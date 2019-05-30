Merkez Bankası'nın net rezervi 26,5 milyar dolara yükseldi

Türkiye Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 24 Mayıs'ta 1,64 milyar dolar artışla 26,5 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası'nın net rezervleri son bir haftada artış kaydetti.



Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 24 Mayıs'ta bir önceki haftaya göre 1.64 milyar dolar artışla 26.52 milyar dolara çıktı.



Rezervler bir önceki hafta 24.88 milyar dolar olmuştu.