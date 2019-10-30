Kezban Tanlı’nın 'Çizgim' adlı ilk kişisel resim sergisi, bugün açılıyor
Sergi, bugün saat 16.00’da Haspolat’ta bulunan Özok Hyundai Plaza’da açılıyor.
30/10/2019
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Kezban Tanlı’nın “Çizgim” adlı ilk kişisel resim sergisi, bugün saat 16.00’da Haspolat’ta bulunan Özok Hyundai Plaza’da açılıyor.
Kezban Tanlı’nın bugüne kadar yaptığı resimlerin ve karakalem çalışmalarının yer alacağı sergi 9 Kasım’a kadar izlenebilecek.
Özok Group Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre sergi, İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Refik Aziz tarafından açılacak.