17 Yerli ürünün 15’i, 35 ithal ürünün de 31’i temiz çıktı!
29/06/2018
Tarım Dairesi 22-28 Haziran 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden Şeftali, Elma Çeşitleri, Nar, Kayısı çeşitleri ,Kiraz,Susam,Çeri Domates, Üzüm çeşitleri olmak üzere 35 numunede 31’i temiz olup sadece 4 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.
Yerli ürünlerden Böğrülce, Patlıcan, Molehiya, Biber Çeşitleri, Salatalık, Kereviz olmak üzere 17 numune den 15’i temiz olup sadece 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.
İthal Ürünlerden Nuri Ersoy’a ait Çeri Domates yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı meşeine iade edilmiştir.
İthal Ürünlerden Onbaşı ‘na ait Kayısı ve SVS Tic.’e ait Kardinal Üzüm yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı imha edilmiştir.
İthal Ürünlerden Helvasan’a ait Susam ise yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı meşeine iade edilecektir..
İnönü’de Ali Kasapoğlu’na ait Molehiya ve Kuzucuk’ta Osman Çalıcıoğlu’na ait 2. kez alımı yapılan kereviz yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı hasat geciktirme işlemi uygulanmıştır. Bir sonraki hafta yeniden numune alınıp analizi yapılacak.
Geçen hafta Yeşilyurt’ta Nazım Öncen’e ait Molehiya yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı hasat durdurma işlemi yapılmıştı. İkinci analizde ürünün temiz çıkmasıyla hasadına izin verildi.
1 Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Kayısı Temiz
2 Nuri Ersoy San. Tic. Ltd İthal Elma (starking) Temiz
3 Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Şeftali Temiz
4 Nuri Ersoy San. Tic. Ltd İthal Çeri Domates Limit Üstü
5 Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
6 Köşe Tic. Ltd. İthal Yalova İncisi Üzüm Temiz
7 SVS Tic. Şti. LTD İthal Şeftali Temiz
8 Köşe Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
9 Köşe Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
10 Nuri Ersoy San. Tic. Ltd İthal Elma(Stk) Temiz
11 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Şeftali Temiz
12 Nuri Ersoy San. Tic. Ltd İthal Kayısı Temiz
13 SVS Tic. Şti. LTD İthal Kayısı Temiz
14 Nuri Ersoy San. Tic. Ltd İthal Şeftali Temiz
15 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Kayısı Limit Üstü
16 Metin Tip İthal Kiraz Temiz
17 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Şeftali Temiz
18 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Kayısı Temiz
19 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Kiraz Temiz
20 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
21 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Üzüm Sarı Temiz
22 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Üzüm Siyah Temiz
23 SVS Tic.Şti.Ltd İthal Şeftali Temiz
24 SVS Tic.Şti.Ltd İthal Kiraz Temiz
25 SVS Tic.Şti.Ltd İthal Kayısı Temiz
26 SVS Tic.Şti.Ltd İthal Üzüm (Y. İncisi) Temiz
27 SVS Tic.Şti.Ltd İthal Üzüm (Kardinal) Limit Üstü
28 SVS Tic.Şti.Ltd İthal Üzüm (Red Globe) Temiz
29 SVS Tic.Şti.Ltd İthal Nar Temiz
30 Mehmet Osman Alsancak Böğrülce Temiz
31 Mehmet Osman Alsancak Patlıcan Temiz
32 Mehmet Uzun Karakum Patlıcan Temiz
33 Mehmet Uzun Karakum Molehiya Temiz
34 Özgen Baflı Zümrütköy Molehiya Temiz
35 Ali Arslan Bostancı Molehiya Temiz
36 Mustafa Çardak Akçay Molehiya Temiz
37 Abuzer Canlı Aydınköy Dolmalık Biber Temiz
38 Ali Çam Tatlısu Salatalık Temiz
39 Sıla Bahar Tatlısu Salatalık Temiz
40 Köşe Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
41 Köşe Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
42 Abuzer Canlı Aydınköy Çarliston Biber Temiz
43 Abuzer Canlı Aydınköy Patlıcan Temiz
44 Nazım Öncen Yeşilyurt Molehiya (2. Alım) Temiz
45 Helvasan İthal Susam Limit Üstü
46 Kemal Palamut İthal Şeftali Temiz
47 Kemal Palamut İthal Siyah Üzüm Temiz
48 Kemal Palamut İthal Kayısı(Şekerpare) Temiz
49 Hüseyin Pehlivanoğulları İnönü Molehiya Temiz
50 Hüseyin Mullaoğlu İnönü Molehiya Temiz
51 Ali Kasapoğlu İnönü Molehiya Limit Üstü
52 Osman Çalıcıoğlu Kuzucuk Kereviz (2.Alım) Limit Üstü