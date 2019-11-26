Kurtarılma videosunu milyonların izlediği koala öldü

Lewis adı verilen koala, geçen hafta ağır yanıklarla New South Wales eyaletindeki bir koala hastanesine getirilmişti.

Videoda Doherty'nin yanan ağaçlardan birinde mahsur kalan koalayı tişörtünü kullanarak kurtardığı ve daha sonra üzerine su döktüğü görülüyor. Videoda, 14 yaşında olduğu belirlenen hayvanın inlediği duyuluyor.

Yüzlerce koala öldü

Port Macquarie Koala Hastanesi veterinerleri, yaralarının iyileşme belirtisi göstermemesi üzerine hayvanın uyutulmasına karar verildiğini açıkladı.

Avustralya'da Eylül ayından beri devam eden orman yangınlarında altı kişi hayatını kaybetti. Sadece New South Wales eyaletinde bir milyon hektarlık bir alanda etkili olan yangında 500'den fazla evin yandığı belirtiliyor.

26/11/2019 12:07