kilo vermeyi hızlandırır.
- Özellikle göğüs kanseri ve prostat kanserine karşı koruyucu etki gösterir.
- Yaşlanma belirtilerini azaltır.
- Vücudun kas sistemini korur.
- Metabolizmayı hızlandırır.
- Damar sertliğine karşı koruyucudur.
- Cildin nem dengesini düzenler ve cilt kuruluğunu önler.
- Doğum sonrası oluşabilen çatlakların görünümünü azaltmaya yardımcıdır.
- Adet kanamalarının düzene girmesini sağlar ve bu dönemde görülebilen ağrıları azaltır.
- Vücuda enerji ve zindelik verir.
- Cinsel isteği arttırır.
- Bağırsaklarda oluşan kurtların dökülmesini sağlar.
- Bronzlaştırıcı yağ olarak etki sağlar.
- Mideyi korur ve güçlendirir.
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At Kestanesi Yağı
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Kanamayı durdurur, basur memelerini kurutur, çatlakları giderir, fistül ve mayasına faydalıdır. Kolite iyi gelmektedir. Kabızlık ve hazımsızlığa iyi gelen bitkisel yağlar arasındadır.
- At kestanesi ile yapılan kremler kırışıklıkların azalmasında büyük rol oynuyor.
- Ciltte oluşan geniş gözeneklerin giderilmesini sağlıyor.
- Ciltte ve yüzde oluşan kırmızı kılcal damarların giderilmesinde etkili.
- Romatizmadan kaynaklı ağrıların hafiflemesini sağlıyor.
- Saçların dökülmesini önlüyor.
- Kas ağrılarını dindiriyor.
- Göğüslerin toparlanarak sarkmasını önlüyor.
- Güneş lekelerini hafifletiyor.
- Varis tedavisine yardımcı oluyor.
- Boyun bölgesini toparlayarak gevşemeyi önlüyor.
- Sivilce tedavisinde başarılıdır.
- Nezle ve gribi tedavi edicidir.
- Tüm vücutta kaynaklanan iltihabın kurumasını sağlar.
- Basur rahatsızlığında meydana gelen kanamaları azaltır.
- Kılcal damarların kanama ve çatlamasını iyileştirirken iç kanamanın geçmesini sağlar.
- Hazımsızlığın giderilmesinde etkilidir.
- Antioksidan açısından güçlü olan at kestanesi vücudun kuvvetlenmesini sağlar.
- Göğsü yumuşatarak öksürüğü hafifletir.
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Avokado Yağı
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Kas gevşetici, cilt nemlendirici, böbrek taşı söktürücü, cilt yumuşatıcı, selülit tedavisine faydalı olan bitkisel yağlar arasındadır.
- Tansiyonu düşürür. Kan basıncını düşürmesi sebebiyle yüksek tansiyonu düşürücü etki yapar.
- Kalbi korur. Tekli doymamış yağ asitleri ile omega 9 yağ asitini içerdiği için kalp dostudur.
- Birçok vitamin içerir. İçerdiği vitaminler sayesinde vücudun vitamin ihtiyacını karşılar.
- Yüksek oranda E vitamini içerir. E vitamini sayesinde cildi güzelleştirir, göz sağlığını korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hücreleri serbest radikallere karşı korur. Hafızayı güçlendirir. Sindirim sistemine iyi gelir.
- Birçok kanser türüne karşı korur. Yüksek oranda alfa karoten ve beta karoten içermesi sebebiyle kansere karşı koruyucudur. Özellikle prostat kanserine karşı büyük koruma sağlar.
- Gözlere faydalı bir yağdır. İçeriğinde lutein adı verilen bir karotenoid bulundurur. Bu madde göz hastalıkları ve görme bozukluğuna karşı fayda sağlar.
- Sindirim sistemini rahatlatır. İçeriğindeki vitaminler, mineraller ve doymamış yağ asitleri sayesinde bağırsaklardaki gazları giderir. Hazımsızlığa iyi gelir.
- Antioksidan emilimini arttırır. İçinde bulundurduğu karotenoid besinlerdeki antioksidan emilimini 17 kata kadar arttırabilir. Bunun sonucunda yenilen sebze ve meyvelerden daha fazla yarar sağlanır.
- Kemik hastalıklarına iyi gelir. Artrit eklemlerde ortaya çıkan ağrılı, iltihaplı bir rahatsızlıktır. Osteoartrit ise eklemlerdeki kıkırdaklarla ilgili bir hastalıktır. Eklem ağrılarına, artrit ve osteoartrite iyi gelmesi avokado yağının faydaları arasındadır. Eklemlerdeki ağrı ve sertliği azaltır.
- Diş eti hastalıklarına fayda sağlar. Diş etlerinde kızarma, kanama, ağız kokusu ve dişlerin etrafındaki dokunun parçalanmasına sebep olan bir rahatsızlığa iyi gelir.
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Aynısefa (Kalendula) Yağı
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Hassas ciltlerde faydalı, cildi nemlendirir, onarıcı etkilere sahiptir. Sivilce, varis, egzama, pişik, mantar, döküntü, isilik, cilt sorunlarında faydalı olan bitkisel yağlar arasındadır.
- Cilt bakımında yüksek nemlendirici olarak kullanılı.
- Hassas ciltleri dengeleyici, ve güçlendiricidir.
- Tahriş olan ciltleri onarıcı etkiye sahiptir.
- Güneş ışınlarına karşı koruyucu ve nemlendiricidir.
- Varis, egzema, sivilce, mantar, pişik, isilik ve döküntü gibi cilt problemlerinde destekleyici ve yardımcıdır.
- Cilt lekeleri ile savaşır.
- Vücut çatlakları için özellikle topuk ve dirsek çatlaklarına çok faydalıdır.
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Bergamot Yağı
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Yorgunluk, stres, bağışıklık sistemini güçlendirmede yardımcıdır. Egzamaya faydalıdır. İştah arttırıcı olması ile birlikte safra söktürücü özelliğine sahip bitkisel yağlar arasındadır. Çaya tat vererek lezzetli olmasını sağlar.
- Antidepresan & Uyarıcı: Bergamot yağındaki alfa-pinen ve limonen doğal antidepresan ve uyarıcıdır. Tazelik verir, üzüntü yerine neşeli bir moda geçmenize yardımcı olur. Hormon salgılanmasını da etkileyip, metabolizmanın düzgün çalışmasını sağlar. Bu etkisi sindirim sistemini de uyarır, kan şekerini uygun değerlere indirir.
- Rahatlatıcı & Sedatif: Yağın içindeki flavonoidler oldukça iyi rahatlatıcılardır. Sinirleri yumuşatıp, sinir-gerginliği ve stresi azaltırlar, bu bakımdan uykusuzluğa da iyi gelir.
- Antibiyotik & Dezenfektan: İçeriği mikrop, virüs ve mantarların gelişmesini engeller. Banyo yaptığınız su ve sabunlara eklemeniz durumunda cildiniz için de çok iyidir.
- Antiseptik ve Yaraları İyileştirici: Yaraların, topuk çatlaklarının, ülser ve egzamanın tedavi sürecini hızlandırır.
- Aynı zamanda tetanozdan da korur.
- Ateş Düşürücü: Antibiyotik özelliğinden ve metabolizmayı uyarıcı etkisinden dolayı iyi bir ateş düşürücüdür.
- Analjezik: Vücuttaki ağrıları azaltır. Belli bazı hormonların salgılanmasını uyararak ağrıya olan hassasiyeti azaltır. Özellikle baş ağrısı ve burkulmalarda iyidir.
- Sindirim: Bağırsakların peristaltik hareketlerini düzenleyerek sindirime yardımcı olur.
- Deodorant: Güzel kokusuyla mükemmel bir deodoranttır.
- Antispazmotik: Sinirleri gevşetir, bu da kramp ve diğer kas ağrılarında rahatlama sağlar.
- Solucanları yok edici: Solucanları öldürdüğü için bundan muzdarip çocuklarda rahatlıkla kullanılabilinir.
- Dikkat Edilecek Hususlar: Güneş ışığından uzak tutulmalıdır, güneş ışığına maruz kaldığında zehirli hale gelebilir. Bu nedenle koyu renkli şişelerde ve gölgede saklanmalıdır.
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Biberiye Yağı
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Gaz giderici, idrar söktütücü, bronşit, sinüzit ve kan dolaşımını düzenleme de faydalıdır. Sinir sistemi uykusuzluk, saç dökülmesi, kepek, kolesterole de iyi gelen bitkisel yağlar arasındadır.
- Antioksidan özelliktedir.
- Sıcak suya damlatılıp buharı solunursa ve göğüs ve boğaza masajı yapılırsa bronşitin etkilerini azaltır. Bu uygulama öksürüğü de azaltır.
- Şişeden koklanırsa veya sinüs boşluklarının olduğu yerlere sürülürse sinüzitin etkilerini azaltır.
- Eklem ağrılarını geçirir.
- Kas ağrısı çekilen bölgelere birkaç damla ile masaj yapılarak sürülürse ağrıyı alır.
- Artritli bölgelere günde birkaç damla sürülüp masajla yedirilirse rahatlık sağlar.
- Avuç içlerine birer damla damlatılarak koklanır ve başa masaj yaparak sürülürse baş ağrısını alır.
- Alt karın bölgesine birkaç damla biberiye yağı masaj yapılarak yuvarlak hareketlerle sürülürse rahatlama sağlar ve kabızlığın önüne geçer.
- Hafif masaj yaparak sürülürse morlukları kısa sürede geçirir.
- Cildi yaşlanmanın etkilerinden korur, kırışıklıkların ve ince çizgilerin artmasını engeller. Taşıyıcı bir yağ ile karıştırılıp cilde masaj yapılarak sürülebilir.
- Kan dolaşımını hızlandırır; bu sayede cildi genç ve diri tutar.
- Haftada 1-2 kez cilde sürülürse cildin parlak ve canlı görünmesine yardım eder. Bu sebeple birçok krem de biberiye yağı ihtiva eder.
- Biberiye yağı elma sirkesi ile karıştırılıp masaj ile cilde uygulanırsa cildi temizler.
- Günde birkaç koklanır veya şakaklara sürülürse sigara bağımlılığını azaltıcı etki gösterebilir.
- Avuç içlerine birer damla damlatılıp ağız ve burna tutulursa rahatlama sağlar, stres ve depresyonu azaltır.
- Evin farklı köşelerine damlatılırsa, iki ele birden damlatılıp eller ağız ve burna tutulursa hafızayı güçlendirir, öğrenmeyi ve algıyı hızlandırıcı etki gösterir. Aynı şekilde konsantrasyonu da yükseltir.
- Baygınlık hissi geldiğinde koklanırsa ayık tutar.
- Ayaklara günlük olarak masaj yapılarak sürülürse yorgunluğu alır ve rahatlık sağlar.
- Saç diplerine masaj yaparak sürülürse saç dökülmesi ve kepek sorunlarına iyi gelir. Aynı zamanda saça yumuşaklık verir. Etkisinin artması için hindistan cevizi yağı ile de karıştırılabilir.
- Saç diplerine masaj yapılarak sürülürse saçların beyazlaşmasını da geciktirir. Aynı zamanda saç köklerini güçlendirir, kan dolaşımının artırıp saçların daha sağlıklı uzamasına yardım eder.
- Birkaç damla yağ selülitli bölgeye masaj yapılarak sürülür ve kan dolaşımını hızlandıracak şekilde yoğrularak uygulanırsa selülitin etkilerini azaltır ve selülit oluşumunu yavaşlatır.
- Kilo verimine yardım eder.
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Buğday Tohumu Yağı
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Selülitte, hücre yenileme de, cilt sorunlarında, saç bakımında, cilt lekelerinde birden fazla fayda sağlayan bitkisel yağlar arasındadır.
- Güçlü bir inflamatuar olan buğday ruşeymi yağı, iltihaplanma karşıtıdır.
- Vücuttaki iltihaplanmaya iyi gelmektedir.
- Kalp ve damar sağlığına olumlu etkileri vardır. Oktasanol ve polikasanol yağları içerdiğinden kalbi korur ve damar tıkanıklığını gidermeye yardımcı olur.
- Antimikrobiyal özelliği ile mikropları öldürücü niteliği bulunmaktadır.
- Vücudumuzda bulunmakta olan “glutatyon” maddesinin etkilerini arttırır.
- Kemik gelişiminin sağlıklı bir biçimde ilerlemesini sağlayan buğday ruşeymi yağı; özellikle aktif spor yapan kişilerin performansını arttırmaya yardımcı olur.
- Kan akışını düzenler ve kötü kolesterol seviyesini düşürür. Bu sayede hayati önem taşyan organ ve damarlarımızın yağlanmasına engel olur.
- Özellikle erkeklerde sık rastlanılan prostat kanserine karşı koruyucu özelliği vardır. Aynı zamanda kişide üreme faaliyetlerine de katkıda bulunur.
- Sinir sistemi ve beyin fonksiyonları için bulunmaz bir nimet olan buğday ruşeymi yağı; bunama hastalığına karşı adeta savaş açmaktadır. Bilhassa “alzheimer” rahatsızlığını önemli oranda önler ve hastalığın etkilerini azaltır.
- Yaşlanma karşıtı olarak da bilinen buğday ruşeymi yağı; cilt problemlerinde bir numaralı bitkisel yağdır. Cilt hücrelerini yenileyerek yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır, cildi nemlendirir, sivilceleri yok eder, cilde parlaklık verir, yanık ve yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar. Aynı zamanda selülit ve göz altı morlukları problemi olanlar da buğday ruşeymi yağından faydalanabilir.
- Saçlar için gerekli olan; keratin maddesi, B ve E vitaminleri buğday ruşeymi yağında fazlası ile bulunmaktadır. Bu nedenle saç sağlığınız için mucizevi bir kaynaktır. Saç kırılmalarını ve dökülmelerini önler, saçları güçlendirir, dayanıklı ve parlak olmalarını sağlar.
- Halsizlik ve yorgunluk şikayetleri olan kişilere zindelik verir ve enerji seviyelerini yükseltir.
- Mide ve bağırsak gibi sindirim rahatsızlığı yaşayanlar içinde buğday ruşeymi yağı oldukça faydalıdır.
- Katarakt rahatsızlığında, diyabetli hastalarda, parkinson hastalarında ve kansızlıkönlemede yine buğday ruşeymi yağı kullanılabilir.
- Not: Gluten alerjisi olanlar için sakıncalı olabilir.
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Böğürtlen Yağı
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Cilt maskelerinde sıkça kullanılır, içeriğinde yüksek oranda C vitamini bulunur. Saçlar ve cilde canlılık sağlar. Cilt temizliğinde en iyi toniklerdendir. Deri yağlanmalarını önleyen bitkisel yağlar arasındadır.
- C vitamini içerir.
- Cildi canlandırmak için yüz ve vücut maskelerinde kullanılır.
- Cilde ve saçlara denge ve canlılık sağlar.
- Cilt temizliğinde güçlü bir tonik olarak önerilir.
- Deri yaralanmalarında haricen kullanılabilir.
-
Ceviz Yağı
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Selülit, hücre yenilenmesi, yanık, yara, cilt sorunları, yıpranmış saçlar ve lekeleri gidermeye faydalı olan bitkisel yağlar arasındadır.
- B1, B2, B6 ve C vitaminlerini bünyesinde bulundurur.
- Güçlü bir antioksidandır.
- İçerisinde bol miktarda protein, lif, omega 3ve 6 yağ asitleri bulunur.
- Kalsiyum, çinko, magnezyum, fosfor, bakır, selenyum, demir ve manganez minerallerini barındıran nadide yemişlerdendir.
- Kalp ve damar sağlığını korur.
- Antidepresan etkisi yüksektir, stresle mücadelede önemli rol üstlenir.
- Yüksek kolesterolü düşürür.
- Saçı güçlendirir, geç beyazlama sağlar, kırışıklık gidermede yardımcıdır.
- Doğal E vitamini kaynağıdır. Bu vitamin hücrelerimizin yenilenmesinden sorumludur.
- Egzama, sedef ve mantar enfeksiyonu gibi cilt sorunlarında kullanılır.
- İçerdiği proteinler ile saç derisinde bulunan bakterileri ve ölü hücreleri yok ederek saçı nemlendirir ve saç dökülmesini azaltır.
- Ceviz yağı saç köklerini güçlendirerek sağlıklı saçlara sahip olmanızı sağlar.
- Saça parlaklık ve canlılık kazandırır.
- Kepek sorununa karşı da etkili bir bitkisel yağdır.
- Ceviz yağı kullanımı sonucunda saçınızın hızlı uzadığını görebilirsiniz. Bir çok kişi ceviz yağını saç uzatma özelliğinden dolayı kullanmaktadır.
-
Citronella Yağı
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Citronella yağının sinek kovucu özelliğe sahip olmasının nedeni içeriğindeki citronellal ve limonen adlı bileşenler. Sivrisinekler ve böcekler bu maddelerden uzak durduğu için citronella doğal bir sinek koruyucu olarak kullanılan bitkisel yağlar arasındadır. Citronellanın diğer faydaları ise şunlar:
- Aromaterapide sıkça kullanılan bir yağ olan citronella, gevşetici ve rahatlatıcı bir his veriyor.
- Doğal bir sakinleştirici olarak kullanılıyor ve depresyona iyi geliyor.
- Vücutta görülen bazı mantar türlerine karşı koruyucu bir etkiye sahip.
- Baş ağrısına iyi geliyor.
- Ferahlatıcı etkisi sayesinde aşırı terleme sorunu olan kişilerde kullanılıyor.
- Karaciğer, karın ve sindirim sisteminde görülen bakterilerin tedavisinde kullanılıyor.
- Kas ağrılarına iyi geliyor, rahatlatıyor.
- Rahatlatıcı olduğu için adet sancılarına iyi geliyor.
-
Çam Terebentin Yağı
-
Kepek, saç dökülmesi ve saçı kuvvetlendirmede oldukça faydalıdır. Saç diplerine nüfuz ederek zararlı hücrelerin önlenmesini sağlayan bitkisel yağlar arasındadır.
- Saç dökülmelerine karşı koruma sağlar. Saç köklerini besler, onarır.
- Saçların hızlı bir şekilde uzamasını sağlar.
- Saç bakımı yapar, saçlara canlılık verir.
- Saçtaki kepekleri yok eder.
- Metabolizmayı hızlandırır.
- Bağırsaklara fayda sağlar.
- Romatizma, eklem ağrısı ve kas sertliğine iyi gelir.
- Banyo suyuna ilave edildiğinde vücudu rahatlatır.
- İdrar yolu enfeksiyonlarını rahatlatır.
- Akciğer hastalıkları ile birlikte gelen göğüs ağrılarını azaltmak için kaynar suya damlatılarak buharı solunabilir.
- Hemoroide iyi gelir.
- Enerji verir. Stresi ve yorgunluğu giderir.
- Konsantrasyon eksikliği olan kişiler için de oldukça yararlı bir yağdır.
- Göz sağlığına fayda sağlar.
- Balgam söktürücü özelliği vardır. Solunum yollarına iyi gelir.
- Emzirme döneminde süt arttırıcı özelliği vardır.
-
Çay Ağacı Yağı
-
Çay ağacı yağı bilimsel adı Melaleuca alternifolia olan bir ağacın yapraklarından elde edilir. Ayak ve tırnak mantarına iyi gelir, sivilceleri yok eden bitkisel yağlar arasındadır.
- Sedef hastalığı, egzama gibi cilt hastalıklarına iyi gelir. Bu etkisi için bir çay kaşığı hindistan cevizi yağı, beş damla lavanta yağı ve beş damla çay ağacı yağı karıştırılır. Bu karışım egzama yada sedef hastalığı olan bölgeye sürülür.
- Siğillere karşı kullanılabilir.
- Ciltteki leke görünümünü yok eder.
- Ciltte kırışıklık oluşumunu azaltır.
- Erken yaşlanmayı engeller.
- Ciltte mantar oluşumuna iyi gelir. Özellikle ayak tırnaklarındaki mantarları yok eder.
- Tüberküloz tedavisinde kullanılabilir.
- Gıdaların vücutta kolay emilimini sağlar.
- Ateş ve sıtmaya neden olan mikropların atılmasına yardım eder.
- Yaralar, kesikler, böcek ısırıkları ve arı sokmalarına karşı uygulanabilir.
- Soğuk algınlığına iyi gelir. Öksürük, bronşit, grip, nezle gibi rahatsızlıklara karşı yarar sağlar. Balgam söktürücü özelliği vardır.
- Küçük kesiklerin mikrop kapmasını engeller. Kolay iyileşmesine yardım eder. Açık yaraların enfeksiyon kapmasını önler
- Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardım eder. Vücuttaki toksinleri atmanın birçok yolu vardır. Cilt gözeneklerini açarak, vücudu nemlendirerek yada terleyerek toksinleri atmak mümkündür.
- Kas ağrılarını hafifletir. Burkulma sonucu oluşan kas ağrılarında iyileşme sürecini hızlandırır.
- Antibakteriyel özellikleri vardır. İç bakteriyel enfeksiyonlara iyi gelir. Mide, kolon, bağırsak, idrar yolları ve boşaltım sisteminde bakteriyel enfeksiyon oluşumunu engeller.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı koruma sağlar. Vücudu güçlendirir.
- Yaraların kolay iyileşmesini sağlar. Yaranın enfeksiyon kapmasını önler.
- Virüslere karşı koruma sağlar. Kabakulak, su çiçeği, kızamık gibi hastalıklarda kolay iyileşmeye yardım eder.
- Kötü kokuları yok eder. Ter gibi kötü koku oluşumunu engeller.
- Kulak enfeksiyonlarına iyi gelir. Kulakta oluşan enfeksiyonlarda ağrıyı azaltır.
- Ev temizliğinde kullanılır. Antimikrobiyal özellikleri sayesinde evdeki bakteri ve mikropları yok eder.
- Evdeki küf oluşumunu yok eder. Sürekli nemli olan bölgelerdeki küf oluşumlarını temizler.
-
Çilek Yağı
-
Cildi sıkılaştırmada, gözeneklerin açılmasında, kek ve pasta yapımında kokusundan dolayı kullanılmaktadır.
- Güzel bir kokusu olmasından dolayı çilek yağı bir aromaterapi yağı olmaktadır
- Cilt sağlığı açısından oldukça önemli bir yere sahiptir
- Çilek yağı cildi yumuşatıcı etkisi vardır ve vücutta oluşum gösteren mikropların giderilmesini sağlar
- Kuru ciltlerde oluşum göstermekte olan dökülmelere karşı iyi gelir ve cildi nemlendirici etki sağlar
- Cildimizdeki gözeneklerin açılmasında faydalı olmaktadır
- Oluşmakta olan sivilcelerin giderilmesinde ve oluşmakta olan siyah lekelerin giderilmesinde önemli etki sağlar
- Çilek yağının ılık su ile karıştırılması ile oluşturulan karışımla ayakların yıkanması ile ayaklarda oluşan ölü hücrelerin onarılmasında yani ölü hücrelerin yenilenmesinde oldukça faydalıdır
- Çilek yağı vücudu kuvvetlendirir
- Cildimize tazelik ve güzellik sunar
- Pasta ve kek yapımında aroma olarak kullanılmakta olup yapılan pasta ve keklere güzel kokular sindirir
-
Çörekotu Yağı
-
Süt arttırıcı, idrar söktürücü, adet giderici, şeker, astım ve romatizma tedavisinde yardımcıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Hemoroit oluşumunu engeller, saçı besler, kan dolaşımını düzenler. Yemeklerde tat vermek amacı ile kullanılır.
- Cildi güzelleştirici etki gösterir.
- Cildin kurumasına engel olur.
- Ciltte meydana gelen çatlaklara iyi gelir.
- Sedef rahatsızlığında doğal tedavi seçeneği olarak tercih edilebilir.
- Tırnak mantarı ve deri mantarı gibi cilt problemleri için iyi bir destekçidir.
- Ciltte meydana gelen akneleri kurutucu özelliği ile bilinir.
- Mide bulantısı ve mide ağrıları için bire birdir.
- Kalbi korur.
- Kansere karşı koruma sağlar.
- Sinüzite iyi gelir.
- Saçların yapısını korur ve saçların kolay, sağlıklı uzamasına yardım eder.
- Saç dökülmesini önler, saçların erken beyazlamasını engeller.
- Sinir, stres depresyon ve gerginlikten uzaklaştırır.
- Diyabet diğer bir adıyla şeker hastalığı için de faydalıdır.
- Kan damarı duvarlarının esnekliğini arttırmaya yardımcı olur.
- Kronik yorgunluğa iyi gelir.
- Safra kesesi taş oluşumu ve böbrek taş oluşumuna karşı etkilidir.
- Dolaşım sistemine yarar sağlar.
- Cinsel gücü arttırıcı etkisi vardır.
- Ateş düşürmeye yardım eder.
- Amfizem rahatsızlığına karşı kullanılabilir.
- Kan basıncını ve yüksek tansiyon yani hipertansiyonu düşürür.
- Kolesterolü düşürücü etkisi de vardır. Kolesterolü dengeler.
- Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar.
- Diş ağrılarını geçirmeye yardım eder.
- Gebelikten sonra emzirme dönemini arttırır, doğum yağmış annelerde süt artışı sağlar.
- Eklem ağrıları, artrit ve romatizmaya iyi gelir.
- Uykusuzluk çekiyorsanız şifayı çörek otu yağında bulabilirsiniz.
-
Defne Yağı
-
Bademciğe iyi gelir, yemeklere koku verir, soğuk algınlığına iyidir, saç ve deri tedavisinde faydalıdır. Kas gevşetici, gaz giderici, şeker dengeleyici özelliklere de sahiptir.
- Cilt kuruluğuna iyi gelir.
- Deriyi tazeler.
- Sivilceleri yok etmeye yardım eder.
- Cilt bakımı yapar.
- Cildin kırışıklıklarına yarar sağlar.
- Cilt çatlaklarını geçirir.
- Cildi besler.
- Kan dolaşımını hızlandırır.
- Saç köklerini güçlendirir. Saç köklerine masaj yapılabilir.
- Saç dökülmesini engeller.
- Kepek oluşumunu önler.
- Saçların çabuk uzamasına yardım eder.
- Kolay yağlanan saçlar için yararlıdır.
- Vücuttaki toksinlerin ter ve yağ yoluyla atılmasına yardım eder.
- Vücut ısısını düşürür.
- Balgam söktürücü etkisi vardır.
- Hormonları düzenler.
- İdrar söktürür.
- Romatizma ağrılarına iyi gelmesi defne yağının faydaları arasındadır.
- Boyun ağrılarına fayda sağlar.
- Mideye iyi gelir,ülser ve mide enfeksiyonları gibi rahatsızlıklara yarar sağlar.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir,Enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.
- Uykusuzluğa iyi gelir.Uyku kalitesini arttırır.
- Antibiyotik özelliği vardır. Enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.
- Ağrıları dindirir.Öksürük, soğuk algınlığı, viral enfeksiyonlar gibi rahatsızlıklardaki ağrıları geçirmeye yardım eder.
- Burkulmalardan kaynaklanan ağrıları da geçirir.
- Adet dönemini düzenler.Adet dönemindeki ağrılara ve kramplara iyi gelir.
- Ateş düşürücü etkisi vardır.Grip, nezle, boğaz ağrısı gibi durumlarda görülen ateşin düşürülmesini sağlar. Yüksek ateş anında terlemeye yardımcı olarak ateşi düşürür.
- Sakinleştirici etkisi vardır.Depresyon, stres, sinirsel bozukluklar ve epilepsi gibi rahatsızlık durumlarında yatıştırıcı etki yapar.
-
Elma Yağı
-
Banyo da koku verici olarak kullanılır. Aromaterapi de faydalıdır.
- İyi bir antiseptik olarak vücuttaki iltihaplanmaları giderir.
- Ciltte var olan akneleri iyileştirir ve yenilerinin oluşmasını engeller.
- Antibakteriyel özelliği ile ufak çaplı enfeksiyonların hızlı tedavisi için tercih edilebilir.
- Yaşlanma karşıtı etkisi ile ileri yaşlarda kullanılabilir.
- Saçların çok daha kolay şekil alabilmesine imkan verir.
- Saç derisinde meydana gelen mantarları iyileştirir.
- Vücutta meydana gelen kesikleri iyileştirir ve iz kalmamasını sağlar.
- Hamilelik döneminde meydana gelen çatlakları giderir.
- Cilt yüzeyinin yağ dengesini ayarlar.
- Cilt yüzeyindeki kırışıklık görünümünü en aza indirir.
- Saç bakımı amacıyla kullanılabilir.
- Saç derisini besler.
- Siyah noktaların temizliğinde kullanılabilir.
- Cilt lekelerini azaltır.
- Ağız ve diş sağlığı amacı ile tercih edilebilir.
- Daha beyaz dişlere sahip olunmasını sağlar.
- Ağız içerisinde meydana gelen kötü kokuları giderir.
- Genel cilt bakımı amacı ile kullanılabilir.
- Cildin toksinlerden arınmasına yardımcı olur.
- Rahim bölgesini temizlemek amacıyla tercih edilebilir.
- Saçlarda koparak dökülmelere engel olur.
- Yara izlerinin giderilmesini sağlar.
- Ağız içi iltihaplanmalarına karşı etkili bir tedavi seçeneğidir.
- Sindirim sistemini güçlendirir.
- Gaz problemlerini en aza indirir.
- Mide yanmasında doğal bir terapi yöntemi olarak tercih edilebilir.
- Regl döneminde meydana gelen ağrıları en aza indirir.
- Regl dönemindeki sinirlilik halini azaltır.
- Çarpıntıyı giderir.
- Hafif şiddetteki baş ağrılarını iyileştirir.
- Bronşit hastalığında tercih edilebilir.
- Astım rahatsızlığında ek bir tedavi seçeneği olarak değerlendirilebilir.
- Antifungal olarak vücutta mantar oluşumunun önüne geçer.
- 2 yaş ve üzeri bebeklerde oluşan gaz problemleri için iyi bir doğal tedavidir.
- Cildi sıkılaştırıcı etki gösterir.
- Soğuk algınlığı üzerinde iyileştirici etkileri ile bilinir.
- Antioksidan etkisi ile kötü huylu tümörlerin vücuttan temizlenmesini sağlar.
- Kepeklenme problemi için tercih edilebilir.
- Mide ve mide çeperini temizleme görevini üstlenir.
- Nedensiz karın ağrısı problemlerinde iyileştirici etki gösterir.
- Ter attırıcı özelliği ile vücuttan toksinlerin atılmasına destek verir.
- Ağrılı durumlarda ağrıyan bölge üzerine doğrudan uygulanabilir.
- Cilde parlaklık kazandırır.
- Boşaltım sistemini rahatlatarak bağırsakları temizlemesi ile bilinir.
-
Entele Yağı
-
Kepek ve saç dökülmelerini engelleyerek saçın beslenmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda saçlarında uzamasını sağlayarak daha güçlü bir yapıya sahip olmasına yardımcı olan bitkisel yağlar arasındadır.
- Saçların hızlı uzamasını sağlar. Hatta entele yağı kullananlar saçlarının 1 haftada 5 cm e kadar uzadığını belirtmiş.
- Saçların dökülmesini durdurur.
- Saçlara parlaklık verir ve saçın dolgun görünmesini sağlar.
- Saçlardaki kırıkları onarmak için mükemmel bir üründür.
- Saçların yıpranmasına engel olur ayrıca yıpranmayı onarıcı özelliği vardır.
- Saçları parlatır.
- Saçların yumuşak olmasını sağlayarak ipeksi bir dokunuş hissi verir.
- Saç dökülmesini engellediği için saçların gürleşmesini sağlar.
-
Fesleğen Yağı
-
Sinir bozuklukları, migren, buhar tedavisin de, strese, cilt sorunlarına, gut hastalığına iyi gelir, gaz söktürücü, sivrisineğe karşı koruyucudur.
- A, B6, C ve K vitaminlerinin deposudur.
- İçindeki demir ve kalsiyum minerallerinin oranı da yüksektir.
- İçeriğindeki linalol, sineol, öjenol, sitral, limonen, metil kavikol ve terpinol sayesinde antienflamatuar etki gösterir.
- Antibakteriyeldir.
- Antimikrobiyal, antiviral ve güçlü bir antifungaldir.
- İçeriğindeki magnezyum ve beta-karoten sayesinde ve antioksidan etkisiyle kalp sağlığı için faydalıdır.
- Vücudu temizleyici etkisi vardır.
- Cilt bakımında faydalıdır. Sivilce ve akneleri geçirmeye yardımcıdır. Cildi rahatlatıcı bir etkisi vardır.
- Cilt lekelerini geçirir ve ciltteki kuruluğu alır.
- Selülitleri geçirmeye yardım eder.
- Ağız içindeki yaraların iyileşme hızını artırmaya yardım eder. Gargara olarak kullanılacak suya birkaç damla damlatılabilir.
- Masaj yağı olarak kullanıldığında içeriğindeki yüksek magnezyum oranı, kasları ve kan damarlarını rahatlatarak kardiyovasküler sisteme destek olur. Aynı zamanda, kan akışını rahatlatır ve kalp ritmiyle ilgili düzensizlikleri gidermeye yardım eder.
- İçeriğindeki beta-kariyofil sayesinde artrit ve inflamatuar bağırsak hastalıklarının tedavisinde etkilidir.
- Öksürüğü keser, bronşitin etkilerini azaltır. Astım tedavisinde kullanılır. Bunun için buharı yapılarak kullanılabilir.
- Baş dönmesini ve baş ağrısını giderir. Özellikle migren sorunu olanların şifa bulmasına yardımcı olur. Bu etkisi için de buharı yapılarak kullanılabilir.
- Bağışıklık sistemi problemlerini azaltır. Hazımsızlığa iyi gelir, spazm çözer.
- İdrarı artıran ve gaz söktüren etkiye sahiptir.
- İdrar yolları antiseptiğidir.
- Kandaki ürit asit seviyesini azalttığı için gut hastalığına iyi gelir.
- Mide ağrılarını azaltır.
- Arı sokmalarına karşı etkilidir. Sokma nedeniyle oluşan şişlik ve acıyı azaltır.
- Kokusu sayesinde sivrisineği, tahta kurusunu ve diğer haşereyi bulunduğu ortamdan uzak tutar.
- Aromaterapide kullanılır. Uyarıcı etkisi ile, konsantrasyon sorunu çekenlerin dikkatini toplamasına yardımcı olur.
- Sinir hastalıklarına iyi gelir. Stresi ve anksiyeteye bağlı bozuklukların etkisini azaltır. Depresyon ve histeri tedavisinde de kullanılır.
- Stres kaynaklı cinsel sorunları ve uyku problemini azaltmaya yardımcı olur.
- Kokusu sinekleri ve diğer uçan haşereyi bulunduğu ortamdan uzaklaştırır.
-
Fındık Yağı
-
Yıpranmış ve kuru ciltlerde faydalıdır. Saçkıran ve varis tedavisinde faydalıdır. Cilt çatlaklarını önlemede yararlıdır.
- Erken yaşlanmayı geciktirir. Günlük E vitamini ihtiyacının % 86’sını karşılaması, A ve C vitaminleri içermesi sebebiyle ciltte kırışıklık oluşumunu engeller. İnce çizgiler ve yaşlılık belirtilerinin oluşmasını azaltır.
- Cildi nemlendirir. E vitamini sayesinde cildi nemli tutmaya yardım eder. Böylece yumuşak ve pürüzsüz bir cilt oluşur.
- Cilde parlaklık verir.
- Güneşin zararlı ışınlarına karşı korur. UV ışınlarının zararına karşı koruma sağlar. Bu etkisi için fındık yağı, susam yağı, ceviz yağı ve avokado yağını birkaç damla karıştırarak cildinize uygulayabilirsiniz.
- Cildi sağlıklı tutar. Antioksidanlar cildin daha sağlıklı görünmesine yardım eder. Fındık yağı bol miktarda antioksidan içerir. Bunun sonucunda cilt hücrelerini yeniler.
- Hassas ciltlere iyi gelir. Kuru ciltleri nemlendirir.
- Sivilceleri ve akneleri yok eder.
- Doğurganlığı arttırır.
- Yüksek miktarda protein içerir.
- Şeker hastalığına iyi gelir.
- Sinir sistemine yarar sağlaması fındık yağının faydaları arasındadır.
- İyi bir K vitamini kaynağıdır.
- Kanser türlerini önlemeye yardım eder. İyi bir E vitamini ve manganez kaynağı olması sebebiyle kansere karşı koruma sağlar.
- Kalbi korur. Doymamış yağ asitleri ve magnezyum içerir. Bu içerikleri sayesinde kalbi hastalıklara karşı korur.
- Kaslardaki gerginliği ve kas yorgunluğunu azaltır. İçerisinde ki kalsiyum vücut hücrelerini ve kasları olumlu yönde etkiler. Spazmı, krampı ve ağrıyı engeller.
- Kabızlığa iyi gelir. Zengin lif içeriği sebebiyle bağırsak hareketlerini arttırır.
- Kemik ve eklem sağlığı için faydalıdır. Magnezyum, manganez ve kalsiyum kemik ve eklem sağlığı için oldukça önemlidir.
- Sindirim sistemini rahatlatır. Vücuttaki toksin maddelerin kolayca atılmasına yardım eder.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücuttaki kan akışını arttırır. Kan akışının artmasıyla bağışıklık sistemini daha da güçlenir.
- Stres ve depresyona iyi gelir. Omega 3 yağ asidi ve alfa linolenik asit içermesi sebebiyle sinir sistemini olumlu yönde etkiler.
- Hafızayı güçlendirir.
- Adet ağrılarını azaltır.
- Vücudun demir ihtiyacını karşılar. Önerilen günlük demir ihtiyacının % 30’unu karşılayabilir.
- Yüksek tansiyonu düşürür. Kan basıncını düşürdüğü için hipertansiyona yarar sağlar.
-
Greyfurt Yağı
-
Greyfurt yağı, meyvesi kadar bol vitaminli ve faydalı bir bitkisel yağ çeşididir. Bu sebeple özellikle grip ve soğuk algınlığı durumlarında tüketildiğinde çok faydalı olmaktadır.
- Greyfurt yağının grip ve soğuk algınlığında oldukça önemli faydaları vardır
- Masaj salonlarında kullanılmakta olan bu yağın aroma terapi etkisi vardır
- Greyfurt yağının kullanımında diyet yapan kişilere canlılık ve hareketlilik hissi verir
- İştah açıcı etkisi vardır, dozajında kullanımında etkisini yitirmez
- İçeriğinde bulunan C vitamini sayesinde sağlığa oldukça faydalı olur
- Vücutta oluşmakta olan sıvı miktarını dengede tutar
- Bu yağın göğüslere sürülerek kullanımında göğüsleri toparlayıcı ve düzenleyici etki sağlar
- Sinir sistemine iyi gelmekte olup ruhsal sıkıntılarınız varsa eğer bu sıkıntıları düzenler ve buna iyi gelir
- Cildimizde oluşmakta olan sivilceye ve yağlı ciltlere iyi gelir, siyah noktalara iyi gelir
- Kişilerde oluşmakta olan yorgunluğu ve stresi giderir, halsizlik oluşmasını önler
- Sürekli olarak kullanımlarda vücuttaki selülitleri önleyici etkiye sahiptir ve vücudu sıkıştırır, uygulanan bölgede incelme sağlar
- Greyfurt yağının kullanımında sürüldüğü bölgede oluşmakta olan yağların çabucak erimesine yardımcı olur ve yağ oluşumunu engeller
- Aynı zamanda zayıflamaya yardımcı olur ve kişilerde yağların erimesini sağlar
- Zihin açıcı, moral yükseltici ve vücuda tazelik katıcı etkileri vardır
-
Gliserin
- Cildi beslemede, romatizma ağrılarına, ayak, el ve ciltte ki çatlamaları gidermede faydalıdır.
- Romatizmal ağrılara iyi gelir.
- Cildi besler ve yumuşatır.
- Ayaktaki, eldeki ve ciltteki çatlakları giderme özelliği vardır.
- Nemi hapsetme özelliği sayesinde gliserin cildinizi yumuşatır ve nemlendirir.
- Gliserin saçınızdaki nem oranını dengelemesi de bulunmaktadır. Saçınıza saf gliserin sürdüğünüzde havadaki nemi çekerek saçlarınızın nem oranını artıracaktır.
- Eğer kuru saçlarınız varsa saçınıza gliserin sürmeniz doğal yollardan nem oranını dengelemenize yardımcı olacaktır.
- Saçınız kuruyken gliserin sürmenin faydadan çok zarar getirebileceği gerçeğidir. Gliserini suyla karıştırdıktan sonra saçınıza sürün ya da saçınız ıslakken bu işlemi gerçekleştirin. Aksi takdirde saçınızda varolan nemi gliserin çekerek saçınızdaki nem oranının düşmesine ve saçınızın elastikiyetini kaybetmesine neden olabilir.
-
Gül Yağı
-
Cildin gerginleşmesine yardımcı olmakla birlikte canlı kalmasını da sağlar. Cilt alerjilerine karşı faydalıdır. Parfümlerde de kullanılır.
- Cildi kirden, yağdan arındırır.
- Ciltte oluşan güneş ve gebelik lekelerinin görünümünü hafifletir.
- Gözlerinizde kanlanma veya göz nezlesi gibi sorunlarda gül yağına batırılmış pamukla göz kapağına kompres yapmak işe yarayabiliyor.
- Doğal makyaj temizleyicisi olarak kullanabilirsiniz.
- Cildi canlandırır, gençlik kazandırır.
- Gül yağı ile karın bölgesine masaj yapılırsa kabızlık sorunu hafifler.
- Alerjik cilt sorunları, egzama ve açık yaralarda tedavi edici rolü vardır.
- Bir bardak suya 1 tatlı kaşığı gül yağı katarak gargara yapmak, ağız içinde oluşan bakterileri yok eder, ağız kokusunu önler.
- Antiseptik özelliğinden dolayı mikropları öldürmekte etkilidir.
- Ciltte her hangi bir sebeple oluşan kızarıklıkları hafifletir.
- Nefes darlığı, astım, kronik öksürük gibi sorunları azaltır.
- Kas ağrıları, burkulma, ödem gibi sorunlarda gül yağı ile masaj ya da kompres önerilir.
- Gül yağı ile masaj yapıldığında sindirim sisteminin fonksiyonları hızlanır.
- Stresli, depresif durumlarda gül yağı katılmış su ile duş alınması, küvetin doldurulduğu suya gül yağı katılması önerilir.
- Gül yağının huzur verici, rahatlatıcı bir etkisi vardır. Bu sebeple baş ağrısı yaşanan ya da stres altında hissedilen anlarda bileklere, şakaklara gül yağı ile masaj yapılması iyi gelebilir. Bulunduğunuz ortamda cam bir kasenin içine su doldurup birkaç damla da gül yağı koymak sizi rahatlatacaktır.
-
Hanımeli Yağı
-
Cildin canlı kalmasını sağlar, pürüzleri önler, akneleri giderir, koku olarak parfümlerde de kullanılır.
- Öksürüğü keser, nezleyi ve bronşiti geçirir.
- Böbrek rahatsızlıklarında ve karaciğer şişmelerinde şifa verir.
- İdrar tutukluğunu açar.
- Nefes darlığını geçirir.
Beyni kuvvetlendirir.
- Hanımeli yağı aromaterapi mükemmel ve mum kokusu için kullanılır.
- Parfüm, vücut yağları, cilt losyonları, sabunlar, masaj yağları ve banyo losyonlarında kullanılır.
Hanımeli yağı saça ipeksi bir yumuşaklık verir. Kuruluk ve kırılmaları ortadan kaldırmak için şampuanlara ekleebilir.
- Banyo suyuna ekleyeceğiniz bir kaç damla hanımeli yağı size huzur verir.
-
Hardal Yağı
- Kireçlenmelere ve romatizmaya faydalıdır
- Hardal yağı, iştah açıcı ve hazmı kolaylaştırıcı etkiye sahiptir
- Akciğer zarı iltihabının tedavisinde kullanılır
- Göğsü yumuşatıcı etkisi vardır
- Öksürüğü keser
- İç organlarda biriken kanı dışarıya atar
- Ağrı kesici etkisi bulunmaktadır
- Hardal yağı vücutta antioksidan görevi gördüğünden saçların kuvvetlenmesine yardımcı olur
- Cildi dış etkenlerden korur ve cilt hücrelerini yeniler
- Cilt çatlaklarını giderir ve cilde bakım yapar
- Kilo problemi olanlara kilo vermelerinde yardımcı olur
- Kasları gevşetici ve rahatlatıcı özelliği vardır
- Yapılacak masaj ile baş ağrılarının giderilmesine yardımcı olur
- Kaşıntı olan bölgelere sürüldüğü zaman kaşıntı problemini giderir
- Zeytinyağı ile karıştırılıp cilde sürüldüğü zaman selüloit ve çatlaklıkları yok eder
-
Haşhaş Yağı
-
ablo boyalarında katkı maddesi olarak kullanılırr. Yemek yağı olarak da kullanılmaktadır.
- Saçların sağlıklı uzamasına yardım eder.
- Kepek oluşumunu azaltır.
- Saç köklerini güçlendirir.
- Saç sağlığını korur.
- Saç dökülmesini engeller.
- Kafa derisini besler.
- Uykusuzluğa iyi gelir.
- Sakinleştirici etkisi vardır.
- Kolesterolü düzenler.
- Tansiyonu dengeleyici özelliği vardır.
- Beyin fonksiyonlarını düzenler.
- Enerji verir.
- Ağrı kesicidir.Baş ağrılarına iyi gelir. İçeriğindeki çinko ve diğer mineraller sayesinde hafif ağrıları gidermeye yardım eder.
- Kemikleri güçlendirir.Kalsiyum kemikleri güçlendiren minerallerden biridir. Yağ kalsiyum içermesi sebebiyle kemik erimesi ve kemik bozukluklarına yarar sağlar. Yaşlılıkta kemiklerin zayıflamasını engeller.
- Kansızlığa iyi gelir.Demir minerali bulundurması sebebiyle kırmızı kan hücrelerinin üretimini arttırır. Böylece vücuttaki kan akışı arttırılabilir. Organlara oksijen taşınır. Anemirahatsızlığına yarar sağlanabilir.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.İçerdiği mineral maddeler sayesinde beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırır. Vücudu yabancı maddelere karşı korur.
- Göz sağlığını korur.Yaşlılıkla birlikte gözlerdeki görme oranı azalabilir. Antioksidan maddeler gözlerin yapısını korur. Haşhaş yağı antioksidan içermesi sayesinde gözlerin sağlıklı kalmasını sağlar.
- Sindirim sistemini rahatlatır.Lif tüketimi bağırsakları rahatlatarak kabızlığa ve ishale iyi gelebilir. Yağ kullanımı sayesinde bağırsaklardaki peristaltik hareketler düzenlenir.
- Sinir sistemine yarar sağlar.İçeriğindeki kalsiyum sayesinde sinirsel davranışları düzenlemeye yardım eder. Kalsiyum sinir sistemi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
- Kalbi korur.Damarlarda kanın normal bir şekilde akmasını teşvik eder. Damarlardaki gerginliği hafifletir. Bu sayede kalp krizi ve felç geçirme riskini düşürür.
-
Havlıcan Yağı
-
Gripte kullanılır, iştah açıcıdır, idrar söktürücüdür, nefes darlığına iyi gelir, balgam söktürücü özellikleri ile birçok olumsuzluğa fayda sağlamaktadır.
- Vücuda kuvvet verir.
- İştahı açar.
- Mideyi kuvvetlendirir ve mide ekşimesine iyi gelir.
- Mide ve bağırsak gazlarını önler.
- İdrar söktürür.
- Göğsü yumuşatır.
- Grip ve soğuk algınlıklarında faydalıdır.
- Baş ağrısı, baş dönmesi ve ağız kokusunu giderir.
- Romatizma ve nikris şikayetlerini azaltır.
-
Havuç Yağı
-
Vücut bağışıklığı, cilt sorunlarına, hücre yenilenmesine, idrar söktürücü, kan temizleyici, kolesterol düzenleyici, ses tellerine de oldukça fayda sağlamaktadır.
- Kırışıklık oluşumunu engeller.
- İçerisinde bulunan beta karoten sayesinde cildinize renk verir.
- Vücudunuzda bulunan çatlakları iyileştirerek, yenilenmesini ve nemlendirilmesini sağlar.
- Havuç yağı cildi nemlendirir ve korur.
- Cildi besleyici özelliği vardır.
- Kuru ciltlere iyi gelir.
- Tahrişi önler, kuru cilt bölgelerini iyileştirir.
- Havuç yağı aynı zamanda cildi yeniler ve yaşlanma etkisini en aza düşürür.
- Kas ağrılarını hafifletmek için masaj yağı ve banyo yağı olarak kullanılır.
- İdrar söktürücü özelliği vardır.
- Gaz giderici özelliği sayesinde bağırsakları rahatlatır. Aynı zamanda hazımsızlık ve şişkinlik için de yararlıdır.
- Kadınların adet zamanlarında oluşan adet ağrılarını (menstürasyon ağrıları) hafifletir.
- İştah açmaya yardım eder.
- Karaciğer ve safra kesesini korur. Özellikle hepatit ve kolit rahatsızlıklarına iyi gelir.
- Doğum sonrasında anne sütünü arttırıcı özelliği vardır.
- Hıçkırık için yarar sağlar.
- Enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.
- Ülser gibi mide rahatsızlıklarına karşı iyi gelmesi de havuç yağının faydaları arasındadır.
- Beyin fonksiyonları ve sinirleri uyararak daha zinde hissetmeyi sağlar.
- Havuç yağı, kan, doku, karaciğer ve böbrekler için detoks yeteneğine sahiptir. Bu organlardaki ürik asit ve toksinlerin atılmasına yardım eder.
- Artrit ve romatizma gibi kemik ağrılarına iyi gelir.
- Strese karşı iyi gelerek rahatlama sağlar.
- İçeriğindeki A vitamini sebebiyle diş ve diş etlerine de yarar sağlar.
- Gut rahatsızlığına da iyi gelir.
- Grip, nezle, bronşit, öksürük, boğaz ağrısı, kabakulak ve kızamık gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.
- Böbrekleri temizleyici özelliği vardır.
- Düzensiz olan adet dönemlerini düzene sokmaya yardım eder.
- Bağırsaklardaki solucanların düşürülmesine fayda sağlar.
- İçeriğindeki beta karoten sayesinde gözlere yarar sağlar, gece körlüğüne de iyi gelir.
- Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği vardır.
-
Hindistan Cevizi Yağı
-
Kusma ve bulantıları giderir, iltihaplanmaları önler, hazmı kolaylaştırır, kas ve eklem ağrılarına iyi gelir, fiziksel yorgunluğu giderir, pastalar da esans olarak kullanılr. Aynı zamanda gebelikte kullanım sağlanmamasında fayda var.
- Tırnakların kırılmasını önler. Tırnak bakımı sağlar.
- Egzama ve sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarına iyi gelir. Bu etkileri için 5 ml çay ağacı yağı, 5 ml E vitamini, 15 ml jojoba yağı, 25 ml shea yağı ile 25 ml hindistan cevizi yağı bir kasede karıştırılır. Karışım 2-3 gün ara ile
- sedef hastalığı yada egzama olan bölgelere sürülür.
- Akne ve sivilcelere iyi gelir.
- Güneşin zararlı ışınlarına karşı cildi korur. Güneşlendikten sonra iyi gelir. Cildin kurumasını engeller.
- Güneşlendikten sonra cilde masaj yaparak sürülebilir.
- Peeling yapmak için kullanılır. Vücuttaki ölü derilerden kurtulma işleminin diğer bir adı peeling’tir. Peeling işlemi için kullanılabilir. Bu etkisi için bir miktar yağı bir miktar toz şeker ile karıştırın. Peeling yapmak istediğiniz bölgeye uygulayın. 10 dakika bekledikten sonra işlem yaptığınız bölgeyi ılık su ile yıkayarak temizleyebilirsiniz. Peeling yapmanın yanı sıra cildi yumuşatır.
- Dudakların çatlamasını engeller.
- Siğilleri yok eder.
- Hindistan cevizi yağı ile göz altı torbalarından kurtulabilirsiniz. Bu etkisi için parmak uçlarınıza yağı damlatın.
- Gözlerinize kaçırmadan bu yağ ile göz altlarınıza masaj yapın. Uygulamayı gece yatmadan yarım saat önce yapabilirsiniz. Gözlerine kaçırmamaya özen gösterin. Bu sayede göz altı torbalarından, göz altlarındaki morluklardan ve kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz.
- Göz çevresine iyi gelir. Göz çevresi bakımı sağlar. Bu etkisi için gece yatmadan önce göz çevresine 2 damla sürülebilir. Gözlere kaçmamasına dikkat edilmelidir.
- Vücut çatlaklarına fayda sağlar. 5 ml E vitamini, 50 ml kakao yağı ve 50 ml hindistan cevizi yağı karıştırılır.
- Karışım vücuttaki çatlak olan bölgelere her gün sürülür.
- Yaşlanmayı geciktirir. Kırışıklık oluşumunu engeller.
- Kuru ciltleri nemlendirir.
- Cilde ipeksi ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır. Cildin pürüzsüz olmasını ve güzel kokmasını sağlar.
- Vücut çatlaklarına iyi gelir. Çatlak oluşumunu azaltır. Güzel bir görünüm sağlar.
- Cilt lekelerini yok eder.
- Cildin kuruyarak pul pul dökülmesini engeller.
- Mide rahatsızlığına yarar sağlar.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Şeker hastalığına iyi gelir.
- Tiroid bezlerinin düzgün çalışmasına yardım eder.
- Meme kanserine karşı koruyucu etkisi vardır.
- Bağırsak solucanlarının düşürülmesine fayda sağlar.
- Boğaz ağrısına iyi gelir.
- Kolesterolü dengeler.
- Vücudu toksinlerden arındırır.
- Böbrekleri koruyucu etkisi vardır.
- Kötü koku oluşumunu engeller.
- Anne sütünü arttırıcı özelliğinin olması faydaları arasındadır.
-
Hint Yağı
-
Kirpik ve saçları güçlendirir, dökülmeleri önlemeye yardımcı olan bitkisel yağlar arasındadır.
- Hint yağı cilde faydaları ile ön plana çıkan bitkisel yağlar arasındadır. Antimikrobiyal özelliklere sahip olan Hint yağı cilt lekeleri üzerinde etkin bir rol oynar. İçeriğinde yer alan yüksek E vitamini ciltte oluşan lekelenme, yara ve sivilce izlerinin giderilmesini sağlar.
- Hint yağı egzama görülen bölgelerde düzenli olarak kullanıldığında tedaviyi destekler.
- Hint yağı siğil tedavisinde de vücudu destekler. Hint yağı vücuttaki siğilin üzerine sürüldüğünde, içeriğindeki asitler yardımıyla siğilin erimesine yardımcı
- olur.
- Vücutta meydana gelen eklem ağrıları için masaj ile birlikte ağrılı bölgeye Hint yağı uygulaması ağrıların geçmesine yardımcı olur.
- Özellikle kronikleşen kabızlık probleminin tedavisini destekleyen Hint yağı kabızlık durumunda 1 tatlı kaşı şeklinde sabah akşam içilebilir.
- Hint yağı faydaları arasında en çok dikkat çekenlerden birisi ise cildin kolajen üretimine sağladığı destektir. Cildin elastik yapısını korumaya yardımcı olan Hint yağının kırışıklık oluşumunu engelleyici ve oluşan kırışıklıkları azaltıcı etkisi va
-
Isırgan Otu Tohumu Yağı
-
Romatizmaya, saç dökülmelerine, hücre yenilenmesinde, kanın temizlenmesinde yardımcı olarak kullanılan bitkisel yağlar arasındadır.
- Adet düzenleyicidir.
- Kadınlardaki miyomların tedavi edilmesini sağlar.
- Saç dökülmelerine son derece faydalıdır.
- Böbreklerde oluşan kumun daha hızlı bir şekilde dökülmesini sağlar.
- Yaşlılık sorunlarını ve yaşlılıkta enerji eksikliğinin giderir.
- Vücuttaki bakteri ve virüslere karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Çıbanlara çok faydalıdır.
- Balgamı azaltır.
- Burun kanamalarında, burunun üst kısmına sürülürse kanamayı keser.
- Cildi yeniler.
- Saç derisine masaj yaparak kullanırsanız ;
- Dökülme durur,
- Saç telleri kalınlaşır
- Saçlar gürleşir,Güçlenir, Hacim kazanır,
- Kepeklenmeyi önler
-
Itır Yağı
-
Antioksidan, antibakteriyel ve antifungaldır: Itır yağının aktif antibakteriyel ajanları arasında, sitronellol, geranil, menton, linalol ve gurjunene yer almaktadır. Ortak bakterilere karşı test edildiğinde, ıtır yağı, çok düşük konsantrasyonlarda bile inhibisyon etkileri göstermektedir.
Tehlikeli bir bağışıklık sistemi ve diyabet, yara iyileşmesini çok yavaş ve acı verici bir süreç haline getirebilir. Itır yağının antioksidan kapasitesi etkili bir şekilde enfekte olur ve enfeksiyon sık görülse bile iyileşmeyi hızlandırır. Itır yağı ayrıca etkili bir mantar öldürücüdür.
- Itır sivilcelere iyi gelir
- Hazmı kolaylaştırır.
- Itır sindirim sistemine yardımcıdır
- İshale karşı kullanılır.
- Mide ve bağırsak gazlarını giderir
- Cilt bakımında ıtır çiçeği suyu tonik olarak kullanılır.
- Cildi canlandırır ve arındırır
- Kanı temizler
- Uykusuzluğa iyi gelir. rahatlatıcı etkisi vardır.
- Yaprakları ezilerek bir kap içerisinde bulunduğunuz odaya koyarsanız strese iyi gelir.
- Doğal bir parfüm gibi kullanılabilir. yapraklarını bileğinize sürerseniz kalıcı ferah bir koku bırakır. aynı zamanda ruh halinizi iyileştirir
- Egzama gibi döküntülü deri hastalıklarına karşı faydalıdır
- Zor iyileşen yaralar, fistül, ülser ve uçuk tedavisine kullanılır
- Cildin problemli bölgelerine günde bir defa 20 dakika ıtır çiçeği banyosu yapılırsa deride oluşan problemler ortadan kalkar
- Yaklaşık bir avuç dolusu bitkiyi bir litre suyun içinde kaynatın, beş dakika bekletip süzün ve küveti doldurup bu hazırladığınız ıtır suyunu banyo suyunuza karıştırıp yarım saat suyun içinde bekleyin.
- İshal ve kanama şikayetlerinde haşlanarak çay gibi içilir.
- Gargarası boğaz ağrılarına iyi gelir.
- Cilde olan faydası nedeniyle losyon yapımında da kullanılır.
-
İğde Yağı
-
İdrar söktürücü, bağırsak rahatsızlıkların da, ateş düşürücü, bağışıklık sistemi güçlendirici, ağız kokusu giderici bitkisel yağlar arasındadır.
- Bağırsak sorunlarının düşürülmesinde kullanılır
- Öksürüğe karşı faydalıdır
- İdrar söktürücü özelliği taşır
- Ateş düşürücüdür.
- Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan korur
- Antiseptiktir.
- Yaraları iyileştirici etkisi vardır
- Enerji vermesi de İğde yağının faydaları arasındadır
- Ağız kokularını giderir ve Ağız yaralarını tedavi eder.
- Taşıdığı yüksek oranda C vitamini nedeniyle grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu olarak kullanılır.
- Cilt bakımında kullanılan iğde yağı cildi canlandırır
- Cildi nemlendirir ve cildi mikroplardan arındırır
- Cinsel gücü arttırır ve cinsel arzuyu tetikler
-
Jojoba Yağı
-
Yarık, çizik, sivilce, yıpranmış cilt, kırışıklıklara karşı kremlerin içerisine eklenerek kullanımı sağlanmaktadır. Saçlarda uzama ve güçlenme sağlar. Kepek sorununu ortadan kaldırır. Selülit tedavisinde yardımcı olur. İltihaplı egzamalara faydalı olan bitkisel yağlar arasındadır.
- Jojoba yağı, cildi temizler ve makyaj kalıntılarından arındırır.
- Cildi nemlendirir ve besler.
- Antialerjen içeriğiyle ciltteki sivilce ve akneleri giderir.
- Yaşlanma belirtisi olan kırışıklıkları giderir, yenilerinin oluşmasını önler.
- Cildin yağ dengesini korur.
- Ciltte yanma, kuruma ve dökülmeyi önler.
- Cilde esneklik kazandırır.
- Hamilelikte ve kilo alıp verme dönemlerinde oluşan göbek, kalça, basen, göğüs çatlaklarını önler.
- Düzenli olarak jojoba yağı ile masaj yapılan bölgelerde selülit oluşumu engellenir.
- Ayak kremi şeklinde ayaklara sürüldüğünde ayak kokusunu ve terlemesini önler.
- Saç derisini nemlendirir ve besler. Bu sayede kepek oluşumu engellenir.
- Saçların daha hızlı uzamasına yardım eder.
- Yeni saç oluşumunu destekler.
- Saçların kırılmasını önler.
- Saça daha canlı ve yumuşak bir görünüm kazandırır.
-
Kafur Yağı
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Kafur Ağacının genç olanlarının gövdesinden elde edilen Kafur Yağı, beyaz renkli ve billirumsu bir maddedir.
- Kafur eskiden kalp ve kan dolaşımı rahatsızlıklıkları, öksürük, üşütme, bronşit, ve balgama karşı kulanılmıştır. Günümüzde buna ilavetten soğutucu ve iltihapları önleyici özeliğinden dolayı romatizma, kas ağrıları,burkulma, morarma ve ezilmeye karşı haricen merhem formu kullanılmaktadır.
- Kan dolaşımını Düzenler.
- Serinletici ve tonik etkisi vardır.
- Boyun ve sırt ağrıları için oldukça faydalıdır.
- Stresin giderilmesini sağlar.
- Kas ağrılarıi tutulmalar, burkulma gibi durumlarda oldukça yarar sağlar.
- Astım ve bronşitte balgam söktürücü ve frerahlatıcıdır.
- Sindirim Sistemi Hastalıkları, Bağırsak gazı ve kabızlık için fayda sağlar.
- Safra taşlarının tedavisinde kullanılır.
- Aknede, yanıklarda yağlı ciltlerde derideki ülseratif yaralarda kaslardaki gerilimin giderilerek derinin yumuşamasında kullanılmaktadır.
- Solunum sistemi hastalıklarından akciğer ödeminde etkisinden dolayı öksürük ve soğuk algınlığında pnomonide kullanılmaktadır.
-
Kakao Yağı
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Hamilelik sonrası cilt bozulmalarında yardımcı olabilir. Denizde bronzlaşmayı sağlar, dudak veya deride çatlamaları engellemektedir. Pullanmayı önlemde faydalı bitkisel yağlar arasındadır.
- Cildi nemlendirir. Kuru ciltlere iyi gelir. Cildin kuruyarak çatlamasını ve soyulmasını önler.
- Vücut çatlaklarını yok etmesi, yarıklara fayda sağlaması faydaları arasındadır. Gebe kadınlar hamilelikleri boyunca kakao yağı kullanarak çatlak oluşumunu önleyebilir.
- Cildi bronzlaştırır.
- Dudak çatlaklarının oluşmasını engeller. Güneş ve rüzgardan etkilenerek çatlayan dudakları yumuşatır.
- Hassas ciltler için de koruyucu bir tabaka oluşturur.
- İçeriğindeki E vitamini sayesinde cilde yumuşaklık ve esneklik verir.
- Erken yaşlanmayı ve kırışıklık oluşumunu önler.
- Egzama, sedef hastalığı, yanık, kızarıklık gibi cilt rahatsızlıkları için kullanılabilir.
- Ağız yaralarına iyi gelir.
- Traş sonrasında cildi nemlendirir.
- Yara izlerini yok eder.
- Kuru saçlar için saç bakımı sağlar.
- Yıpranmış saçları güçlendirir.
- Kepek oluşumunu engeller.
- Saç dökülmesini azaltır.
- Parlaklık sağlar.
- Pasta, kek yada çikolata yapımında kullanılabilir.
- Güneşin zararlı ışınlarından korunmak ve bronzlaşmak için plajda, kumsalda kullanılabilir.
- Losyon ve kremlere ilave edilir.
- Ciltte çeşitli nedenlerle oluşan çatlak ve yarıklar için kullanılabilir.
- Bağırsak parazitlerinin düşürülmesine yardım eder.
- Kalbe iyi gelir. Kalp krizi geçirme riskini azaltır.
- İdrar arttırır.
- Beyne faydalıdır.
- Hemoroide iyi gelir.
- Hormon dengesini sağlar.
- Kas ağrılarını rahatlatır.
- Böbrek hastalıklarına karşı koruma sağlar.
- Vücut yorgunluğunun azaltılmasına yardım eder. Stresi yok eder. Zindeliği arttırır.
- İyi bir antioksidan kaynağıdır. Oleik asit, palmitik asit, stearik asit gibi antioksidan bileşikler içerir.
- Bağırsakları rahatlatır. Bağırsak hareketlerini düzenler. Bu sayede kabızlığı önler. Hazımsızlığa iyi gelir.
- İştah açar.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir. DNA hasarı ve hücrelerde mutasyon oluşumunu engellemeye yardım eder.
-
Kabak Çekirdeği Yağı
-
Bağırsak yumuşatıcı, prostatı önleyici, kurt düşürmede faydalıdır. Toksinleri atmada faydalıdır. İyi bir antioksidan olarak bilinmektedir. Cilt hastalıklarına yardımcı etki sağlar. Toksinlerin etkisini azaltır. Enfeksiyonlu iltihaplanmalarını önleyen bitkisel yağlar arasındadır.
- Kabak çekirdeği yağı idrar zorluklarında fayda sağlar.
- Amino asit barındırdığı için strese ve depresyonda etkilidir.
- Sabahları sık oluşan mide bulantılarını azaltır.
- Kemiklerin güçlenmesini sağlar.
- Kanda oluşan kolesterolün düşmesinde etkilidir.
- Bağırsakların düzgün çalışmasına yardımcı olur.
- Kısırlıkta yaşanan hormonal sorunları düzenler.
- Çocuklarda oluşan bağırsak kurtlarına iyi gelir.
- Böbrek ve kalbin antioksidan seviyesini arttırır.
- Mesanede oluşan iltihaplara iyi gelmektedir.
- Vücudu hastalıklara karşı koruyarak direncini arttırır.
- Antioksidan etki göstererek vücuttaki serbest radikallerle savaşır.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Romatizma hastalıklarında ilaç tedavisini destekleyici olarak kullanılır.
- Prostat kanserini önler.
- İdrar kesesi problemlerini en aza indirir.
- Kalp sağlığını koruyarak kalp krizi riskini azaltır.
- Daha sık idrara çıkılmasını sağlayarak idrar akışını düzenler.
- Cildi güzelleştirir.
- Toksinlerin vücuttan uzaklaştırılabilmesine olanak verir.
- Güneş lekelerini gidermek için lekeli bölgeye merhem şeklinde sürülür.
- Bağırsaklarda üreyen kurtların düşürülmesine yardımcı olur.
- Bağırsakları yumuşatarak kabızlığı önler.
- Göz çevresine merhem olarak sürüldüğünde yaşlanma belirtilerini en aza indirir.
-
Kantaron Yağı
-
Hazmı kolaylaştırır, vücuda kuvvet verir, ishali kesmede faydalıdır, mide ağrılarını ortadan kaldırır, yanık ve yaraları ortadan kaldırmaya yarayan bitkisel yağlar arasındadır.
- Sarı kantaron yağı faydaları sayesinde romatizmal rahatsızlıklar, sırt, bel ve adele (kas) ağrıları iyileştirilebilir.
- Vücutta açılan yaraların ve yanıkların tedavisinde de sarı kantaron yağı kullanılır.
- Kan dolaşımını sıkılaştırır ve arttırır.
- Vücuttaki morarmalar için fayda sağlar.
- Burkulmalara oldukça iyi gelir.
- Pürüzlü yüz ciltlerinde bakım toniği olarak kullanılabilir.
- Çıbanlara fayda sağlar, çıbanların kolay geçmesine yardım eder.
- Yaraların iyileşmesi için kullanılabilecek bir yağdır. Yaralarda mikrop ve iltihap oluşmasını engeller. Aynı zamanda yaralardaki ağrıyı da geçirir.
- Yara izi, çizik izi gibi vücutta oluşan istenmeyen çiziklerin izlerin geçmesine yardım eder.
- Vücuttaki hücreleri yeniler, yeni hücre oluşumunu destekler.
- Güneş yanığı tedavisinde şifalıdır. Güneşten zarar görmüş ciltlerde, cilt lekelerinde kullanılabilen bir yağdır.
- Sadece yaralarda yada güneş yanığı tedavisinde değil cildinizin güzelleşmesinde de sarı kantaron yağı kullanabilirsiniz. Güzel ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için harika bir yağdır.
- Kan şekerini düşürücü özelliği vardır.
- Basur yani hemoroide iyi gelir.
- Romatizma ve sırt ağrıları gibi çeşitli kemik ağrılarına iyi gelir.
- Depresyon, umutsuzluk ve kaygılanma gibi ruh hallerine iyi gelir.
- Oluşan kanamaların kısa sürede dinmesine yardım eder.
- Varislerin yok edici özelliği vardır.
- Aynı zamanda yanık tedavilerinde doktorların uyguladığı tedavilerden bir süre sonra bu şifalı yağ kullanılarak yanıklar tedavi edilebilir.
- Kış aylarında çok üşümekten ve ayaklarınızın bir türlü ısınamamasından yakınıyorsanız bu şifalı yağı kullanabilirsiniz. Bu yağı topuklarınıza sürebilirsiniz. Bu sayede kışın ayaklarınızın üşümediğini fark edeceksiniz.
-
Kamelya Yağı
-
Yıpranmış saçları besleyerek daha sağlıklı bir hale gelmesinde büyük bir pay sahibidir. Aynı zamanda saçların diplerine kadar nüfuz ederek doğru sonuçlar elde etmenize de yardımcı olabilir.
- Daha güzel ve yumuşak bir cilde sahip olmanızı sağlar.
- Saçınızdaki kırıkları onarıp saçınıza daha yumuşak ve parlak bir görünüm verir.
- Kamelya Yağı kepek oluşumunu da önler.
- Ciltteki çatlakları giderir gözaltı morluklarının üstesinden gelir.
- Çatlamış dudaklarınıza uygularsanız dudaklarınıza nem katar ve daha parlak bir görünüm verir.
-
Kakule Yağı
-
Mide rahatlatıcı, iştah açıcı, gaz söktürücü, afrodizyak etkili, sinir sistemi rahatlatıcı, kalp rahatsızlıklarında faydalı, baş ağrısı, yorgunluk giderici, çay ve kahveye atıldığında iştah açar, hazmı kolaylaştırır, baş ağrısını iyileştirir, ağız kokusunu giderir, diş etlerini güçlendiren bitkisel yağlar arasındadır.
- Kakule yağı iştah açıcıdır.
- Mideyi rahatlatıcı özelliği vardır.
- Gaz söktürücüdür.
- Ferahlatıcı ve Afrodizyak etkisi vardır.
- Sinir sistemini rahatlatıcı etkisi sayesinde sakinleştirici olarak kullanılır.
- Kalp çarpıntıları ve kalp ritmini düzenler.
- Kahve ve çaya konursa iştah açar ve hazmı kolaylaştırır.
- Baş ağrısı ve yorgunluk gidericidir.
- Gargara şeklinde suyla karıştırılıp uygulandığında ağız kokularını giderir.
- Diş etlerinin güçlenmesini sağlar.
- Bol idrar söktürür. -Mideyi çalıştırır, gaz söktürür.
- Mide gazı dolayısı ile meydana gelen kalp rahatsızlığını önler.
- Mide bozukluğu sonucu meydana gelen Migreni geçirir.
- Akciğerler için antiseptiktir. Bronşite çok fayda verir.
- Tükürük akışını hızlandırır.
- Sinir sistemini rahatlatıcı etkisi sayesinde sakinleştirici olarak kullanılır.
- Kalp çarpıntıları ve kalp ritmini düzenler.
- Kahve ve çaya konursa iştah açar ve hazmı kolaylaştırır.
- Baş ağrısı ve yorgunluk gidericidir.
- Gargara şeklinde suyla karıştırılıp uygulandığında ağız kokularını giderir.
- Diş etlerinin güçlenmesini sağlar.
-
Karabaş Yağı
-
Damar sertliğine iyi gelir, kalbi kuvvetlendirir, uykusuzluk öksürük ve balgam söktürücü olarak kullanılır. Egzama yaralarına karşı iyi gelir, stres ve gerginliğe yardımcıdır, sivrisinek kovucu olarak da kullanım sağlayan bitkisel yağlar arasındadır.
- Kanser rahatsızlıklarının tedavi edilmesinde ilk sırayı almaktadır, kanserli hücrelerin yayılmasını engelleyici faktöre sahiptir.
- Kişilerde idrar söktürücü bir etki sağlar ve ödem atıcıdır, oluşan şişliklerin de giderilmesinde kullanılır.
- Sinir sıkışmalarında ve ya oluşmakta olan stres rahatsızlıklarının giderilmesine bire birdir.
- Bilhassa yaşlı kişilerde oluşmakta olan yüksek tansiyonun giderilmesinde noktasında birebirdir.
- Karabaş otu yağının tüketimi iç organlarda oluşan rahatsızlıkların giderilmesinde etkilidir.
- Sara ve astım hastalıklarının gibi hastalıkların tedavisinde bitkisel ilaç olarak kullanılır ve bu hastalıklarda sakinleştirici bir etki sağlar.
- Karabaş otu yağının harici kullanımında enfeksiyonları yok edici bir etki sağlamaktadır.
- Baş ağrılarının giderilmesini sağlar, ayrıca sinirsel bozuklukların yok edilmesini ve uykusuzluk probleminin ortadan kaldırılmasını sağlar.
- Bu yağ vücutta meydana gelen kireçlenmelerde, mafsal ağrıları ve romatizma ağrıların da kullanılır.
- Karabaş otunun yağı ağrıları da dindirir ve yaraların tedavisinde kullanılmaktadır.
- Kişilerde meydana gelen uyuz yarasında el ve ayak enfeksiyonları için kullanılmaktadır.
- Karabaş otu yağı kalp kapakçıklarının düzgün çalışmasına yardımcı görev görür.
- Sigara içen kişiler için balgam söktürücü özelliği vardır.
- Boğaz bölgelerinde oluşum göstermekte olan soğuk algınlığı enfeksiyonuna, grip enfeksiyonlarına ve nezlenin giderilmesi konusunda oldukça faydalıdır.
- Diyabet hastalarına şekeri düşürmede etkilidir.
- Ağızda oluşan mikropları giderir ve diş etinde oluşan yaraları ortadan kaldırır.
- Romatizmada da etkili olduğu bilinmektedir. Kuvvetli bir ağrı kesici işi görür ve ödem çözücüdür. Bunun yanı sıra, yara iyi edici ve yatıştırıcı etkiye sahiptir.
- Egzama yaralarını da iyi edici özelliği olduğu da bilinmektedir. Egzama tedavisinde çok yardımcı olur. Sinek kovucu etkisinden de bahsedilmektedir.
- Damar sertliği, şeker ve kolesterol şikayetleri için tavsiye edilir. Kalbi kuvvetlendirir. Ağrıları dindirir. Kalbe kuvvet verir. Damar sertliğinde yararlıdır. Balgam söker.
- Sara ve beyin hastalıklarında tercih edilir. Uyuşukluğu giderir, zindelik verir. Kalbi ve sinirleri kuvvetlendirir.
- Mikropları öldürücü etkileri ile yaraların da mikrop kapmasını önler ve iyileşmesi için çalışır. İdrar yolu enfeksiyonlarında da faydalıdır.
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Karabiber Yağı
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İştah açar, hazmı kolaylaştırır, idrar söktürür, enerji veren bitkisel yağlar arasındadır.
- Karabiber yağı bağırsaklarda bulunan ve gaz oluşumuna sebep olan bakterileri öldürmekte ve gaz oluşumunu engellemektedir.
- Karabiber yağı, tat noktalarını uyarmakta ve midede hidroklorik üretimi sağlamakta, bu sayede de sindirime yardımcı olmaktadır.
- Eklem ağrılarından ve kas kramplarından kurtulmak için karabiber yağı faydalı olmaktadır.
- Karabiber yağının hafif müshil etkisi vardır ve bu sayede sindirim sisteminin temizlenmesinde fayda sağlamaktadır.
- Özellikle havaların soğumaya başladığı sonbahar ve kış aylarında karabiber yağının soğuk algınlığı ya da üşütmeden dolayı oluşan ağrılı bölgelere masaj şeklinde uygulanması ağrıların hafiflemesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, karabiber yağı kanda bulunan ürik asitin de seviyesini düşürmektedir.
- Karabiberin antioksidan etkisi vardır ve vücutta bulunan serbest radikallerle savaşıp, kişiyi yaşlanmaya karşı korumaktadır.
-
Karanfil Yağı
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Sinirleri yatıştırır, ağız ve mide kokusunu giderir, ağrı kesici olarak bilinir, haşereleri kovmaya da yardımcı olan bitkisel yağlar arasındadır.
- Mantar etkilerini azaltan bitkisel yağlar arasındadır.
- Saç köklerinde oluşan kepeklenmeleri azaltır.
- Yemek sonrası tüketildiğinde dişlerin ağrıması engellenir.
- Zeytinyağı ve karanfil yağını karıştırıp pamukla dişlere kompres yapabilirsiniz.
- Ciltte oluşan kabarmaların azalmasına etkili bitkisel yağlar arasındadır.
- Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlar.
- Dilin ucuna çok az değdirdiğinizde kan şekerinin normale dönmesine yardımcı olur.
- Burun tıkanıklıklarında buğu ile etki sağlar.
- Karanfil yağı cilde uygulandığında kas ve romatizma ağrılarını dindirir.
- Uçuklara sürüldüğünde kısa zamanda iyileşmesini sağlar.
-
Kavun Çekirdeği Yağı
-
Sakinleştiricidir, antidepresandır, öksürüğü ortadan kaldırır, böbrek taşlarını düşürmede yardımcıdır.
Cilde tazelik ve canlılık verir. Cilde masaj yaparak kullanılır
- Kavun Çekirdeği Yağıl omega 6 yağ asitleri orandafitrsterol içeriğiyle Avrupada cilt bakımında ve cilt bakım ürünlerinde kullanılan bir yağdır
- Kavun çekirdeği yağı ciltte güçlü bir bariyer oluşturarak cildi korur. cildin nemlenmesini ve yeniden yapılanmasını sağlar. cilte sarkma,kırışıklık ve renk bozukluklarını önler
- Kavun çekirdeği yağı içerdiği yüksek orandaki faydalı asitler sayesinde de cildin dış etkenlere karşı direncini artırır.
- Dudak ve ellerde oluşan çatlaklara karşı da etkilidir.
- Cildi nemlendirir ve onarır.
- Kavun çekirdeği yağı öksürük, göğüs ağrıları gibi ağrı şikayetlerine karşı kullanılır.
- Bağırsak solucanları ve parazitleri gibi paraziter hastalıklarına iyi gelir.
- Kansızlık, gut ve romatizma şikayetlerine karşı da tedavi edicidir.
- Kavun çekirdeği yağı sperm artırıcı olarak da etki gösterir.
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Kayısı Çekirdeği Yağı
-
Cilt sorunlarını ortadan kaldırmaya yardımcı, hücrelerin yenilenmesinde destekleyicidir. Aynı zamanda badem ile karıştırıldığında ağrı kesici özelliğe de sahiptir.
- A, D, E vitaminleri bulunan kayısı çekirdeği yağı aynı zamanda mineral, kalsiyum, selenyum ve magnezyum bulunur.
- Leatril barındıran kayısı çekirdeği kanser riskinden vücudu korumaktadır.
- Zihnin sakinleşmesini sağlayarak rahatlama sağlar.
- Egzama ve dermatit gibi cilt rahatsızlıklarına karşı faydalıdır.
- Kesik ve yaralara sürüldüğünde enfeksiyon riskini azaltır.
- Cildin elastikiyetini arttırı.
- Kayısı çekirdeği yağı kırışıklıklarla savaşır.
- Egzama ve dermatit gibi rahatsızlıklara iyi gelen kayısı çekirdeği yağı kaşıntıların da hafiflemesini sağlar.
- İçerisindeki vitaminler sayesinde iltihapları giderir ve cilt hastalıklarına karşı vücudu korur.
- Cildi besler ve nemlenmesini sağlar.
- Cildi diğer yağlar gibi yağlandırmaz.
- Cildi nemlendirdiğinden elastik yapısını geliştirir.
- Hızlıca cilde nüfus eder.
- E vitamini açısından zengindir.
- A vitamini barındırır.
- Kaşınan cilde faydalı bitkisel yağlar arasındadır.
- Kırışıklıkları gidererek cildi güzelleştiren bitkisel yağlar arasındadır.
- Güneşten cildi korur. Farklı yağlar ile inceltilerek kullanılmalıdır.
-
Kayısı Yağı
-
Bağırsak parazitlerini giderilmesinde faydalıdır. Cilt temizliğinde faydalıdır, aknelerin giderilmesinde yardımcı, yaşlanmayı geciktiren bitkisel yağlar arasındadır. Cildin nemli kalmasında fayda sağlamaktadır.
- Kayısı yağı cildi nemlendirir. Kayısı yağı içerisinde bol miktarda A vitamini bulunduğundan dolayı cilt bunu emer ve cildin nem ihtiyacını karşılar.
- Aynı zamanda A vitaminin diğer bir yararı da cildi besleyerek dış etkenlerden korunmasını sağlar.
- Masaj salonlarında en çok kullanılan bir bitkisel yağdır. Bunun nedeni cildi besleyip nemlendirmesinden dolayıdır. Hem cildi nemlendirir, hemde cildi yumuşatır.
- Kayısı yağı cildinizin rengini ve tonunu korur.
- Kayısı yağı cildinize dışarıdan gelecek olan etkenlere karşı bir kalkan görevi görür.
- Güneşlenmeden önce cildinize süreceğiniz kayısı yağı cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korur.
- Kayısı Yağı aynı zamanda E vitamini bakımından da zengindir. Bu nedenle E vitaminin cilde sağladığı faydaları da görebilirsiniz.
- Özellikle hassas ve alerjik bir cilde sahipseniz, kayısı yağı sayesinde alerjik bünyenize direnç verir.
- Kayısı yağı egzama ve dermatit gibi cilt sorunlarına iyi gelen bitkisel yağlar arasındadır.
- Kayısı yağı ciltte bulunan kırışıklık ve küçük çizgilerin yok olmasında önemli rol oynar.
-
Kenevir Yağı
-
Kenevir yağı kenevir tohumlarından elde edilir. Kansere karşı koruma sağlaması, birçok cilt rahatsızlığına iyi gelmesi ve kabızlığa karşı kullanılması kenevir yağının faydaları arasındadır. Kenevir bitkisinin tohumları, sapı ve yaprakları kullanılabilir. Hastalıklara karşı kullanılmasının yanında cilt ve saç için kozmetik sektöründe de öne çıkan bir bitkidir. Birçok losyon ve sabun yapımında tercih edilir.
- Pürüzsüz ve yumuşak bir cilde sahip olmayı sağlar. Cildin iç katmanlarına nüfuz ederek sağlıklı hücre büyümesini teşvik eder. Kozmetik sanayisinde kullanılır. Bazı losyonlara, sabunlara ve dudak balsamlarına ilave edilir.
- Cildin kurumasını engelleyen bitkisel yağlar arasındadır. Derinin pul pul olup dökülmesini, tahriş olmasını ve kızarmasını önler.
- Birçok cilt rahatsızlığına iyi gelir. Sedef hastalığı, egzama ve dermatit gibi cilt hastalıklarına yarar sağlar.
- Cilde korur ve güçlendirir. Cildi yenileyici özelliği vardır. Yüksek oranda omega 3 ve omega 6 yağ asitlerini içermesi sebebiyle yorgun ve kurumuş ciltlere çok iyi gelir.
- Tırnaklara fayda sağlaması kenevir yağının faydaları arasındadır.
- Cildin esnekliğini, elastikiyetini arttıran bitkisel yağlar arasındadır.
- İyi bir antioksidandır.
- Yüksek oranda E vitamini içerir.
- Kolesterolü düşüren bitkisel yağlar arasındadır
- Sinir sistemini koruyan bitkisel yağlar arasındadır.
- Kanın pıhtılaşmasını önler.
- Varis oluşumunu engelleyen bitkisel yağlar arasındadır.
- Kan şekerini dengeler. Şeker hastalığı için yararlı bir yağdır.
- Ruh halini iyileştirir. Depresyon ve kaygıyı azaltır.
- Kilo vermeye yardım eder. İştah kapatır. Daha uzun süre tok hissetmenize yarar sağlar. Şeker isteğini bastırır.
- Bu sayede zayıflamaya etki eder.
- Kabızlığa fayda sağlar. İçeriğindeki çözünür lif sayesinde sindirim sistemini rahatlatır. Bağırsaklardaki probiyotik bakterileri besler. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Birçok yağ asidi ve protein içerir. Özellikle mükemmel bir omega 3 ve omega 6 kaynağıdır. Bu sayede kalp damar sağlığını korur.
- Kalp sağlığını korur. Kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyecek birçok rahatsızlığa yarar sağlar. Kötü kolesterolü düşürür. İyi kolesterolü yükseltir. Kan basıncını düşürür.
- Yaşlanma karşıtıdır. İçeriğindeki linoleik asit sayesinde yaşlanmayı geciktirir.
- Birçok mineral madde içerir. Potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir ve fosfor gibi mineral maddeleri bulundurur.
Hormonları dengeler. Hormonların dengelenmesi özellikle menopoz döneminde yarar sağlar. Menopoz
- dönemi sağlığı desteklenir.
- Vejeteryanlar için harika bir besin kaynağıdır. İçeriğindeki omega yağ asitleri vücutta denge sağlar. Bu nedenle et yemeyen kişiler için oldukça besleyicidir.
- Saç kuruluğunu önler. Saçları nemlendirir. Parlaklık verir.
-
Kekik Yağı
-
Solunum yolu rahatsızlıklarına, soğuk algınlığına, grip ve nezleye iyi gelmektedir. Alyuvar oluşumunu artırır, kurt düşürücü olarak da bilinmektedir. Gastrit gibi mide rahatsızlıklarına yardımcı olur. Yüksek tansiyon ve kolesterolü dengeleyen bitkisel yağlar arasındadır.
- Antimikrobiyal ve antifungal etkisi vardır.
- Araştırmalara göre bu şifalı yağ, birçok kanser türünün tedavisinde etkili bir yağdır.
- İltihaplı yaralar için kullanılan bitkisel yağlar arasındadır.
- Bel ağrılarına karşı etkilidir. Dahili kullanım.
- Ciltte oluşan yaraları iyileştirici etkiye sahiptir.
- Sinüzit ve bademcik iltihabı gibi soğuk algınlığına bağlı hastalıklarda kullanılabilir.
- Şeker hastalığına iyi gelir. Kandaki şeker miktarının düzenlenmesine yardım eder.
- İdrar söktürücü özelliğe sahip bitkisel yağlar arasındadır.
- Sakinleştirici olarak da kullanılabilir. Bir nevi yatıştırıcı özellik taşır.
- Romatizma gibi kemik rahatsızlıklarına da iyi gelir. Kemik ağrılarını giderir. Topikal kullanım.
- Romatizmaya iyi geldiği gibi burkulma sonucu oluşan kas ağrılarına da iyi gelir.
- Öksürük için de yararlıdır. Boğazdaki gıcık ile oluşan öksürüğe iyi gelir.
- Ergenlikte oluşan sivilceleri geçirmeye yardım eder. Bu şifalı yağ, sivilce ve aknelerin geçmesine olanak sağlar.
- Bağırsak sisteminin düzenli çalışmasına yardım eder.
- Pnömoni ve artrit için de bu etkili yağı kullanabilirsiniz.
- Hepatite karşı da etkilidir.
- Tüberküloz rahatsızlığına iyi gelmesi de kekik yağı faydaları arasındadır.
- Aknelerden bıktıysanız, akne tedavisinde de bu şifalı yağı kullanabilirsiniz.
- Menstrüel döngünün sağlanmasına yardım eder. Adet düzenlemeye yardım eder.
- Yapılan bir araştırmaya göre rahim kanserini önlemeye de yardımcıdır.
- Kalp dostudur, kalp hastalıklarını önler.
- Bahçenizde ki salyangozları kekik yağı ile yok edebilirsiniz.
- Mantar önleyicidir, antiviral özelliği vardır.
- Amip, bakteri, tahtakurusu, bit, pire, kene ve sivrisinek gibi canlıların uzaklaştırılmasında kullanılabilir.
- Astım tedavisinde etkilidir.
- Sedef, egzama gibi cilt hastalıklarında da deriye sürülerek kullanılabilir.
- Anti ageing özelliği vardır. Yani yaşlanma karşıtıdır. Yaşlanmayı, ciltte kırışıklıklar oluşmasını geciktirir.
- Çıbanlara iyi gelmesi de kekik yağı faydaları arasındadır.
- Ağız kokusu yapan bakterilerin etkisini azaltarak ağız kokusunu engeller. Nefesinizi ferahlatır.
- Uykusuzluk için de fayda sağlayan bitkisel yağlar arasındadır.
- Hazımsızlığa karşı da etkilidir.
-
Keten Tohumu Yağı
-
Mide ve kabızlık sorunlarına iyi gelir, menepoz sıkıntılarına, zihin açmaya, hazmın kolaylaşmasına, sindirim sistemine yardımcı olan bitkisel yağlar arasındadır.
- Bu şifalı yağ içeriğindeki alfa linolenik asit sayesinde kalp sağlığını korur, kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
- Kalp krizi geçirme riskini azaltır.
- Omega 3 ve omega 6 yağ asitlerini içerir.
- Antioksidan etkiye sahiptir.
- Yaşlanmayı geciktirir.
- Kolesterolü dengelemeye yardımcı olan bitkisel yağlar arasındadır.
- Kan dolaşımını hızlandırır.
- Eklemlerde oluşan yada böbreklerde görülen iltihaplanmaların çabuk iyileşmesine yardım eder.
- Eklemlerde oluşan şişkinliklere yada eklem ağrılarına fayda sağlar.
- Gut hastalığına iyi gelen bitkisel yağlara arasındadır
- Hazımsızlığı önleyici etkisi vardır, bunun sonucunda kabızlığı ve karındaki şişkinliği giderir.
- Bağırsaklara fayda sağlayan bitkisel yağlar arasındadır.
- Hemoroid yani basur rahatsızlığına iyi gelir.
- Safra kesesi taşlarının oluşumunu engeller.
- Sinir bozukluğu yada sinir hasarı durumlarında da fayda sağlar. Parkinson rahatsızlığına iyi gelir.
- Adet döngüsü üzerinde rol oynayan östrojen ve progesteron hormonlarının üzerine olumlu etkiler yaparak adet dönemlerinde kadınların rahatlamasına yardım eder. Adet döneminde oluşan ağrı ve krampları azaltır.
- Menopoz döneminde sıcak basması ve terlemeyi önleyici etkisi vardır.
- Sağlıklı sperm sayısını arttırır ve iktidarsızlığı önleyerek sağlıklı bir cinsel hayata sahip olmaya yardım eder.
- Diyabet yani şeker hastalığına da iyi gelir.
- Felç geçirme riskini azaltır.
- Göğüs ağrılarına yarar sağlar.
- Yüksek kan basıncını düşürür. Bu sayede yüksek tansiyon yani hipertansiyona fayda sağlar.
- Depresyona iyi gelir.
- Araştırmalara göre bu şifalı yağın karaciğeri hastalıklara karşı koruduğu ortaya çıkmıştır.
-
Kimyon Yağı
-
Baharat veya yap olarak Romalılar tarafından kullanılmaktadır. İdrar arttırıcı ve aynı zamanda uyarıcı özelliklere de sahiptir.
- Varis, kemik ve adele ağrılarında etkilidir.
- Romatizmal rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır,
- Mide ağrılarını ve sinirsel yorgunluğu giderir,
- Gaz söktürücüdür
- Anne sütünü artırır
- Regl düzenleyicidir,
- Astım hastalıklarında sinüzitte ve bronşitte kullanılır.
- Sinirsel baş dönmelerini önler
- Yüksek tansiyonu düşürür.
- Bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı olur.
- Kolesterol oranını azaltır.
- Nefes darlığı, prostat ve şeker hastalığında faydalıdır.
- Vücudu terleterek zararlı maddelerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır
-
Kişniş Tohumu Yağı
-
İştah açar, sindirimi kolaylaştırır, hazmı kolaylaştırır, mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Doğumu kolaylaştırır. Baş ağrılarına iyi gelir, karın ağrılarını gidermede yardımcıdır.
- Kişniş tohumları içerdiği yağlarla mideyi uyarır; iştahı açar, sindirimi kolaylaştırır ve hazımsızlığa iyi gelir.
- Aynı nedenle mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür.
- Aniden başlayan mide ve karın ağrılarını bastırır.
- Özellikle çocuklarda diareyi kesici etkiler yapar.
- Hafif yatıştırıcı etkisi vardır.
-
Kivi Yağı
-
Cildi yumuşatarak nemlenmesine yardımcı olur. Parlaklık ve canlandırıcı özelliğe de sahiptir.
- Cildi canlandırır,
- Nemlendirici ve yumuşatıcı özelliği için kullanılır,
- Bağışıklık sistemini ve vücudu güçlendirici etkisi vardır,
- Bağırsakları çalıştırır, sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı giderir,
- Soğuk algınlığı, nezle ve gribe iyi gelir,
- Astım hastalarına nefes açıcı etkisinden dolayı iyi gelir,
- Başta göğüs kanseri olmak üzere, kanser oluşumuna ve ilerlemesine karşı koruyucu özelliği bulunur,
- Tansiyonu düşürür,
- Kandaki kolesterol oranını düşürür,
- Kan basıncını dengede tutar,
- Karaciğeri çalıştırır,
- Kansızlığa iyi gelir,
- Kanı temizler,
- Yaşlılıktan dolayı oluşan belirtileri azaltır.
-
Kudret Narı Yağı
-
Sindirim sistemi tahrişlerini engeller, mide rahatsızlıklarını giderir, gaz söktürür, mide rahatsızlıklarını giderir, vücudun zinde kalmasına yardımcı olur.
- Kudret narı yağının ülser hastalığına, gastrite, bağırsaklardaki birçok rahatszlığın giderilmesinde oldukça faydalıdır.
- Karaciğer rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanılmakta ve fayda sağlamaktadır.
- Egzamaya ve sedef hastalığına iyi gelir.
- Vücutta oluşmakta olan yaraların giderilmesinde merhem olarak kullanılır.
- Cilt sağlığı açısından oldukça önemlidir.
- Bağırsaklarda yavaşlığı yok eder ve düzenlilik sağlar.
- Bu yağın kullanımında hücrelerin yenilenmesi sağlanır.
- Bayanlarda adeti düzenler ve ağrıları giderir.
- Yanık ve yara oluşumlarında kullanılır.
- İçerdiği minerallerden dolayı sağlık açısından faydalı olmaktadır.
-
Kuşburnu Yağı
-
Grip, öksürük, nezle ve soğuk algınlığı için kullanım sağlanmaktadır.
- Yara izlerinden kurtulmanıza yardımcı olur.
- Nemlendirme özelliği nedeniyle kuşburnu yağı çatlakları önlemek ve azaltmaya yardımcı olur.
- Sedef yaraları için de çok faydalıdır.
- Hiperpigmente (cilt renginde koyulaşma) lekelerin tedavisinde faydalıdır.
- Doğal cilt bakımı için, bir nemlendirici olarak da kullanılabilir ve cilt üzerinde direkt olarak uygulanabilir.
- Kuşburnu yağı etkinliklerini artırmak için kremler, güneşten koruyucular ve losyonlara eklenebilir.
- Bu yağ cildin yaşlanmasını önlemede, kırışıklık ve ince çizgilerin gelişimini önlemede oldukça faydalıdır.
- Yüzdeki akne izlerinden kurtulmak için çok faydalıdır.
- Kuşburnu yağı ciltte yağlı yapışkan bir his bırakmaz. Yani bu yağı cildinizi nemlendirmek için rahatça kullanabilirsiniz.
- Suçiçeği yaralarından kurtulmak için çocuklar ve erişkinler tarafından denenebilir.
- Kuru ciltler için çok iyidir ve dermatit gibi durumların tedavisinde çok faydalıdır.
- Aynı zamanda yanık izlerinden kurtulmak için kullanılabilir.
- Yüksek antioksidan içeriği ve kolayca emilme özelliği sayesinde cilt toksinlerinden kurtulmak için faydalıdır.
- Kuşburnu yağı ayrıca, cilt tonununu ve dokusunu geliştirmek için kullanılabilir.
- Aynı zamanda güneşten kaynaklanan cilt hasarını onarmak için çok faydalıdır.
- Cildin doğal ışıltısını korumaya yardımcı olur.
- Kuru ve zarar görmüş saça bakım için de kullanılabilir.
- Kuşburnu yağı vücudunuzu fırçaladıktan sonra çok işe yaramaktadır. Banyo lifi yada eldiveni ile vücudunuzu fırçaladıktan sonra duşa girin ve sonrasında vücudunuza kuşburnu yağı uygulayın ve müthiş bir cilt elde edin.
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Lahana Yağı
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Zamanla biriken yağların parçalanmasına yardımcı olmakla birlikte zayıflama süreci içerisine girenleri de olumlu sonuçlar il karşılaşmalarına destek sağlamaktadır.
- Lahana yağının cilde çok faydası vardır. Cilde sürüldüğünde cildi pamuk gibi yumuşatır ve cilt üzerinde oluşan pütürleri yok eder.
- Lahana yağının faydaları arasında bulunan ve en önemli özelliklerinden bir tanesi de cildi nemlendirerek su metabolizmasını harekete geçirip vücutta sarkan bölgelerin tekrar toparlanmasını sağlar.
- Lahana yağı cildi yumuşatıcı ve canlandırıcı etkiye sahiptir.
- Lahana yağı düzenli olarak cilde sürülürse , sürüldüğü bölgede bölgesel incelme sağlar.
- Düzenli lahana yağı kullanımı sonrası su metabolizmasını harekete geçirdiğinden selülitlerin oluşumundaki yağ hücrelerini kırar ve selülitleri yok eder.
- Lahana yağının diğer bir faydası da ciltteki gözenekleri açar ve cildin rahat bir hava almasını daha da canlanmasını kısacası genç bir cilt yapısına sahip olmanızı sağlar.
- Lahana yağının sürüldüğü yerde kan dolaşımı daha aktif ve rahat olur. Buna istinaden zayıflama inceltme konusunda çok iyi görevini yapar.
- Lahana yağının faydalarını sizlere anlattık. Şimdi ise bu yağın nasıl kullanıldığını anlatalım. Çünkü lahana yağı kullanımında uygulanması teknikler ve kullanımı sonrasında yapılması gerekenler vardır.
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Lavanta Yağı
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Stres, sıkıntı, baş ağrısı ve gribi engellemede faydalıdır. Vücut direncini arttırarak uykusuzluk problemlerini de üstesinden gelmektedir. Romatizma rahatsızlıklarını da ortadan kaldırmada faydalıdır. Saçta meydana gelen sirkelerin giderilmesinde de faydalıdır.
- Yaşlanma karşıtı olarak kullanılabilir. Yaşlanma ile ortaya çıkan kırışıklıkların azaltılmasına fayda sağlar.
- Yanıkların ve yaraların çabuk iyileşmesine yardım eder.
- Egzama ve sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarına yarar sağlar.
- Akne ve sivilceleri yok edici etkisi vardır.
- Saç dökülmesini önler. Erkeklerin saç dökülmesi için de kullanılabilecek bir yağdır.
- Saçkıran için de kullanılabilecek bir yağdır. Özellikle sedir ağacı yağı, biberiye yağı, lavanta yağı ve kekik yağı karıştırılarak kullanılırsa saçkırana fayda sağlar.
- Bitlenmeyi engelleyici özelliği de vardır. Lavanta yağının kokusu sayesinde bitler saçtan uzak durur. Yalnız çocuklar için kullanacaksanız öncelikle mutlaka bir doktora danışmalısınız. Erkek çocuklarda aşırı lavanta yağı kullanımının hormonal dengeyi değiştirdiğine dair söylemler vardır.
- Kepekleri yok eder.
- Saçların daha çabuk uzamasını sağlar.
- Alzheimer hastalığının belirtilerini ve gelişmesini azaltıcı etki yaptığı gözlemlenmiştir.
- Boğaz ağrısına iyi gelir.
- İyi bir antioksidan kaynağıdır.
- Kan basıncını düşürür, bu sayede tansiyonu düşürücü etkisi vardır.
- Sindirim sistemini rahatlatır. Hazımsızlığı önler.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
-
Leylak Yağı
-
Toksinleri atmada yardımcı, ateş düşürmede faydalı, romatizma ve aynı zamanda kramplara karşı da faydalıdır.
- Yüzdeki kırışıklıkları ve çizgileri azaltmaya yardım eder.
- Yaşlanmanın etkilerini azaltarak cildin daha uzun süre genç görünmesini sağlar.
- Cildin sarkmasına engel olur.
- Cildi nemlendirmeye yardım eder.
- Cilde canlılık ve ışıltı kazandırır.
- Cildin yorgun görünmesinin önüne geçerek ona enerji pompalar.
- Pek çok bitkisel yağ gibi, leylak yağı da doğal nemlendiriciler arasındadır.
- Ciltteki yaraları tedavi edici etki gösterir.
- Cilt ve deri hastalıklarının tedavisinde az da olsa faydası söz konusudur.
- Yaraları ve sıyrıkları geçirmeye yardım eder. Ancak yalnızca basit yaralar üzerinde uygulanmalıdır. Derin kesikler için uygun değildir.
- Cilt üzerindeki kızarıklıkları alır.
- Güneş yanığını hızlıca tedavi eder.
- Vücuttaki toksik maddeleri atmak konusunda etki gösterir.
- Bilhassa, kurt düşürmek için birebirdir.
- Mideyi rahatlatmaya yardımcı olur.
- Mide ve bağırsak bezlerini çalıştırıcı etki gösterir.
- Gaz söktürmeye yarar.
- İdrarı artırmaya ve sökmeye yardım eder.
- İştah açar
- Romatizmal ve mafsal ağrıları geçirmeye yardımcı olur.
- Kramplara iyi gelir.
- Siyatik ağrıları giderir.
- Adele ve kas ağrılarını hafifletir.
- Antioksidandır.
- Antiseptiktir.
- Antiperiyodik bir tonik niteliğindedir. Yani bazı rahatsızlıkların tekrar tekrar ortaya çıkmasına engel olur.
- Antifungaldir. Mantar enfeksiyonlarını geçirir.
- Genel olarak vücuttaki iltihaplanmaları önlemeye yardım eder.
- Bakterilerle savaşır.
- C vitamini zenginidir.
- Gut hastalığının şikayetlerini azaltır.
- Ateşi düşürmeye yardım eder.
- Ateşli hastalıklarda terletmeye yardım eder.
- Sıtma hastalığının tedavisinde etki gösterir. Ayrıca bu hastalığın ortaya çıkmasını da engelleyici etki gösterir.
- Buhar yöntemiyle kullanıldığında bronşit ve astımı geçirmek konusunda başarılıdır.
- Karna masaj yapılarak sürüldüğünde kadınlardaki regl düzensizliklerini gidermeye yardım eder.
- Ayak ve genel vücut kokularını geçirmeye yardım eder. Bu etkisi için ayakların yıkandığı suya ya da duşta kullanılan suya birkaç damla damlatılabilir.
- Fiziksel etkisinin yanında, zihinsel ve ruhsal anlamda da rahatlatıcı etki gösterir.
- Depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sorunları tedavi edici özellik gösterir.
- Konsantrasyonu ve motivasyonu artırır.
-
Limon Yağı
-
Soğuk algınlığı, grip ve nezle sorunlarını ortadan kaldırır. Hafızanın güçlenmesinde faydalıdır, kasların kuvvetlenmesine yardımcı olur. Cilt üzerinde faydalıdır. Vücutta ki yağların yakılmasında destek sağlar. Kalp damar tıkanıklığını önlemektedir.
- Yağlı ciltlerde yağ dengesini sağlayan bir yağdır.
- Antiseptik özelliği olduğundan, cilt enfeksiyonlarında kullanılabilir.
- Cilde parlaklık sağlamak için, cilt bakım ürünü içine 1 damla limon yağı konulabilir.
- Anti viral özelliği olduğundan, uçuk sorunlarına karşı çok yararlıdır. Direkt olarak dudaklara sürülebilir.
- Nasır ve siğiller üzerine masajla limon yağı sürebilirsiniz. İyileştirici etkilerini kısa sürede görebilirsiniz.
- Dirseklerde meydana gelen kara ve sert görünüm için, gliserin ile karıştırarak kullanabilirsiniz.
- Selülit sorunlarında limon yağını cilde masaj yaparak tatbik edebilirsiniz.
- Saç derisinde olan tahrişlerin giderilmesinde etkilidir.
- Yüzeylerde oluşan tutkal, boya, yağ gibi lekeleri limon yağıyla silebilirsiniz
- Eviniz de yüzeylerin temizliğinde, sterilize edilmesinde kullanabilirsiniz
- Ellerinizi 1-2 damla limon yağıyla dezenfekte edebilirsiniz
- Elektrik süpürgesinin torbasına, pamuğa damlattığınız limon yağını koyarsanız, mükemmel bir oda kokusu yaratırsınız
- Halı sildiğiniz suyun içine limon yağı koyarsanız, halıdaki lekeleri çıkarabilirsiniz.
- Pamuğun üzerine limon yağı damlatarak, buzdolabınıza koyarsanız kötü kokulara engel olursunuz
-
Magnezyum Yağı
-
Eklem romatizma gibi bir takım ağrıların giderilmesinde faydalıdır.
- Eklem ve diz hastalıklarına iyi gelir.
- Kramp sorunlarında sıklıkla kullanılan ürünler arasında yer alır.
- Boyun ağrılarına iyi gelir.
- Bel bölgesinde meydana gelen ağrı ve incinme gibi sorunlarda sürülerek masaj yapılması faydalıdır.
- Fiziksel ve mental iş kapasitesini artırmayı sağlar.
- Bağışıklık sistemini güçlendirmenize yardımcıdır.
- Stresten kurtulmanızı sağlar.
- Uyku sorunlarınızı düzene sokar.
-
Mavi Anemon Çiçeği Yağı
-
Ciltte meydana gelen ince çizgilerin ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olmaktadır. Cildin yenilenmesine yardımcı olarak pürüzsüz ve nemli kalmasında fayda sağlamaktadır.
- Güneşten dolayı ciltte oluşum göstermekte olan zararlı etkilerin giderilmesini sağlar.
- Oluşmakta olan akne ve sivilce izlerini, siyah lekelerin giderilmesini sağlar.
-
Melisa Yağı
-
-
Kanın temizlenmesine yardımcı olmakla birlikte uykusuzluk problemlerinde ortadan kaldırmasında fayda sağlayabilir. Nefes darlığı ve yorgunluğa da fayda sağlayabilir. Migrene de iyi gelmektedir.
- Mide ülserine karşı faydalıdır ayrıca gaz giderici özelliğiyle mideyi rahatlatır
- Cilt bakımında kullanılabilir. cildi canlandırır ve güzelleştirir.
- Antiseptik etkilere sahiptir.
- Soğuk algınlığına iyi gelir. Terletici özelliği vardır
- Kas ağrılarında faydalıdır.
- Baş ağrısı ve migrende kullanılır.
- Kan temizleyici özelliği vardır
- Melisa yağı yorgunluk, uykusuzluk, astım ve nefes darlığı şikayetlerine karşı faydalıdır.
- Hassas ciltlerde, yüz, vücut masajında ve dudak bakımında kullanılabilir.
- Hıçkırığa karşı kullanılır
- Hafızayı güçlendirir .unutkanlığa iyi gelir
- Strese karşı faydalıdır
-
Menekşe Yağı
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-
Cilt sorunlarında fayda sağlamaktadır. Mikrop kırıcıdır, saç dökülmesi ve egzamaya karşı faydalıdır, saç ve cilde canlılık, parlaklık ve güçlü bir yapıya sahip olmasına yardımcı olabilir.
- Cilt hastalıkları egzama, dermatit ve uyuza karşı kullanılır,
- Mikrop öldürücüdür,
- Saç dökülmesine karşı etkilidir,
- Kuru saçları nemlendirir, parlaklık ve canlılık verir, cilde masaj yaparak veya saça friksiyon şeklinde kullanılır.
- Göz şişmesi ve mide şişkinliği için de menekşe yağı kullanılabilir. Menekşe yağını şişen gözünüzün üstüne masaj yaparak uygulayın.
- Mide şişkinliği için ise midenizin üzerine menekşe yağı ile masaj yapmalısınız.
- Menekşe yağı baş ağrısına iyi gelir
- Cilt çatlaklarına karşı etkilidir
- Makatta yaşanan sorunlara, faydalıdır
- İdrar yaparken yanma sorununa,bitkisel bir çözümdür
- Nezleye ve kalp sıkıntısına çok iyi gelir.
- Kanı temizleme özelliği vardır
- Vücuda rahatlık verir.
- Antioksidandır
- Nikris ve romatizmada faydalıdır.
- Kabızlığı giderir.
- Boğmaca ve boğaz ağrılarında faydalıdır
- İdrar söktürücüdür.
- Sakinleştirici etkisi ile baş ağrısı, stres ve uykusuzluğa iyi gelir.
- Balgam söktürür.
- Egzama ve saç dökülmesinde oldukça etkilidir.
-
Mersin Yağı
-
-
Şeker ve hemoroit hastalığına karşı faydalıdır. Cilt üzerinde de faydalıdır. Kuvvetlendirici özelliği ile birlikte spor esnasında da kullanılabilir. Uykusuzluk problemlerinin ortadan kalkmasına destek sağlayabilir.
- Mersin yağı özellikle bronşite iyi gelir
- Akciğerde oluşan iltihabı kurutur
- Mesane iltihaplarını giderir
- Nezleyi giderici özelliği vardır
- Mide ağrılarına iyi gelir
- Egzama hastalığına faydalıdır
- İshali keser
- Bel soğukluğuna iyi gelir
- Mikropları öldürücü özelliği vardır
- Yaraların iyileşmesinde hızlandırıcı etkisi vardır
- Bronşit ve verem hastalıklarına faydalıdır
- Kanamaları durdurur
- Kan şekeri oranını dengeler
- Ağız ve boğazda oluşan iltihapları kurutucu özelliği vardır
- İdrar yolları iltihaplarını giderir
- Şeker hastaları kullandığı zaman, hastalıklarında iyileşme görür
- Cilt için çok faydalıdır
- Cilde canlılık ve parlaklık kazandırır
- Cilt hücrelerini yeniler
- Çıban, akne, sivilce gibi problemleri ortadan kaldırır
- Sinir sistemini dengeleyici özelliği vardır
- Uykusuzluk problemini giderir, geceleri rahat bir uyku uyumaya yardımcı olur
-
Muz Yağı
-
-
Kek ve pastalarda koku olarak kullanım sağlanmaktadır.
- Kemiklerin gelişmesini sağlar.
- Nekahat devresini kısaltır.
- Sinir zafiyeti ve yorgunluğu giderir.
- Saçı nemlendirme özelliğine sahiptir.
- Böbrek ve mafsal iltihabında, bağırsak hastalıklarında faydalıdır.
-
Nane Yağı
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-
Hazmın kolaylaşmasına yardımcı olmakla birlikte aynı zamanda mide bulantılarının da üstesinden gelmede faydalıdır. Baş ağrısına iyi gelmekle birlikte aynı zamanda anne sütünün de artmasına yardımcı olabilir.
- Nemlendirici etkisi vardır. Bu nedenle vücut losyonu ile karıştırılarak kullanılabilir.
- Ciltteki iltihaplanmalara iyi gelir.
- Egzama ve sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarına yarar sağlaması da nane yağının faydaları arasındadır.
- Antimikrobik özellikleri vardır. Bunun sonucunda akneler için de faydalıdır.
- Dudak çatlaklarına iyi gelir.
- Hasar görmüş saçları onarır ve besler.
- Saç uzamasını teşvik eder. Saçlara parlaklık verir.
- Saç dökülmesini azaltır, saç incelmesini durdurur. Bu etkileri için şampuana 2-3 damla nane yağı karıştırılarak kullanılabilir.
- Saçlardaki kepeklenmeyi önler. Saçlardaki kepek oluşumunun azalması için kullanılabilir.
- Kas ağrılarını azaltır. Doğal bir kas gevşetici ve ağrı kesicidir.
- Sinüsleri rahatlatır. Soğuk algınlığı, öksürük, astım, bronşit gibi sebeplerle sinüsler dolabilir.
- Eklem ağrılarına iyi gelir.
- Doğal bir enerji kaynağıdır. Kronik yorgunluğa iyi gelir. Dinlenmeyi sağlar.
- Alerjik reaksiyonlara karşı koruma sağlar
- Konsantrasyonu arttırır.
- İyi bir ateş düşürücüdür.
- Doğal bir böcek kovucudur.
- Baş ağrısına iyi gelir. Gerginlik sebebiyle oluşan baş ağrılarını yatıştırır. Almanya Kiel Üniversitesi Nöroloji Kliniğinde yapılan bir araştırmaya göre, nane yağı da dahil olmak üzere bazı yağların baş ağrılarını geçirdiği sonucuna varılmıştır. Özellikle migren ağrılarını hafifletir. Bunun için baş kısmı, alın ve şakaklar bu yağ ile ovulabilir.
- Güneş yanıklarına karşı rahatlama sağlar. Güneş yanığı oluşmuş cildi rahatlatır.
- Mide bulantısını yok eder. Mide bulantısına karşı kulak arkası birkaç damla nane yağı ile ovulabilir.
- Hazımsızlığı giderir. Bağırsaklarda gaz oluşumunu azaltır, bağırsak spazmlarını önler. Ağız kokularını yok eder.
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Nar Çekirdeği Yağı
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C vitamini içermekle birlikte aynı zamanda iyi bir antioksidan olarak da bilinmektedir. Damar sertliğini önlemede faydalıdır. Kötü kolesterolü engellemektedir. Kalp riskini azaltmaktadır.
- Cilt hastalıklarına karşı iyi gelir: Sedef hastalığı, egzama gibi cilt hastalıklarınız varsa, bu şifalı yağ ile fayda bulabilirsiniz. Ayrıca güneş yanıklarına fayda sağlaması da nar çekirdeği yağının faydaları arasındadır. Ciltteki kesiklerin iyileşmesine, sivilcelerin yok edilmesine yardımcı olur.
- Kırışıklıklara ve yaşlanmaya son: Vücuttaki punisinik asit üretimini arttırarak kolajen liflerin bozulmasını engeller. Bu sayede ciltte kırışıklık ve yaşlanma belirtileri oluşmaz. Antioksidanlar sayesinde cilt elastikiyeti korunur, ten rengi sabitlenir. Ayrıca cildin pH dengesi oluşturularak ışıltılı ve genç görünen bir cilt elde edilebilir.
- Sağlıklı ve kusursuz bir cilt için nar çekirdeği yağı: Zararlı serbest radikallere karşı cildi korur. Doğal antioksidanlar sayesinde nemlendirici etki yapar, akne oluşumunu engeller. Hormonal dengeyi sağlar, cildin pürüzsüz ve genç bir görünüme kavuşmasına katkıda bulunur. Cildi sıkılaştırır, kolajen üretimine yardımcı olur.
- Cildi nemlendirir: Cilde sürüldüğünde derinlemesine nüfuz ederek kalıcı bir nemlendirici etki sağlar. Yağ kalıntısı bırakmaz. Yağlı ve akneye eğilimli cilt tipleri için de idealdir.
- Güzel ve güçlü saçlar: Punisinik asit sayesinde güçlü, parlak ve bakımlı saçlara kavuşmak mümkündür. Ayrıca nar çekirdeği yağındaki yüksek antioksidan ve vitamin içeriği sayesinde kafa derisindeki kan dolaşımı arttırılır, kan damarları güçlenir ve saçların sağlıklı uzaması teşvik edilir. İçeriğindeki C vitamini ile saç uzaması için iyi bir kaynaktır.
- Saçta kepek oluşumu engellenir: Saç derisindeki pul pul dökülme azalır. Kepek oluşumu, saç dökülmesi, saç incelmesi, saçtaki kuruluk önlenir. Donuk, kuru ve mat saçları canlandırır.
- Kaşıntıyı önler: Saç derisindeki bakterilere karşı savaşır. Bu sayede saç derisindeki kaşıntıyı önler. Saç derisinde sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarının oluşmasını engeller. Kafa derisindeki iltihap, kızarıklık ve kaşıntının etkilerini azaltır.
- Saç derisindeki pH oranını dengeler: Saçtaki pH oranının dengelenmesiyle saçların çabuk yağlanması önlenir.
- Saç kökleri uyarılarak yağ oluşumu azaltılır. Saç derisindeki kir ve bakteriler dışarı atılır.
- Kanseri önleyici etkisi vardır: Nar çekirdeği yağının içerdiği antioksidanlar hücrelerdeki hasarı tamir eder.
- DNA’nın hasar görmesiyle hücrelerde hasar meydana gelir ve bu şifalı meyvenin çekirdeğinin yağı ile hücrelerdeki hasar iyileştirilebilir. Böylece çeşitli kanser türlerine yakalanma oranı azalır. Özellikle meme kanseri, lösemi yani kan kanseri, tümör oluşumu, prostat ve kolon kanseri türlerine karşı fayda sağlar. Aynı zamanda fareler üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, güneş hasarına karşı koruma sağlaması sonucunda cilt kanserine karşı da koruma sağladığı sonucuna varılmıştır.
- Kalbi korur: İçeriğindeki fitokimyasallar vücuttaki kolesterol düzeyini normale çevirir. Böylece kalp krizi geçirme ve kalp hastalıklarına yakalanma oranı da düşer. Kalbi koruması nar çekirdeği yağı faydalarıdan biridir.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir, hormonal dengeyi sağlar: İçerdiği B ve C vitaminleri ile mineraller sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir, hastalıklara yakalanma oranı düşer. Hormonal denge de sağlanmış olur.
- Kilo vermek mi istiyorsunuz? : İçerdiği flavonoidler sayesinde vücutta yağ birikimini önler. Kolesterolü düşürmeye de yardım eder. Bunun sonucunda kilo vermek kolaylaşır.
- Kas ağrılarına karşı koruma sağlar: İçerdiği punisinik asit gibi asitler kas ağrılarını hafifletir, vücutta iltihap oluşmasını engeller. Vücut daha dirençli hale gelir.
-
Okaliptus Yağı
-
-
Şeker hastalığı, kabızlık, sinüzit, öksürük, romatizma, saç dökülmesi ve kepeğe karşıda oldukça faydalı etkilere sahiptir.
- Yağlı saçlarda kepek sorunu ve saç dökülmesini önler
- Cilt lekelerini giderir
- Akne ve sivilceleri önler
- Siyah noktalarla savaşır
- Cildin ihtiyacı olan besini sağlar
- Yoğun tahribatı önler
- Yara ve berelerin kısa sürede iyileşmesine yardımcı olur
- Çeşitli cilt hastalıklarında kullanılır
- Yanık tedavisinde de önerilir
- Egzama ve mantarı giderir
-
Ozon Yağı
-
- Egzamaya, akneye, güneş lekelerine ve çatlaklara karşı faydalıdır.
- Aknelere, sivilcelere ve uçuklara iyi gelir.
- Cildi temizleyerek kir ve bakterilerden arındırır.
- Sedef hastalığı, egzama, zona gibi cilt hastalıklarına iyi gelir.
- Selülitleri azaltıcı etkisinin olması da faydaları arasındadır.
- Kırışıklıkları azaltıcı etkisi vardır.
- Dermatite iyi gelir.
- Cilt için oldukça faydalı bir yağdır. Cilt yaralarına iyi gelerek hızlı bir şekilde iyileşmelerine yardım eder.
- Ciltteki şişkinliği ve kızarıklığı azaltır.
- Nemlendirici özelliği sayesinde kuru ciltleri nemlendirir.
- Ciltteki kesikler, yaralar ve morarmalara fayda sağlar.
- Dudak çatlaklarına iyi gelir.
- Doğal bir antioksidandır.
- Vücudu zararlı toksinlerden arındırır.
- Güneş yanıklarına karşı da kullanılabilecek bir yağdır.
- Böcek ısırıklarına ve böcek sokmalarına iyi gelir.
- Hemoroid için etkili bir yağdır. Ağrılı basurlu bölgelerde ağrıyı azaltabilir.
- Mantar enfeksiyonlarına faydası olan bir yağdır.
- Hücreleri canlandırır.
- Kan dolaşımını arttırır.
- Tırnak mantarı için faydalıdır. Ozon yağını ayaklarınızın özellikle mantar olan bölgelerine sürün.
- Saçlardaki kepek oluşumunu azaltır. Parlaklık ve hacim kazandırır.
- Sindirim sistemine fayda sağlar. Metabolizmayı hızlandırır, sindirimi rahatlatır.
- Ağrıları hafifletir ve sinirleri yatıştırır. Kas ağrıları,romatizma ağrıları ve baş ağrısı için faydalıdır.
- Cilt için faydalı bir yağdır. Cilde birçok faydası vardır. Günde sadece bir kez kullanılmalıdır.
- Vücuttaki terlemeyi azaltır. Aynı zamanda ter kokusuna neden olan bakterilerin etkisini de yok eder. Bu yağ ile ter kokusundan kurtulmak mümkündür.
- Ayakların dinlenmesine yardım eder.
- Selülitli bölgeler için kullanılabilir.
-
Paçuli Eter Yağı
-
-
Paçuli yağı mantara karşı etkiye sahiptir, ayrıca cilt alerjisi durumunda da yardım eder. Kepeği yok eder. Bu yağ, kozmetik ürünlere ve parfümlere esrarengiz bir doğu aroması katar.
- Sinir sistemini düzenler – antidepresan
- Güçlü antioksidan
- Doku yenilenmesini hızlandırır, kuru ciltler için uygundur
- Bakterisid etkili antiseptik
- Antialerjik etki gösterir
- Yaraları, sıyrıkları ve kesikleri etkili şekilde iyileştirir
- Mantara karşı etkiye sahiptir
- Sivilceyi ve kepeği giderir
- Uyarıcı erotik etki gösterir
- Vücut ısısını düşürür
- Cildin egzaması durumunda etkilidir
- Depresyon, uykusuzluk, gerginlik
- Yaralar, yanıklar, sıyrıklar, ayak tabanlarında mantar
- Kronik bronşit, grip, solunum yolları hastalıkları
- Egzama, alejik dermatit, sivilce
- Basur, anüste çatlaklar
- Ses kısıklığı
- Yağlı saçlar, kepek
- Erkeklerde iktidarsızlık, kadınlarda frijitlik
- Kuru, hassas, tahriş olmuş cilt
- Yüksek ateş
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Papatya Yağı
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Papatyanın faydaları arasında saç köklerini güçlendirme, saç dökülmesini önleme, saç derisini temizleme, cilde parlaklık vermesi ve ağrı kesici özelliğe sahip olması başı çeken faydaları arasındadır.
- Papatya yağı cilde uygulandığında cilde parlaklık ve yumuşaklık verir. Papatya yağı cilde uygulanırken masaj yaparak uygulanmalıdır.
- Papatya yağı vücudu ve deriyi rahatlatıcı ve gevşetici etkiye sahiptir. Özellikle banyo öncesi masaj yapılması durumunda vücut çok rahatlar ve gevşer.
- Papatya yağının diğer bir faydası da ağrıyan eklem bölgelerine masaj yapılarak uygulandığında eklem ağrılarını azaltır.
- Eğer küçük bir bebeğiniz var ve karın ağrısı çekiyorsa bir kaç damla papatya yağı sürüp masaj yapın. Karın ağrısı çok kısa sürede gidecektir.
- Saç dökülmesi problemi yaşayanlara bire bir gelen papatya yağı, saçlara masaj yapılarak uygulandığında saç dökülmesini engeller ve saçları kuvvetlendirir.
- Saçlarında kepek sorunu yaşayanlara önerebileceğimiz papatya yağı kepek sorununa da çaredir.
- Saçları açmak içinde kullanılan papatya yağı aynı zamanda kuruyan saçları parlatır ve ışıl ışıl saç bırakır.
- Papatya yağı cilde sürüldüğünde yumuşacık ve kadifemsi bir cilt bırakır.
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Pelesenk Yağı
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Karayip adaları,Güney Asya, Uzak Doğu ve Amerikada yetişen 15 metreye kadar uzayabilen bir ağaç türüdür. Pelesenk Yağı pelesenk ağacının gövdesinden, yaralama yöntemiyle elde edilir. İçeriğinde Reçine ve saponinler vardır.
- Romatizma kaynaklı eklem ağrılarına karşı faydalıdır
- Kas ağrılarına iyi gelir. kasları gevşetir
- Ağrı kesici yağlarla birlikte kullanıldığında etkisi artar
- Cilt rengini açma amacıyla kullanılır. cilt tonunu açar ve cildi canlandırır
- Nefes darlığına karşı faydalıdır
- Migren ağrıları için kullanılır.güçlü bir ağrı kesicidir. şakaklara sürülerek kullanılır
- Öksürüğe karşı kullanılır
- Balgam söktürücü özelliğiyle ak ciğerleri temizler
- Göz sağlığını korur. Göz kararmalarına iyi gelir
- Bağırsak iltihabında kullanılır. mikrop kırıcıdır
- Adale kramplarına karşı faydalıdır
- Kireçlenmeye karşı masaj yapılarak uygulanırsa ağrıyı dindirir
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Portakal Yağı
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Hazmın kolaylaşmasına, mide rahatsızlıklarına, romatizmaya ve ateş düşmesine, cildin güzelleşmesine, yanık ve yara tedavilerinde kullanım sağlanmakla birlikte sivilce ve aknelerinde kurutulmasında fayda sağlayabilir. Pasta ve keklerde tatlandırıcı olarak kullanım sağlanmaktadır. Kan dolaşımının düzenlenmesinde fayda sağlayacağı gibi aynı zamanda sinirlerinde yatışmasında destek sağlayabilir.
- İçerdiği C vitamini sayesinde cildi korur.
- Selülit oluşumunu azaltır.
- Akne ve deri iltihabını yok eder.
- Ciltteki kollajen üretimini arttırır. Bunun sonucunda kırışıklık oluşumunu engeller.
- Ciltte koyu leke oluşumunu yavaşlatır.
- Antioksidan özelliği sayesinde zararlı UV ışınlarına karşı koruma sağlar.
- Cildi hava kirliliği ve toksisite zararından korur.
- Kan akışını iyileştirir.
- Kansere karşı kullanılabilir.
- Kabızlığa iyi gelir.
- Cinsel isteği arttırır.
- Baş ağrılarına iyi gelmesi portakal yağının faydaları arasındadır.
- İltihabı azaltır.
- Alzheimer hastalığına iyi gelir.
- Kas, kemik ve eklem ağrılarına iyi gelir. Dokulardaki şişmeyi arttıran iltihaplanmaya yarar sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Doğal bir antibiyotiktir. Bu sayede bakterilerin yayılmasını engeller.
- Yüksek tansiyona iyi gelir. Kan dolaşımını arttırır. Kan basıncını düşürür. Bunun sonucunda hipertansiyonu düşürücü etkisi vardır. Bu sayede kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
- Depresyona yarar sağlar. Sakinlik verir. Bu sayede stres hormonlarını yavaşlatır. Huzur verir.
- Cinsel isteksizliğe iyi gelir. Afrodizyak özelliği vardır. Düzenli kullanıldığında iktidarsızlık, sertleşme sorunları, karşı cinse olan ilginin azalması ve cinsel isteksizliğe yarar sağlar.
- Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardım eder. Sık idrara çıkmayı sağlar. İdrarla birlikte ürik asit, safra, aşırı tuz ve çeşitli toksin maddelerin vücuttan atılmasını sağlar.
- Bağırsaklarda gaz birikmesini engeller. Hazımsızlığa, şişkinliğe iyi gelir. Bağırsaklarda gaz birikmesi sonucu göğüs ağrısı, mide ağrısı gibi ağrıları yok eder. Karın kaslarını ve anal kasları rahatlatır.
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Rezene Yağı
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Şişkinlik, hazımsızlık, gaz sıkışması gibi sorunların üstesinden gelmede faydalıdır. Yaraların iyileşmesine de fayda sağlayabilir. Cildi besleyerek pürüzlü kısmın ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.
- Bu yağ mide rahatsızlıklarında oldukça faydalıdır ve oluşmakta olan mide rahatsızlıklarını giderici etkiye sahiptir.
- Bağırsaklarda oluşan hastalıkların oluşumunu engeller.
- Rezene yağının iştah açıcı etkisi vardır.
- Doğum yapan bayanların çocukları emzirme döneminde sütü arttırıcı etkisi vardır.
- Bronşit rahatsızlığına ve oluşmakta olan öksürüğün söktürülmesine yardımcı olur.
- Kişilerde oluşmakta olan ağız kokularının giderilmesinde kullanılır.
- Rezene yağının cilde fayda sağlayıcı özelliği vardır. Cildin korunmasını ve temizlenmesini sağlar.
- Bu yağın banyoda duş duyuna katılarak kullanılmasında vücudun temizlenmesine yardımcı olur ve vücudu kötü kokulardan arındırır.
- Sindirim rahatsızlıklarında oldukça etkilidir ve sindirimi kolaylaştırır.
- Rezene yağının kullanımında balgam söktürücü etki vardır.
- Kanda oluşan iltihapları giderir.
- Kramp oluşan bölgelere masaj olarak uygulanmasında kramp gidericidir.
- Çocuklarda sıkça karşılaşılan karın ağrılarına iyi gelir.
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Sandal Ağacı Yağı
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Afrodizyak özelliği olmakla birlikte sakinleştiricidir. Dokuların yenilenmesine yardımcı olmakla birlikte aynı zamanda cildin nemlenmesine de fayda sağlayabilir. Bunun yanı sıra ateş düşürücü etkilerinin de olduğu gözlemlenmektedir.
- Sandal ağacı yağı cilt bakımında çok sıkça kullanılır. Özellikle de yaşlılık ve güneş ışınlarından dolayı ciltte oluşan koyu renkte halkalar, sivilce, siyah noktalar ve cilt kuruluğu için sandal ağacı yağı sık olarak önerilir.
- Sandal ağacı yağı kuru ciltleri besler ve nemlendirir.
- Kurumuş, çatlamış ve yıpranmış ciltleri onarır.
- Ciltte biriken her türlü virüs ve bakterilerin arınmasına yardımcı olur.
- Ciltteki ölü derilerin ve kirin temizlenmesine yardımcı olur.
- Kaliteli ve doğal bir balgam söktürücüdür.
- Öksürüğü doğal yoldan iyileştirir ve solunumu dengeler.
- Antiseptik, rahatlatıcı ve yatıştırıcı özellikleri vardır.
- Alerjik ciltlere zarar vermeden, doğal bir antiseptik olarak cildin temizlenmesinde rahatlıkla kullanılır.
- Dizanteri hastalığının tedavisine yardımcı olur.
- Bel soğukluğunu giderir.
- Ciltte oluşan akne türü sorunları sakinleştirir ve tedavi eder.
- Uykusuzluk, stres, gerginlik, depresyon gibi sorunların çözümünde rahatlatıcı olarak etkilidir.
- Afrodizyak etkisi vardır.
- Etkili ve doğal bir antibiyotiktir.
- Ülser sorununda mideyi tedavi etme aşamasında yardımcı etkendir.
- Ciltte oluşan çürükler ve yanıkların tedavisinde kullanılır.
- Ciltte oluşan şişlik ve kaşıntı oluşturan böcek ısırığı gibi hassas şikayetlere de iyi gelir.
- Cilt yanıklarının rahatlatılmasını ve azalmasını sağlar ve cildin renk tonunu doğal olarak açar.
- Terleme sorununu doğal yoldan çözer.
-
Sarı Sabır Yağı (Aloe Vera)
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Adet döneminde kan akımını arttırmaktadır. Cildin yenilenmesine de fayda sağlayabilir. Hücre yenileyici ve düzenleyicidir. Kuru ciltlere de oldukça iyi gelmektedir. Aynı zamanda güneş yanıklarını dindirici özellikleri de bulunmaktadır.
- Aloe vera cilt dokusunun bileşimini ve gücünü geliştirmek için cilt hücrelerine oksijen sağlayarak cildi esnek tutar ve nemlendirir.
- Aloe vera yağını kullandıktan bir kaç gün sonra parlayan ve ışıltılı bir cilde sahip olursunuz.
- Aynı zamanda cilt yaşlanmalarının da önüne geçerek cildi genç tutar.
- Ciltte meydana gelen koyu renkli görünümleri açar.
- Kuvvetli bir müshildir.
- Yara ve yanıklarda tedavi edici olarak kullanılır.
- Safra söktürücü özelliği vardır.
- Deri iltihabı ve egzamada kullanıldığında rahatlama sağlar.
- Kalp damarlarının tıkanıklığında kullanılır.
- Prostat tedavisinde yardımcı olarak kullanılır.
- Akciğer iltihabında kullanılır.
- Bel soğukluğu tedavisinde kullanılır.
- Çocuk felci ve sarılıkta kullanılır.
- Kuru ciltlerde nemlendirici olarak kullanılır.
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Sarımsak Yağı
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İştah açar, yüksek tansiyonu düşürür, hazmın kolaylaşmasına yardımcı olur, saçkıran hastalığına iyi gelmektedir. Saçların uzamasında destek sağlar. Dökülmelerin ortadan kalkmasına yardımcı olur.
- A1, B2, B6 ve C vitaminleri içerir. Ayrıca amino asitler, selenyum, demir, iyot, silisyum ve daha birçok mineral bulundurur.
- Bağırsaklarda solucan oluşması gibi bağırsak problemlerini önler ve çözüm sağlar.
- Özellikle çok eski zamanlarda savaş sırasında oluşan yaraların enfeksiyon kapmaması için yine bu şifalı sebzenin yağı kullanılırdı.
- Kolesterolü düzenlemesi de bu şifalı yağın faydaları arasındadır. Kolesterol düşürücü etkisi vardır.
- Kas ağrılarına iyi gelir.
- Eğer nefesinizin kokacağından endişe ediyorsanız artık sarımsak yağı kapsülleri de hizmetinizdedir. Bu kapsüller sayesinde hem bu şifalı yağın faydalarından yararlanacak hemde kokusuz bir nefes sahibi olacaksınız.
- Bu şifalı yağ solunum yolu enfeksiyonlarına karşı fayda sağlar.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Kalp dostudur, kalbi korur. Kalp krizi ve felç riskini azaltır.
- Kemikleri korur. Özellikle kadınların kemik sağlığını olumlu etkiler.
- Diyet yapanlar, bir türlü kilo veremeyenlerin adresi de yine bu şifalı bitkinin yağıdır. Bu yağ sayesinde kolaylıkla kilo verebilir ve ideal kilonuza kavuşabilirsiniz. Yani zayıflamak bu yağ sayesinde hayal değildir.
- Soğuk algınlığına iyi gelir.
- Kötü huylu tümörlerin gelişimini engeller. Birçok kanser türüne karşı koruma sağlar. Yapılan bir araştırmaya göre kolon kanserini % 35 azalttığı ortaya koyulmuştur.
- Antioksidanlar açısından zengindir.
- Hazımsızlığı önler yani sindirim sistemini rahatlatır.
- Cilt hastalıklarını engeller.
- Aristo’ya göre bu şifalı bitki mükemmel bir tonik ve müshildir. Ayrıca amipli dizanteri rahatsızlığında da kullanılır.
- Toksin maddelerin vücuttan atılmasına yardım eder.
- Saç dökülmesine iyi gelir. Sarımsak yağı saç dökülmesi için oldukça etkili bir ilaçtır.
- Yıpranmış, uçları kırılmış ve güçsüz saçlarınıza yeniden parlaklık kazandırabilirsiniz.
- Ayrıca dengesiz ve yanlış beslenme sonucunda saçları dökülmüş olan kimseler için de kaybedilen vitaminleri geri vererek saçları besler. Böylece yeni saçların çıkması hızlanmış olur.
- Kepeğe karşı koruma sağlar. Saçlarda kepek oluşumunu engeller.
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Sedir Ağacı Yağı
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Sibirya sedir ağacı yağı en iyi antioksidan kaynaklarından biridir. içeriğinde (P),( A), (E),(K), vitaminleri, Mangenez, Çinko, fosfor, selenyum ve Demir içeren bitkisel yağlar arasındadır.
- Mide rahatsızlıklarına karşı faydalıdır. Gastrit ve ülser şikayetlerinde kullanılması önerilen bir yağdır
- Sedir ağacı yağı Kilo kontrolünde etkili olan bir yağdır
- Bağırsak sorunlarına karşı faydalıdır
- Sedir ağacı yağı Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar
- İyi bir antioksidan kaynağı olmasından dolayı kanı temizler ve vucudu zararlı toksinlerden arındırır
- İçeriğinde bulunan bir çok vitamin ile enerji kaynağıdır. yorgunluğa ve halsizliğe iyi gelir
- Egzama ve diğer pek çok deri hastalığına karşı iyileştirici etkisi vardır
- İltihap giderici olarak kullanılır. enfeksiyonlara karşı etkilidir
- Kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcıdır. Kolesterole karşı fayda sağladığı yönünde araştırma sonuçları mevcuttur
- Sivilce ve akne oluşumuna engel olmasının yanı sıra sivilce ve akne problemlerini ortadan kaldırma amaçlı da kullanılmaktadır
- Saç bakımında da kullanılan sedir ağacı yağı , saçların daha parlak ve canlı olmasını sağlıyor aynı zamanda da dökülmesini engelliyor
- Cilde uygulandığında cildi nemlendirir ,canlandırır ve hücreleri yeniler. cildin yaşlanmasını geciktirir
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Shea (Karite) Yağı
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Shea yağının özellikle cilde çok faydası vardır. Cildin yumuşak ve elastiki bir görünüm kazanmasını sağlar. Ciltte koruyucu bir tabaka oluşturur ve cildin nem dengesini sağlayan bitkisel yağlar arasındadır.
- A, D, E ve F vitamini açısından zengindir.
- Antioksidandır.
- Hem yüz hem de vücut için iyi bir nemlendiricidir. Tek başına kullanılabildiği gibi, başka yağlarla karıştırılarak özel bakım kremleri de elde edilebilir.
- İçeriğindeki A ve E vitaminleri sayesinde yaşlanma etkilerini azaltır, kırışıklarla baş etmeye yardım eder.
- Göz altı torbalarını yok eder.
- Cildin kolajen üretimini artırır.
- Kuru cildi yumuşatır ve cildin pürüzsüz bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.
- Cildin elastik bir görünüme kavuşmasına ve bu görüntüyü korumaya yardım eder.
- Cilt için koruyucu bir tabaka gibidir.
- Ciltteki lekeleri geçirmeye yardım eder.
- Egzama, akne, seboreik dermatit ve sedef hastalığı gibi rahatsızlıkların yarattığı etkileri azaltır.
- Cildin kuruluğunun sebep olduğu deri kaşıntılarını giderir.
- Tahrişi geçirir.
- Cildi hem sıcağa hem de soğuğa karşı korur. Güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma sağlarken, rüzgara ve soğuk havaya karşı da dayanıklılığı artırır. Soğuktan donma yaşamış yüz için iyi bir iyileştiricidir.
- Kirli havanın cilt üzerindeki kötü etkilerine karşı bariyer niteliğindedir.
İyi bir dudak nemlendiricisi ve parlatıcısıdır. Çatlamış dudakları hızlıca iyileştirir.
- Hamilelik ve kilo verilmesi sonrasında oluşan çatlakları gidermeye yardım eder.
- Ayaklar ve topuklar için iyi bir yumuşatıcıdır. Ayaklardaki çatlakları geçirir. Daha hızlı etki etmesi için, ayaklar shea yağından önce lavanta yağı ile ovulabilir.
- Tıraş sonrası iyi bir nemlendirici ve yumuşatıcıdır.
- Ciltteki yaraları iyileştirici etki gösterir.
- Cilt döküntüsüne iyi gelir.
- Çarpmaya ya da incitmeye bağlı şişlikleri indirmeye yardım eder.
- Peeling olarak kullanılabilir.
- Yara ve yanık izlerini geçirmeye yardımcıdır.
- Sinek ve böcek sokmalarını iyileştirmeye yardım eder.
- Tırnakları ve tırnak derisini besler ve kurumasına engel olur.
- Nasırları geçirmeye yardım eder.
- Zehirli sarmaşık ve zehirli sumak gibi cilt alerjisine sebep olan bitkilerin etkisini geçirmeye yardım eder.
- Bebeklerin cildini rahatlatır, isiliği önler, mevcut isiliği geçirir.
- Saç gözeneklerini tıkamadan saç diplerini nemlendirir ve güçlendirir.
- Saçların kırılmasını engeller.
- Saçların koparak dökülmesine mani olur.
- Çok fazla işlem görmüş saçları tamir eder ve yumuşatır.
- Saçların canlı ve parlak görünmesine yardım eder.
- Saçları uzatmaya yardım eder.
- İyi bir masaj yağıdır.
- Kas yorgunluğuna iyi gelir.
- Eklem ağrılarını yok etmeye yardım eder.
- Yorucu bir egzersizin öncesinde ve sonrasında kullanılırsa rahatlatıcı bir etki sağlar.
- Burun tıkanıklığını açar. British Journal of Clinical British Journal of Clinical Pharmacology’nin yaptığı bir araştırmaya göre, bilindik burun damlalarına göre daha etkilidir.
- Davul, def gibi deriden yapılan enstrümanların bakımını yapar.
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Soya Yağı
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Karaciğer yağlanmalarını önleyerek kötü kolesterolü engellemektedir. Aynı zamanda hücrelerin yenilenmesine de destek sağlamaktadır. Cilt bakımında yenileyici özelliğinin bulunması beraberinde birçok fayda da sağlayan bitkisel yağlar arasındadır.
- Bitkisel yağ olduğundan dolayı kolesterol seviyesini yükseltmez. Kandaki kolesterol seviyesini azaltır.
- Omega 3 ve omega 6 vücudun alması gereken iki önemli yağ asididir. Soya yağı ile beraber bunlar da alınmış olur.
- Soya yağı birçok kanser türünün görülme sıklığını azaltır.
- Haricen kullanıldığı takdirde derinin ve tırnakların daha parlak bir görünüme kavuşmasını sağlar ve sağlıklı bir yapıda olmasını sağlar.
- Saç dökülmesine engel olurken saçların uzamasına da etki eder.
- Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.
- İlerleyen yaşlarda görülebilen kemik erimesinde engelleyici etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.
- Doymamış yağ konusunda çok sağlıklı ve etkili bir besin kaynağıdır.
- İçerisinde birçok vitaminin yanı sıra demir, magnezyum, çinko bulundurur.
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Susam Yağı
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Kuru ciltlere uygulanmak ile birlikte aynı zamanda saç kırılmalarında ve şeker hastalıklarında da faydalıdır. Yanıklarda da iyileştirici özelliğe sahiptir. Yemeklerde lezzet katmak amacı ile kullanım sağlayan bitkisel yağlar arasındadır.
- İçeriğinde bol miktarda çinko bulundurur. Çinko minerali cilt sağlığı için oldukça önemli bir mineraldir.
- Cilt elastikiyetini arttırır.
- Susam yağı cilt kanserine karşı kullanılmasıyla da çok şifalı bir bitkidir.
- Erken yaşlanmayı ve cilt kırışıklıklarının oluşmasını
geciktirir. Aynı zamanda yaşlılık lekelerini de ortadan kaldırır.
- Cildi nemlendirici özelliği de vardır. Çatlak topuklara, kurumuş diz ve dirseklere fayda sağlaması için banyo suyuna eklenebilir.
- Cildi güneşin zararlı etkilerinden de korur.
- Kimi bayanlar ise güzel, uzun kirpiklere sahip olmak isterler. Uzun kirpiklere ve gür kaşlara sahip olmak isteyenlerin de mutlaka kullanması gereken bir yağdır.
- Tırnak bakımı da sağlar. Her cilt tipi için uygundur. Masaj yaparak dairesel hareketlerle dışarıdan cildinize uygulayabilirsiniz.
- Hem dahili hem de harici kullanımlar için uygun olması sebebiyle de çokça tercih edilebilir.
- Güzel saçlara sahip olmak hemen hemen her bayanın hayalidir. Sizin de böyle bir hayaliniz varsa mutlaka susam yağı kullanmalısınız. Kafa derisine bu yağ ile masaj yaptığınızda saç derinizdeki kan dolaşımı hızlanır.
- Bu durum da saçların çabuk ve hızlı uzamasını sağlar.
- Saçlarınızda kırıkları ve saç diplerinde mantar olmasını da engeller. Saç diplerine masaj yaparak uygulayabilir ve bu sayede bakımlı, güzel, parlak saçlara sahip olabilirsiniz.
- Saçlarda kepek oluşumunu da engeller.
- Saçların erken beyazlamasını da önler. Saçlarınıza susam yağı ile masaj yaparak uzun yıllar kendi orjinal rengini korumasını sağlayabilirsiniz.
- Kafa derisine uygulandığında başı fungal ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı korur.
- Saçları güneşin zararlı etkilerinden ve hava kirliliğinden korur.
- Saçlara parlaklık verir.
- Strese bağlı olarak kaynaklanan saç dökülmelerini önler.
- Diş sağlığını koruyucu etkisi olması da susam yağının faydaları arasındadır.
- İçeriğindeki bakır minerali nedeniyle gut hastalığı ve artrit gibi kemik hastalıklarına karşı koruma sağlar.
- Susamda bulunan doymamış yağ asitleri kolesterolün düzenlenmesine yardım eder. Kolesterol hastalığı bulunan kişiler rahatlıkla bu şifalı bitkiyi tüketebilirler.
- Solunuma fayda sağlaması da susam yağının faydaları arasındadır. Astıma iyi gelir.
- Baş ağrısı ve migreni önler.
susam yağıB1, B2 ve E vitaminleri içerir. Sesamin, sesamol, sesamolin gibi bileşenleri vardır.
- Stres, yorgunluk, bitkinlik hemen hemen hepimizin yakındığı, şikayet ettiği rahatsızlıklardır. Günümüz koşullarında sıkça rastlanılan stresten biraz olsun uzaklaşmak için susam yağı tüketebilirsiniz.
- Sindirimi rahatlatır. Lif bakımından zengin olduğu için kabızlığı da giderir.
- Uykusuzluk, sinir harbi yaşamak, gerginlik de birçok kişi tarafından aşılması zor sorunlardır. Uykusuzluğa iyi gelmesi faydalarından biridir. Bu şifalı bitkiyi ve yağını tüketerek uykusuzluğunuza da çözüm bulabilirsiniz.
- Omega 6 ve omega 9 içerir.
- Hafızayı güçlendirmesi, unutkanlığı gidermesi de susam yağı faydaları arasındadır. Zihinsel ve fiziksel yorgunluğa çare olur.
- Tüm bu faydalarının yanında cinsel hayatınızı da düzene sokar, cinsel performansı arttırıcı gücü
vardır.
- Damar sertliğini önler.
- İçeriğindeki magnezyum sebebiyle diyabet yani şeker hastalığı olan kişiler de kan şekeri miktarlarını düşürmek için tüketebilirler.
- Kan basıncını azaltır ve kalp hastalıklarını engeller. Kalp sağlığını korur.
- Hindistan’da yapılan bir çalışmada 35 ve 60 yaşları arasında bir grup gönüllü 45 gün boyunca susam yağı ile beslendi. Sonuç olarak hasta olan kişilerin sağlıklarında iyileşme kaydedildi. Ayrıca bu çalışma sonucunda karaciğeri koruduğu, vücuttaki toksinleri temizlediği, yağ birikimini önlediği kaydedildi.
- DNA’yı radyasyon hasarına karşı korur.
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Şeftali Yağı
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Bağırsak solucanlarının giderilmesine yardımcı olmakla birlikte aynı zamanda kabızlığın giderilmesinde de faydalıdır. Banyo sonrasında ise vücut yağı olarak kullanılan bitkisel yağlar arasındadır.
- Şeftali yağı, tüm cilt tiplerinde cildin su kaybını önlemeye yardımcı olur.
- Cildi besleyen şeftali yağı aynı zamanda cildi temizler, nemlendirir ,canlandırır ve yenilenmesini sağlar
- Cildin elastikiyetini korur , kırışıkların oluşumunu geciktirir, cildin daha genç görünmesini sağlar
- Kırışıkları gidermeye yardımcı olur
- Şeftali yağı, cildi yumuşatır, nemlendirir ve cildin yağ dengesini sağlar
- Özellikle selülitlerin giderilmesinde etkili bir yağdır
- Makyaj temizleme amaçlı kullanılır. makyajın ciltten tamamen temizlenmesini sağlar
- İçeriğindeki Vitamin E, A ve B15 ile cildi besler
- Antioksidan özelliğe sahiptir.
- Tüm cilt tiplerinin bakımı için uygun olan bir yağdır
- Şeftali yağı, sivilce oluşumunu engeller
- Şeftali yağının uzun süreli kullanımı, cilt altındaki kan dolaşımını arttırarak cildi yeniler ve canlılık verir.
- Kabızlığa karşı etkilidir
- Bağırsak solucanlarını düşürme özelliğine sahiptir
- İdrar söktürücüdür ve aynı zamanda idrar yolları enfeksiyonuna iyi gelir
- Safra kesesi ve böbrek için faydalıdır.
- Banyo sonrası vücut yağı olarak kullanılır.
- Basura karşı kullanılır
- Bağışıklık sistemini güçlendirerek Vücudun hastalıklara karşı direncini arttırır.
- Hazmı kolaylaştırır.
- Kanı temizler.
- Ateş düşürücüdür
- Sinirleri yatıştırır ve uykusuzluğa iyi gelir.
- Kansere karşı koruyucudur.
- Kalp krizi riskini azaltır.
- Böbreklerin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve böbrek taşlarını eritir.
- Ağız kokusunu giderir.
-
Tarçın Yağı
-
-
Bağırsak enfeksiyonlarını önlemede faydalıdır. Anti bakteriyel etkiye de sahip olarak bilinmektedir. Kan dolaşımını hızlandırır. Pasta ve keklere de esans olarak kullanım sağlayan bitkisel yağlar arasındadır.
- Tarçın yağı antibakteriyel etkiye sahiptir. Mikrop öldürücü özelliği en önemli özelliğidir.
- Kan şekerini düşürür.
- Romatizmal ağrılara faydalıdır.
- Bağırsakları düzenler.Bağırsak solucanları için faydalı olur.
- Hazmı kolaylaştırır.
- Ağrıları dindirir.
- Mide kramplarını giderir.
- Cinsel gücü artırır.
- Ruhi sıkıntılar için çok yararlıdır.
- Kalbi kuvvetlendirir.
- Grip, soğuk algınlığı ve nezleye iyi gelir.
- iştahsızlık için kullanılır.
- Mide tembelliğine faydalıdır.
- Vücut direncini artırır.
- Kadınlardaki beyaz akıntıya karşı başarıyla kullanılır.
- Haricen kaşıntı ve haşere sokmalarına karşı kullanılır.
- Kan dolaşımını hızlandırır.
- Düzenli sürüldüğünde dudakları dolgunlaştırır.
-
Tatlı Badem Yağı
-
-
Çatlak ve aynı zamanda kuru ciltler üzerinde olumlu etkilere sahip olmakla birlikte aynı zamanda pürüzlü yapının da giderilmesinde fayda sağlamaktadır. Saçlarında beslenmesine yardımcı olarak en doğal kaynaklar arasında yerini almaktadır. Kabızlık sorunu yaşayanlara da yardımcı olan bitkisel yağlar arasındadır.
- E vitamini açısından zengin olan tatlı badem yağı cilt ve saçları besler.
- Saçlara uygulandığında saçların parlamasını sağlar, dökülmeleri önler ve saç uzamasını hızlandırır.
- Tatlı badem yağı kullanıldığında hücreler aktif hale gelir.
- Ciltte meydana gelen çatlakların giderilmesine yardımcı olur.
- Kuru ciltlerin nem ihtiyacını karşılayarak, deride meydana gelen tahrişleri giderir.
- Yanık oluşmuş bölgelere tatlı badem yağı kullanıldığında, yanıkların iz bırakmasını önlemeye yardımcı olur.
- Pişik ve kaşıntı oluşan yerlere sürülürse çabuk iyileşme sağlanır.
- Cildin daha genç ve pürüzsüz görünmesini sağlar.
- Kirpik ve kaşlarda seyrelme varsa tatlı badem yağı kullanılabilir.
- Gebelik döneminde olası çatlakları önlemek için her gün kullanılmalıdır.
- Kabızlığı gidermek için 1 çay kaşığı tatlı badem yağı tüketilebilir.
- Tatlı badem yağından rugan ayakkabılara sürülürse çatlamaları önlenir.
- Mineral etkisi fazla olan tatlı badem yağı saçın ihtiyacı olan E vitamini açısından zengindir.
- Saçların güçlenerek kırılmalarını engeller.
- Kuru ve yıpranmış saçlar için nemlendirici etkisi vardır.
- Saç kırıklarının toparlanmasını sağlar.
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Üzüm Çekirdeği Yağı
- Bağışıklık sistemini güçlendirebilecek özelliğe sahip bitkisel yağlar arasındadır. Yüksek oranda folik asit içermektedir. İdrar söktürücü olarak bilinmektedir. Ciltte meydana gelebilecek olan kırışıklıklarında önlenmesine destek sağlayabilir.
- Cildi nemlendirici özelliği vardır. Kuru cilde sahip olan kişilerin kullanabileceği bir yağdır.
- Masaj yapmak için sık sık kullanılan bir yağdır.
- Hafif sıkılaştırıcı ve antiseptik özelliğe sahip bir yağdır. Bunun sonucunda da cildi onarır.
- Antioksidan özelliği sayesinde gözeneklerin tıkanmasını önler.
- İçeriğindeki linoleik asit sayesinde ciltteki aknelere, sivilcelere ve deri iltihabına iyi gelir. Aynı zamanda egzama gibi cilt hastalıklarına karşı da fayda sağlar.
- Cildi sıkılaştırır.
- Cildi tazeler, yenilik kazandırır.
- Güneşin zararlı etkilerini azaltır.
- Yaraları iyileştirici özelliği de vardır. Cilt ve hücre zarı için oldukça önemli olan linoleik asit yağ asidi seviyesi yüksektir.
- Vitamin ve mineral açısından zengin olduğu için ciltte tahrişe neden olmaz.
- Yaşlanma karşıtıdır, yaşlılık belirtilerinin oluşmasını engeller.
- Cildi rahatlatır, besler ve onarır.
- Gözlerin altındaki morluklara ve koyu halkalara iyi gelir. Göz altı morluklarını ve göz altındaki koyu halkaları yok eder.
- İçeriğindeki E vitamini, linoleik asit, proteinler ve mineraller sayesinde saçı ve saç derisini besler.
- Saçların çabuk ve kısa sürede uzamasını teşvik eder.
- Saçları yumuşatan bitkisel yağlar arasındadır..
- Son derece iyi bir nemlendirici olması sebebiyle kafa derisini de nemlendirir. Bunun için üzüm çekirdeği yağını saçlarınıza sürün. 10 dakika boyunca yağ saçınızda bekletin. 10 dakika sonunda saçınızı soğuk su ile yıkayarak durulayın.
- Kepek oluşumunu engelleyen bitkisel yağlar arasındadır.
- Saç köklerini güçlendirir.
- Saçların koparak dökülmesini engeller.
- Yüksek oranda E vitamini içerir. Aynı zamanda iyi bir antioksidan ve esansiyel yağ asitleri kaynağıdır.
- Omega 3, omega 6 ve omega 9 yağ asitlerini içerir.
- Hücreleri doku hasarına karşı korur.
- Kolesterolü düşürücü etkisi vardır. Bunun sonucunda kolesterolün sebep olabileceği kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.
- İçeriğindeki linoleik asit sayesinde diyabete karşı da iyi gelir.
- Hasar görmüş kılcal damarları ve kan damarlarını onarmaya, güçlendirmeye yardım eder. Dolaşım sistemine yarar sağlar.
- Artrit nedeniyle ortaya çıkan ağrı ve şişmelere karşı rahatlama sağlar. Romatoid artritgibi kemik hastalıklarına karşı faydalı olması da üzüm çekirdeği yağının faydaları arasındadır.
- Üzüm çekirdeğinde bulunan antioksidan maddeler birçok kanser türüne karşı da koruma sağlar. Bu yağ özleri kolon kanseri, prostat kanseri, mide, göğüs ve akciğer kanseri gibi kanser türlerine karşı korur.
- Astım ve alerji gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.
- Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar.
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Vanilya Yağı
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Cinsel gücün artmasına yardımcı olmakla birlikte aynı zamanda mideyi uyarıcı özelliklere de sahiptir. Pasta ve keklere de tatlandırıcı amaçlı kullanılan bitkisel yağlar arasındadır.
- Cildi nemlendirir, besler ve gençleştirir.
- Sivilcelerle mücadelede etkili bitkisel yağlar arasındadır.
- Ciltteki pürüzleri yok eder.
- Yaşlanma belirtilerini geciktirir. Sarkmaları ve kırışıklıkları azaltan bitkisel yağlar arasındadır.
- İltihaplı yaraların tedavisine yardımcıdır.
- Hem kokusu hem de cilde faydaları nedeniyle parfüm ve çeşitli kozmetik ürünlerde kullanılmaktadır.
- Vanilya yağından elde edilen parfüm doğal bir sivrisinek koruyucudur.
- Saçların güzel kokmasını sağlar. Bir çay kaşığı badem yağını çeyrek çay kaşığı vanilya özü veya vanilya yağı ile karıştırarak saçlarınıza sürebilirsiniz. Bu karışım saçlarınızı beslerken diğer yandan da güzel kokmasını sağlar.
- Saçlara ipeksi bir görünüm kazandıran bitkisel yağlar arasındadır..
- Badem yağı başta olan üzere diğer bitkisel yağlar ile karıştırarak kullanılan vanilya yağı saçı besler, nemlendirir ve hızlı uzamasını saçlar.
- Kokusu ve aroması sayesinde dinlendirici ve sakinleştirici bir etkisi vardır. Depresyon tedavisinde kullanılır.
- Kokusu ile “mutluluk hormonu” olarak bilinen serotoninin salgılanmasını sağlar.
- Stresi ve heyecanı azaltan bitkisel yağlar arasındadır.
- Zihinsel faaliyetleri aktive eder, yaratıcılığı uyarır.
- Doğal ateş düşürücüdür.
- Kanser hücrelerinin oluşmasını ve büyümesini engeller.
- Afrodizyak etkisi bulunur. Cinsel gücü arttırır. İktidarsızlık, cinsel soğukluk, libido kaybı, erektil disfonksiyon gibi sorunların çözülmesinde yardımcıdır.
- İçeriğindeki eugenol ve vanilin hidroksibenzaldehitin maddeleri sayesinde vücuttaki iltihabı azaltır.
- Oksidasyon ve inflamasyondan kaynaklanan hastalıkları engeller.
- Östrojen hormonunu aktive ederek adet döngüsünün düzene girmesini sağlar. Adet ağrılarına da iyi gelir.
- İçeriğindeki kalsiyum, sodyum ve demir sayesinde vücudu kuvvetlendirir. Vücudun direncini arttırır.
- İştahı keserek zayıflamaya yardımcı olur.
- Sindirimi kolaylaştırır.
- Solunum yolunu temizleyerek öksürüğün kesilmesini sağlar.
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Vişne Çekirdeği Yağı
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İdrar söktürücü olmakla birlikte aynı zamanda ateş düşürücü olarak önemli etkilere sahiptir. İçeriğinde ise yüksek oran A ve C vitaminleri bulundurmaktadır.
- Nemlendirici kremlerin içerisine koyulur ve cilt çatlaklarının önlenmesinde, yaşlanma ile oluşan ciltteki kırışıklıkların önlenmesinde, pürüz giderilmesinde etkilidir.
- Akne ve sivilcelerin önlenmesinde yok edilmesinde etkilidir.
- İçerisindeki E vitamini ile cilt için çok büyük öneme sahiptir.
- UV ışınlarına karşı olan etkisi ile güneş kremlerinde kullanılır ve cildin güneş ışınlarından korunmasını, cilt lekelerinin oluşmasını ve cilt kanserinin oluşmasını önleyici etkisi vardır.
- Ağrı kesici ve romatizmal ağrılara karşı,
- Kas kasılmaları ve tutulmalara karşı, ısıtıcı olarak fayda sağlayan bitkisel yağlar arasındadır.
- Radyasyona karşı etkili bitkisel yağlar arasındadır.
- UV ışınlarına karşı koruyucu olarak kullanımları yaygındır.
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Yasemin Yağı
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Cildi beslemenin yanı sıra aynı zamanda romatizma ağrılarına da son vermede faydalıdır. Selülitlerin giderilmesinde de büyük bir etken sahibidir. Aynı zamanda banyo suyunda da kullanım sağlayan yasemin yağı stres ve sıkıntıya da bire bir bitkisel yağlar arasındadır.
- Enerjiyi arttırır
- Bağışıklık sistemini güçlendirir
- Yağ yakmak için kullanılır
- Konsantrasyonu arttırır
- Stresi azaltır
- Kalp hastalıklarından korunmak için kullanılır
- Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur
- Kas ağrılarını hafifletir
- Soğuk algınlığına iyi gelir
- Şeker hastalığının tedavisine yardımcı olur
- Alerji belirtilerini hafifletir
- Eklem ağrılarını azaltır
- Bel ve sırt ağrısına karşı kullanılır
- Antioksidandır
- Depresyon belirtilerini azaltır
- Ağız kokusunu alır
- Kan basıncını düşürür
- Saçtaki hasarı kontrol altına alır. Kurutma makinesi ya da şekillendiricilerin verdiği yıpratmadan saçı korur ve hasar görmüş saçı onarır.
- Saç köklerini güçlendirir. Saç derisi için de çok besleyicidir. Kuru ve kırılgan saçların onarımında da oldukça etkilidir.
- Saçın doğal rengini korur. Ayrıca kınayla boyanmış saçlar için doğal bir saç kremidir; yumuşak ve ipeksi görünenen saçlara kavuşmanızı sağlar.
- Kuru ve kıvırcık saçlar için uygundur. Tüm saç tipleri için kullanılabilir, ancak kuru ve kontrol edilmeyen kıvırcık saçlar için idealdir. Saçı parlatır ve nemlendirir.
- Antiseptik özelliği ile saç derisinden mikropları temizler.
- Bitler ve yumurtaları için tedavi edicidir. Diğer baz yağlarla (zeytinyağı, badem yağı vb) beraber kullanıldığında, yasemin yağı bit ve sirke üremesini engeller.
- Zihni sakinleştirir. Birkaç damla yasemin yağının saçta ve zihinde rahatlatıcı etkisi vardır. Aroması zihni yatıştırır ve stresi azaltır.
-
Yer Fıstığı Yağı
Kan şekeri düzenleyerek kontrol altına alınmasına destek sağlayabilir. Aynı zamanda kolesterolünde düşmesine yardımcı olan bitkisel yağlar arasındadır.
- Kalp dostu bitkisel yağlar arasındadır.
- İyi kolesterolü yükseltir.
- Kötü kolesterolü düşüren bitkisel yağlar arasındadır.
- Enerji verir.
- Cildi güzelleştirir.
- Cildi nemlendirir.
- Saçları Canlandıran bitkisel yağlar arasındadır.
- Saçlara parlaklık verir.
- Kabızlığa giderir.
- Hazmı kolaylaştırır.
- Hormonlara iyi gelir.
- Cinsel gücü artırır.
- Bağışıklık sistemini destekler.
- Mide yanmasını geçiren bitkisel yağlar arasındadır.
- Kandaki şekeri dengede tutmaya yardımcı olur.
- Kemik ve kas sağlığını korur, besler.
- Yorgunluğu alır.
- Beyni çalıştırır.
- Özellikle çocukların beyin gelişimine katkıda bulunur.
- Safra kesesi rahatsızlığında kullanılan bitkisel yağlar arasındadır.
- Böbrek ağrısını hafifletir
- Göğüs ağrısı olan kişilerin ağrılarını azaltır.
- Sedef hastalığı olan kişilere tavsiye edilir.
- Zayıflamaya yardımcı olan bitkisel yağlar arasındadır.
- Kansere karşı koruyan bitkisel yağlar arasındadır.
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Yılan Yağı
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Dökülmeleri önleyerek saçların beslenmesini sağlar. Kepeğin giderilmesini sağlayarak saçların kuvvetlenmesinde büyük bir pay sahibidir.
- Saç uzamasına ve saçların bakımlı görünmesine yardım eder.
- Aynı zamanda saç dökülmelerini önlemek için de kullanılır. Bu etkisi için saç derisine masaj yaparak sürülebilir.
- İçeriğindeki omega 3 yağ asitleri sayesinde saç derisini nemlendirir, saç foliküllerinin sağlığını iyileştirir.
- Saçların erken beyazlamasını da engeller.
- Saçlara parlaklık verir.
- Birçok kemik ağrısına iyi gelir. Artrit, eklem ağrısı, kas ağrıları ve gut gibi birçok kronik kemik ağrısı türüne fayda sağlar. İçerisinde bulunan omega 3 yağ asitleri sayesinde sert eklemleri gevşetir, iltihaplanmayı azaltır.
- Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Düzenli kullanılmasıyla yaraları iyileştirir.
- Kalp sağlığını korur. Omega 3 yağ içeriği sayesinde kalp krizi ve felç geçirme riskini azaltarak kalbi korur. Aynı zamanda kalp ritmini de düzenler.
- Cilde iyi gelmesi yılan yağının faydaları arasındadır. Cildi nemlendirir, korur. Ciltteki soyulma, çatlama, kuruma yada iltihaplanmaya yararlı bir yağdır. Ciltteki iltihaplanmayı hafifletir. Cildin daha sağlıklı ve daha genç görünmesine yardım eder.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçeriğinde bulunan koruyucu bileşikler sayesinde bağışıklık sistemine etki ederek hastalıklara karşı koruma sağlar.
- Depresyona iyi gelir. Ruh halini olumlu etkiler, endişeyi engeller. Hormonları dengeleyici etkisi vardır. Endişeli ve kızgın olduğunuz zamanlarda az miktarda yılan yağı ile göğsünüzü ovarak rahatlayabilirsiniz. Bu ruh halinizi rahatlatır, iyileştirir.
- Hipertansiyonu düşürücü etkisi vardır. Yapısında bulunan omega 3 asidi kan basıncını düşürür. Kan basıncının düşmesiyle yüksek tansiyon da düşürülür.
- Egzamaya iyi gelir. Cilt döküntüleri olarak görülen egzamaya yarar sağlar.
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Ylang Ylang Yağı
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Cilt ve saçların yenilenmesine yardımcıdır. Ferahlatıcı olmasının yanı sıra aynı zamanda aromatik bir etkiye de sahiptir. Afrodizyak etkisi vardır. Sinir ve stres gibi sıkıntılarında ortadan kalkmasına destek sağlamaktadır. Uykusuzluk sıkıntısı çekenlerin problemlerini ortadan kaldırmaktadır. Kasların gevşemesine destek sağlayan bitkisel yağlar arasındadır.
- Depresyon tedavisinde kullanılan bir yağdır. aroma terapide sakinleştirici özelliği sebebiyle yaygın olarak kullanılır
- Adet dönemi stres ve sıkıntıya iyi gelir
- Cildin ürettiği sebumun salgılanmasını kontrol eder. böylece akneli ve akneye meyilli ciltlerde yağ dengeleyicidir
- Cildi yumuşatır ve nemlendirir .kırışık oluşumunu geciktirir
- Kırık ve yıpranmış saç uçlarının bakımını sağlar. Saçlarınızın ucuna 1-2 damla ylang ylang yağı saç uçlarını onarır
- Saçın sağlıklı uzamasına yardımcıdır.Saç derisini aktive eder ve böylece saçın hızlı uzamasını teşvik eder.
- Güçlü bir afrodizyaktır. Kadın ve erkeklerin enerjilerini dengeleyici özelliğe sahiptir. Bu nedenle Endonezyada yeni evli çiftlerin yataklarını ylang ylang çiçekleriyle süsleme geleneği vardır.
- Hormon dengeleyicidir
- İngilteredeki Birmingham Üniversitesi Nöropsikiyatri Kliniği Doktoru Tim Betts’ in çalışmalarına göre, özellikle kriz öncesi koklatılan ylang ylang yağı epilepsinin kontrolünü sağlamakta ve sara krizlerinin önüne geçmektedir.
- Banyo suyuna 5-6 damla eklenerek kullanılabileceği gibi, masaj yağına 10-15 damla ekleyerek de kullanılabilir
- Nemlendirici olarak kullandığınız susam yağı yada hindistan cevizi yağı gibi doğal yağların içine 1-2 damla ekleyerek cildinizin nemlenmesini, yumuşamasını ve canlılık kazanmasını sağlayabilirsiniz.
kaynayan suya 3 damla damlatarak buğu olarak kullanılabilir. strese karşı ve baş ağrısına karşı faydalıdır
- Bazı ciltlerde alerjiye sebep olabilir Bu nedenle kullanmadan önce muhakkak cildinizde küçük bir miktar kullanarak test edilmeli
- Ylang ylang yağı alırken yağın gerçek olduğunu . Kıvamından ,kokusundan, ve renginden anlayabilirsiniz. kıvamı yoğundur ve çiçeğin tüm karakteristik özelliklerine sahiptir. Sarımsı, ambere kaçan renktedir.
- Sinir hücrelerindeki hasarı tamir ederek sinir sistemine fayda sağlar
- Dünyanın bazı bölgelerinde bu yağ bağırsak enfeksiyonlarına karşı kullanılır. Ayrıca araba tutması için hazırlanan bazı bitkisel ilaçların da ana maddelerinden biridir.
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Yosun Yağı
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Deri altında oluşan yağ selülitlerinin ortadan kalkmasına destek sağlamaktadır. B vitaminisayesinde de cildin beslenmesine yardımcı olan bitkisel yağlara arasındadır.
- İçeriğindeki çinko, endokrin sistem için önemlidir; cildin dengede kalmasını sağlar ve akne ve benzeri cilt sorunlarını azaltır.
- Cildi kir ve tozdan arındırır; temizler. Sağlıklı görünmesine, canlı ve parlak olmasına yardım eder. Gözeneklere çok iyi gelir.
- Ciltteki hücreleri yenilemeye yardımcı olur.
- Selülitli bölgeyi tedavi eden bitkisel yağlar arasındadır.
- Deri altı yağları çözer.
- Göz altındaki morarma ve kızarmaları geçirir.
- İçeriğindeki selenyum sayesinde cildin daha sağlıklı ve dinç olmasını sağlar.
- İyi bir antioksidandır.
- Antiseptiktir.
- Anti-inflammatuardır.
- Vücudun nem dengesini korur ve enzimlerin daha düzenli çalışmasını sağlar.
- Cildi nemlendirir ve yumuşatır. İpeksi ve parlak bir görünüm sağlar.
- Ciltteki ölü deriyi atar ve gözeneklerin nefes almasına yardım eder. Bu etki için yalnızca bir çay kaşığı kadar yosun yağının parmak ucuyla yapılacak bir masajla cilde yedirilmesi yeterlidir.
- Ciltteki yağ oluşumunun önüne geçer. Cildi sıkılaştırır.
- Doğal bir detoksifikasyon yöntemi sağlar. Ciltteki yağ atıklarını ve toksinlerini vücuttan dışarı atmaya yardım eder.
- Ciltteki leke ve izleri temizleyen bitkisel yağlar arasındadır.
- Kızarma ve iritasyon gibi cilt sorunlarının önüne geçer.
- Kilo alıp verme ve hamilelik sebebiyle meydana gelen çatlakların izlerini yok eder.
- Göz altında ortaya çıkan morarma ve kızarmaları tedavi eder.
- Metabolik işleyişi hızlandırır. Bir nevi metabolizma hızlandırıcıdır. Bu sayede, deri altı yağlarını ve selülitleri de çözer. Mevcut selülitleri geçirmeye yardımcı olurken yeni selülit oluşumunun da önüne geçer.
- Vitamin zenginidir. Özellikle A, B, C ve E vitamini çok fazladır.
- Aynı zamanda mineral zenginidir. Bol miktarda magnezyum, kalsiyum, çinko içerir.
- Saç köklerini güçlendirir. Saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardım eder.
- Saç dökülmesini azaltır. Kopmaların, dökülmelerin ve kırılmaların önüne geçer.
- Tırnaklar için de çok etkili bir bakım niteliğindedir.
- Vücuttaki zehirli maddelerin atılmasına yardımcı olur.
- Kan dolaşımını buna bağlı olarak da metabolizmayı hızlandırır. Bu sayede zayıflamaya yardım eder.
- Vücudun nem dengesini korur.
- Enzimleri çalıştırır.
- Tiroid hormonundaki dengesizlikleri engeller.
- Meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur.
- Vücudun asit baz dengesini korur.
- Kemikleri güçlendirir.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Doğal bir antiinflamatuardır.
- Doğal bir diüretiktir.
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Zambak Yağı
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Vücut ve romatizma ağrılarını gidermek için bir takım tedavi yöntemleri arasında yerini almaktadır. Aynı zamanda parfümeri sanayinde de kullanım sağlayan bitkisel yağlar arasındadır.
- Zambak yağı, kan dolaşımının hızlanmasında ve besinlerin sindiriminin kolaylaşmasında etkili olan bir yağdır.
- Zambak yağı metabolizmayı hızlandırır. antioksidan özelliğiyle vücudu toksinlerden arındırır.
- Ağrı olan bölgelere sürülen zambak yağı ağrıları dindirir.
- Dişlerde oluşan iltihaplanma gibi durumlarda etkili olan zambak yağı, ağrıyan dişler için de tedavi edici etkiler meydana getirir.
- Kokusu sebebiyle Parfüm üreticileri tarafından tercih edilen bir yağdır
- Cilt bakımı için etkili bir yağdır.cildi canlandırır.
- Kozmetik ürünlerin içeriğinde sıkça kullanılan yağ, kırışıklıkları azaltıcı etkilere sahiptir
- Romatizma kaynaklı ağrıları gidericidir
- Selülite karşı kullanılır. masaj yaparak uygulanan yağ selülit tedavisinde oldukça etkilidir
- Cilt bakımı uygulamalarında göz altı kremlerinde, cilt sıkılaştırıcı kremlerde kullanılan cildi gençleştiren özelliğe sahip bir yağdır
- Kas ağrıları ve kas kramplarında kullanılır
- Sivilce problemlerine karşı kullanılır. cildi arındırır ve sivilceleri yok eder aynı zamanda sivilce oluşumuna engel olabilir.
- Selülit tedavisinde etkili bitkisel yağlar arasındadır.
- Başta diş ağrıları kulak ağrısı ve adet sancıları olmak üzere vücut ağrılarını giderici özelliği ile ağrı kesici olarak kullanılır.
- Diş ağrılarında ve iltihaplarında faydalıdır.bir çay bardağı suya bir damla zambak yağı damlatıp gargara yapabilirsiniz.
- Öksürük ve bronşite fayda sağlar.
- Ciltteki apse şişlik ve yaraları iyileştirmeye yardımcı olur.
- Cildi gerginleştirir ve gençleştirir.
- Bilek ve parmaklarda oluşan sinir sıkışmasına karşı masaj yaparak kullanılır.
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Zencefil Yağı
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Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi sorunların üstesinden gelmede etkilidir. Romatizma ve eklem ağrılarında kullanılır. Gaz söktürücü özelliğe sahip olmakla birlikte aynı zamanda yatıştırıcı etkilere de sahip bitkisel yağlar arasındadır.
- Zencefil yağı tıpkı zencefil gibi kış aylarında nezle ve gribal enfeksiyonların tedavisine yardımcı olan bitkisel yağlar arasındadır.
- Kaynatılarak buharı solunursa nefesi açar böylece hastayı rahatlatır. Aynı yöntemi astım ve bronşiti olan hastalar da yapabilirler. Zencefil yağı iyi bir ısıtıcı olmasından ötürü kışın soğuk algınlığına karşı koruma sağlar.
- Zencefil yağı antiseptik özelliğinden dolayı iyi bir mikrop öldürücüdür. Bir çok mikrop gibi bağırsak mikroplarını da öldürür ve bağırsak dizanterisinin tedavisinde yardımcıdır.
- Yemekten sonra hazımsızlık yaşayan kişilerdeki sindirim problemlerini azaltmaya yardımcıdır. Karna zencefil yağı ile masaj yapıldığı zaman gazın çıkmasını sağlar.
- Halsizliği, yorgunluğu aldığı da bilinen faydaları arasındadır .
- Zencefil yağını düzenli kullanan kişilerin kötü kolesterolünün düştüğü gözlenmiştir. Ayrıca düzenli kullanımla damar sertliği ve kan pıhtılaşması riski de en aza inecektir.
- Yağ yakmada zencefil yağının azımsanmayacak derecede faydası vardır.
- Zencefil yağı ishali ve kusmayı da önlemektedir.
- Ciltte topikal kullanımı adale ve eklem ağrılarını hafifletir, kan dolaşımını hızlandırarak rahatlama sağlar.
- Romatizma hastaları da zencefil yağını şikayetlerini azaltmak için kullanabilirler.
- Saça parlaklık kazandırır. Saç için diğer bir faydası da kepeği önlemesidir.
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Zeytin Yağı
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Cilt ve saçı besleme de oldukça faydalıdır. Kalp sağlığına ve aynı zamanda damar sertliğine iyi gelen bitkisel yağlar arasındadır.
- Çocuklarda beyin gelişiminde etkilidir.
- Gelişim çağındaki çocukların kemiklerinin güçlenmesini hızlandırmaktadır.
- İçinde birçok vitamin içermektedir. Başta E vitamini, A, D ve K vitamini bulunmaktadır. Vitaminler sayesinde hücrelerin yenilenmesi sağlanmaktadır.
- Doku ve organların yaşlanmasını geciktirmektedir.
- Diyet programlarında mutlaka kullanılması önerilmektedir. Çünkü bağırsakları çalıştırmada etkilidir. İçinde bulunan oleik asit sayesinde en kolay hazmedilen yağ özelliği taşımaktadır.
- İdrar yollarındaki iltihapların ve safra kesesindeki rahatsızlıkların giderilmesinde etkin olarak kullanılmaktadır.
- Zeytinyağı ile gargara yapılması durumunda dişlerin beyaz kalmasında fayda sağlar.
- Cilde ve saça faydalıdır. Saça sürüldüğü zaman kepeği engeller ve dökülmeyi önler. Ayrıca saçı da parlatır. Kuru cildi canlandırdığı gibi kırışıkların azaltılmasında da etkilidir. Cilde pürüzsüz bir güzellik katar.
- Yorgun ayakların dinlenmesinde faydalıdır. Canlandırır. Çatlak ve kuru ayaklarınızın tedavisinde zeytinyağından faydalanabilirsiniz.
- Kırılgan tırnaklarınız için zeytinyağı önerilmektedir. Tırnakları hem güçlendirir hem de güzel görünmesine katkı sağlar.
- Doğum çatlaklarınız var ise zeytinyağı kullanarak bunların iyileşmesini sağlayabilirsiniz.
- Emzirme esnasında göğüs ucunda oluşan yaraların iyileşmesi için zeytinyağı ile bakım yapabilirsiniz.
- Zeytinyağı sayesinde traş edilecek bölgeyi yumuşatabilir ve rahatlama sağlayabilirsiniz.
- Kurumuş ve çatlamış olan dudaklar için nemlendirici ve merhem olarak zeytinyağını tercih edebilirsiniz.
- Zeytinyağında linoleik asit bulunmaktadır. Bu sayede anne sütünden kesilmiş olan bebeklerin beslenmesinde etkilidir. Yağsız inek sütü içine birkaç damla zeytinyağı koyarsanız doğal besin işlevi olarak görev yapar.
- Kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde faydalı olduğu belirlenmiştir. Kalp krizi riskini azalttığı yapılan deneyler sonucu kanıtlanmıştır.
- Hamile iseniz, zeytinyağı tüketimine dikkat etmeniz gerekmektedir. Çünkü içinde bulunan yağ asitleri sayesinde bebeğin hücre ve sinir oluşumu üzerinde olumlu etkisi vardır. Bu nedenle günde iki çorba kaşığı zeytinyağı önerilmektedir.
- Yaşlandığınız zaman kalsiyum kaybını engellemek ve kemik erimesine yakalanmamak için zeytinyağı tüketmeniz önerilmektedir.
- Tansiyon düşürücü etkisi vardır. Ayrıca zeytin ağacının yaprağı ile tansiyon düşürücü ilaçlar yapılmakta ve hastalara sunulmaktadır.
- Hücre yenilenmesinde etkilidir.
- Bağırsak kanserine karşı koruyucu özelliği vardır.
- Zeytinyağı tüketen kişilerde mide asidinin azaldığı böylece gastrit ve ülser gibi hastalıkların daha az görüldüğü belirlenmiştir.
- Safra taşı riskini azaltır.
- Zeytinyağı içindeki klor sayesinde de böbreğin daha iyi çalışmasına yardımcı olmaktadır.
- Zeytinyağı beyin damarlarının sağlığına da olumlu yönde etki etmektedir.
- Romatizma tedavisinde etkilidir.
- Kansızlık ve gut hastalığına iyi gelmektedir.Kireçlenmeyi önlemede etkin bir rol oynar.
- Unutkanlığı önlemede etkilidir.
- Yapılan deneyler sonucu zeytinyağının radyasyona karşı koruyucu bir madde olarak görev yaptığı belirlenmiş ve kanıtlanmıştır.
- Karışık içkilerin yol açtığı sarhoşluğu kısmen de olsa azalttığı bilinir. Bu faydanın etkili olması için içmeden önce zeytinyağı içilmesi gerekmektedir.
- Oruç tuttuğunuz dönemlerde sahur vaktinde bir yemek kaşığı zeytinyağı içmek midenin rahatlamasına sebep olacaktır.
- KAYNAK: Bitkisel Yağlar, Aromatik Yağlar ve Uçucu Yağların Faydaları Nelerdir?