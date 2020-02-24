Lego insan figürünün yaratıcısı hayatını kaybetti

AFP’nin Jens Nygaard Knudsen’in eski iş arkadaşı Niels Milan Pedersen’in açıklamalarına dayandırdığı haberinde Lego insan figürünün yaratıcısı Jens Nygaard Knudsen’in Danimarka’da 78 yaşında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Jens Nygaard Knudsen 30 yılı aşkın bir süredir Danimarka merkezli eğitici oyuncak üreticisi Lego Group’ta tasarımcı olarak görev yaptı. Knudsen, 1970'lerin sonlarında ortaya çıkan, hareketli kolları ve bacakları olan Lego adamın popüler mini figürünün yaratıcılarından biri oldu.

Ajansın aktardığına göre Knudsen, geçen çarşamba Danimarka’nın batısında kaldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ise amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığı oldu.

Ajansın aktardığına göre Pedersen, “Hayal gücü olağanüstüydü. Birlikte beyin fırtınası yaptığımızda daha çok beyin kasırgasına benziyordu, aklında o kadar çok fikir vardı” ifadelerini kullandı.

2018 yılında 76 yaşında hayatını kaybeden ünlü Fizikçi Stephen Hawking'in de 22 yaşında yakalandığı ALS, merkezi sinir sistemini felç eden ve zamanla uzuv felci ile kas erimesine yol açan ve tedavisi olmayan bir sinir hastalığı.

24/02/2020 11:10