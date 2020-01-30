Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Muğla Marmaris açıklarında saat 04.28'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

ads
30/01/2020

ads
ads
Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 58,24 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 147,98 kilometre açıklarında saat 04.28'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

30/01/2020 09:44
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Akdeniz’de, haber, kıbrıs, 5, 4, büyüklüğünde, deprem
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.