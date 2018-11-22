Berna Laçin’den ‘Illuminati’ itirafı

Yaptığı bir paylaşım üzerinden mahkemede ifade vermek zorunda kalan oyuncu Berna Laçin, eski yıllara ait fotoğrafların paylaşıldığı Perşembe gününü pas geçmedi ve ilginç bir paylaşımda bulundu. Bundan beş yıl öncesine ait bir fotoğrafını hesabına koyan Laçin, tıpkı o zaman da şimdi olduğu gibi troller tarafından sosyal bir lince maruz kaldığını hatırlatarak şunları yazdı:

“Gece gece bu fotoyu gördüm, başladım gülmeye sinirim bozuldu. Ya ben bu fotoyu 5 sene filan önce paylaştığımda “vaaaaay illuminatiiiiiiiiiii” diye höyküren trollerin saldırısına uğramıştım… Oysa gayet kadınsı iç güdüyle Yılbaşı üzeri kırmızı oje-ruj ikilisi ile hava yapmak istemiştim. Hayır troller “illuminati” “CIA Ajanı” filan diye saçmaladıkça da “yok be oje-ruj” diyerek karizmayı çizmek istemediğimden itiraf edememiştim. Of ya hala gülüyorum.”