Blackwater kurucusundan 5000 kiralık askerle Maduro'yu devirme planı

Erik Prince'in girişimiyle ilgili bilgi sahibi dört kaynak, Reuters'e konuştu. Kaynaklar, son aylarda Prince'in böyle bir operasyon için nüfuzlu Trump destekçileri ve zengin Venezüellalı sürgünlerden yatırım ve siyasi destek istediğini söyledi.

Buna göre Blackwater'ın kurucusu , ABD ve Avrupa'da gerçekleştirdiği özel görüşmelerde, Washington destekli darbe girişiminin maşası Juan Guaido adına savaşmak üzere 5000 paralı asker tutup sahaya sürme planını sundu. Prince'in paralı orduyla darbe planlarıyla ilgili temaslarını nisan ortasına gelindiğinde hala devam ettirdiği kaydedildi.

Plan, istihbarat operasyonlarıyla başlamayı, ardından Kolombiya ve diğer Latin Amerika topraklarından toplanacak 4000-5000 paralı askerle Venezüella'ya girmeyi, Venezüella hükümetine bağlı güçlere muharebe harekatı düzenlemeyi ve bunu istikrarlaştırma operasyonlarının takip etmesini öngörüyor.

Prince'in planını sunarken kullandığı savlardan biri, Venezüella'da Guaido'nun kendini Geçici Devlet Başkanı ilan ettiği ocak ayından beri hasıl olan 'yenişememe durumunu kırmak için dinamik bir olay' gerektiği.

Reuters, Prince'in planını Trump yönetimine de sunup sunmadığı, sunarsa değerlendirmeye alınıp alınmayacağı sorusuna Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis'den yanıt alamadığını aktardı. Trump yönetiminin bu konudaki düşüncelerine aşina bir kişi ise Beyaz Saray'ın böyle bir planı desteklemeyeceğini söyledi.Guaido'nun sözcüsü Edward Rodriguez, Venezüella muhalefetinden yetkililerin Prince ile herhangi bir operasyon hakkında konuşmadığını savundu, ama Reuters'in başka sorusuna yanıt vermedi. Maduro yönetimi de yorum yapmadı.

Reuters'in planla ilgili görüşlerini aldığı ABD'li ve Venezüellalı güvenlik uzmanları, siyaseten çok zorlama ve potansiyel tehlikeli olduğu, zira içsavaş çıkarabileceği değerlendirmesini yaptı. Venezüella muhalefetine yakın Venezüellalı bir sürgün ise Maduro yönetimi çökerse yeni yönetimin asayişi sağlamasına yardımcı olması bakımından taşeron güvelikçilerin yararlı olabileceğini savundu.