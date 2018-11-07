Kötü kokusuyla bilinen duryan meyvesi uçağın rötar yapmasına yol açt

Güneydoğu Asya'da "meyvelerin kralı" olarak adlandırılan duryan (durian) meyvesinin kötü kokusu, Endonezya'da bir uçağın rötar yapmasına yol açtı.

Kyodo ajansının haberine göre, Sumatra Adası'nın Bengkulu bölgesindeki Fatmawati Soekarno Havalimanı'nda, yaklaşık 2 ton duryan meyvesi yüklenen ticari uçağın Cakarta seferi, yolcuların kokudan kaynaklanan şikayeti üzerine ertelendi.

Uçağın içini saran pis kokudan şikayet eden yolculardan bazıları da duryan sevkiyatına bağlı olarak uçağa aşırı yükleme olmasından endişe duyduklarını ifade etti.Yolcularla havalimanı yetkilileri ve kabin ekibi arasında çıkan tartışma üzerine yetkililer, meyvelerin uçaktan indirilmesine ikna oldu.

Meyvelerin kargo bölümünden boşaltılmasının ardından uçak bir saat rötarla havalandı.

DURYAN MEYVESİ

Duryan, güneydoğu Asya ülkelerinde "meyvelerin kralı" olarak adlandırılırken, bazı bölgelerde "cennet ve cehennem meyvesi" olarak da biliniyor.Duryana "cennet ve cehennem meyvesi" denmesinin sebebi, dikenlerle dolu kabuğunun olması ve kötü kokusu nedeniyle cehenneme, lezzeti ve faydalarıyla da cennete benzetilmesinden kaynaklanıyor.

Kötü kokusu nedeniyle Güneydoğu Asya ülkelerinden bazıları, bu meyvenin kamusal alanlara, toplu taşıma araçlarına ve havaalanlarına sokulmasına izin vermiyor.

Bu meyve kapalı ortamda tüketildiğinde ya da bulunduğunda kokusunun etkisi üç güne kadar sürebiliyor.