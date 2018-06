17 Yerli ürünün 15’i, 35 ithal ürünün de 31’i temiz çıktı!

Tarım Dairesi 22-28 Haziran 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Şeftali, Elma Çeşitleri, Nar, Kayısı çeşitleri ,Kiraz,Susam,Çeri Domates, Üzüm çeşitleri olmak üzere 35 numunede 31’i temiz olup sadece 4 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

Yerli ürünlerden Böğrülce, Patlıcan, Molehiya, Biber Çeşitleri, Salatalık, Kereviz olmak üzere 17 numune den 15’i temiz olup sadece 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

İthal Ürünlerden Nuri Ersoy’a ait Çeri Domates yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı meşeine iade edilmiştir.

İthal Ürünlerden Onbaşı ‘na ait Kayısı ve SVS Tic.’e ait Kardinal Üzüm yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı imha edilmiştir.

İthal Ürünlerden Helvasan’a ait Susam ise yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı meşeine iade edilecektir..

İnönü’de Ali Kasapoğlu’na ait Molehiya ve Kuzucuk’ta Osman Çalıcıoğlu’na ait 2. kez alımı yapılan kereviz yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı hasat geciktirme işlemi uygulanmıştır. Bir sonraki hafta yeniden numune alınıp analizi yapılacak.

Geçen hafta Yeşilyurt’ta Nazım Öncen’e ait Molehiya yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı hasat durdurma işlemi yapılmıştı. İkinci analizde ürünün temiz çıkmasıyla hasadına izin verildi.

1 Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Kayısı Temiz

2 Nuri Ersoy San. Tic. Ltd İthal Elma (starking) Temiz

3 Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Şeftali Temiz

4 Nuri Ersoy San. Tic. Ltd İthal Çeri Domates Limit Üstü

5 Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz

6 Köşe Tic. Ltd. İthal Yalova İncisi Üzüm Temiz

7 SVS Tic. Şti. LTD İthal Şeftali Temiz

8 Köşe Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

9 Köşe Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

10 Nuri Ersoy San. Tic. Ltd İthal Elma(Stk) Temiz

11 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Şeftali Temiz

12 Nuri Ersoy San. Tic. Ltd İthal Kayısı Temiz

13 SVS Tic. Şti. LTD İthal Kayısı Temiz

14 Nuri Ersoy San. Tic. Ltd İthal Şeftali Temiz

15 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Kayısı Limit Üstü

16 Metin Tip İthal Kiraz Temiz

17 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Şeftali Temiz

18 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Kayısı Temiz

19 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Kiraz Temiz

20 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

21 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Üzüm Sarı Temiz

22 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Üzüm Siyah Temiz

23 SVS Tic.Şti.Ltd İthal Şeftali Temiz

24 SVS Tic.Şti.Ltd İthal Kiraz Temiz

25 SVS Tic.Şti.Ltd İthal Kayısı Temiz

26 SVS Tic.Şti.Ltd İthal Üzüm (Y. İncisi) Temiz

27 SVS Tic.Şti.Ltd İthal Üzüm (Kardinal) Limit Üstü

28 SVS Tic.Şti.Ltd İthal Üzüm (Red Globe) Temiz

29 SVS Tic.Şti.Ltd İthal Nar Temiz

30 Mehmet Osman Alsancak Böğrülce Temiz

31 Mehmet Osman Alsancak Patlıcan Temiz

32 Mehmet Uzun Karakum Patlıcan Temiz

33 Mehmet Uzun Karakum Molehiya Temiz

34 Özgen Baflı Zümrütköy Molehiya Temiz

35 Ali Arslan Bostancı Molehiya Temiz

36 Mustafa Çardak Akçay Molehiya Temiz

37 Abuzer Canlı Aydınköy Dolmalık Biber Temiz

38 Ali Çam Tatlısu Salatalık Temiz

39 Sıla Bahar Tatlısu Salatalık Temiz

40 Köşe Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

41 Köşe Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

42 Abuzer Canlı Aydınköy Çarliston Biber Temiz

43 Abuzer Canlı Aydınköy Patlıcan Temiz

44 Nazım Öncen Yeşilyurt Molehiya (2. Alım) Temiz

45 Helvasan İthal Susam Limit Üstü

46 Kemal Palamut İthal Şeftali Temiz

47 Kemal Palamut İthal Siyah Üzüm Temiz

48 Kemal Palamut İthal Kayısı(Şekerpare) Temiz

49 Hüseyin Pehlivanoğulları İnönü Molehiya Temiz

50 Hüseyin Mullaoğlu İnönü Molehiya Temiz

51 Ali Kasapoğlu İnönü Molehiya Limit Üstü

52 Osman Çalıcıoğlu Kuzucuk Kereviz (2.Alım) Limit Üstü