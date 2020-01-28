Fransa gaz bombasını yasakladı

Fransa Hükümeti göz yaşartıcı gaz bombasını yasaklandı. İçişleri Bakanı Christophe Castaner kararı duyurdu. Sarı yelekliler eylemlerinde polis tarafından kullanılan gaz bombasının, çok sayıda kişinin yaranlamasına neden olduğu gerekçesiyle artık kullanılmayacağını söyledi.

Küçük olsa da verdiği ağır hasar nedeniyle çok sert eleştirilen el bombaları, 17,8 cm uzunluğunda, 5,6 cm çapında ve 190 gr ağırlığında. Üstelik fırlatıldığında 3'lü etki yaratıyor.

Öncelikle, kulakları sağır eden 165 desibel gücünde, bir uçağın kalkış anındaki gürültüsünden daha güçlü bir ses çıkarıyor. Bu sesle amaç önce eylemciler üzerinde yıkım etkisi yapan psikolojik şok yaşatmak.

Sarı yelekliler eylemleri süresince, yaralananların kaydını tutan gazetecilere göre gaz bombası yüzünden 5 kişinin eli koptu, 33 kişi de yaralandı. Paris'te görev yapan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Yalçın da, 5 aralık genel grev eylemleri sırasında, polisin kullandığı plastik el bombasının isabet etmesi sonucu, başında kask ve maskeye rağmen bir gözünü kaybetmişti.

28/01/2020 12:07