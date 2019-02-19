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Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu kararları yayınlandı

Alınan kararların Başbakanlık resmi internet sayfasında yayınlandığı belirtildi.

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19/02/2019

Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu kararları yayınlandı

Kent Güvenlik Yönetimi Yasası kapsamında, kamuya açık alanları gören sabit kamera ve bilişim sistemlerinin izinlendirilmesi için oluşturulan Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu ilk toplantısını Başbakanlık' ta yaptı.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, kurul, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerin izin başvurularını değerlendirdi.

Alınan kararların Başbakanlık resmi internet sayfasında yayınlandığı belirtildi.

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