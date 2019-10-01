Stephen King korku dizisi önerdi
Korku edebiyatının usta isimlerinden Stephen King, Netflix’teki bir korku dizisini takipçilerine önerdi
01/10/2019
|
|
Yazar Twitter’daki takipçilerine, Netflix’te yayımlanan Fransız yapımı Marianne’yi izlemelerini tavsiye etti. King paylaşımında, “Eğer benim gibi korkutulmaktan hoşlanan manyaklardan biriyseniz, Marianne (Netflix) bunu sağlıyor. Stranger Things’tekine benzer mizah parıltıları var. Ayrıca (övünmek gibi olmasın ama) Stephen King (yapımlarına) benzer bir his de veriyor” ifadelerini kullandı.