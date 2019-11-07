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Emekli Subaylar Derneği bir öğretmen ve iki öğrenciyi Anıtkabir'deki törenlere gönderecek

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği bir öğretmen ve iki öğrenciyi Anıtkabir’deki törenlere gönderecek

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07/11/2019

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Emekli Subaylar Derneği bir öğretmen ve iki öğrenciyi Anıtkabir'deki törenlere gönderecek

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği  sosyal sorumluluk projeleri kapsamında geçen yıl başlattığı; her yıl farklı bir okuldan bir öğretmen ve iki öğrenciyi dernek üyelerinden bir mihmandar refakatinde  Anıtkabir’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü töreninde derneği temsilen hazır bulundurma faaliyetini bu yıl da sürdüreceğini açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamada, geçen yılki törene Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’nden bir öğretmen ve iki öğrencinin gönderildiği kaydedilerek, bu yılki törene yönetim kurulundan  bir üye ile Lefke Gazi Lisesi’nden bir öğretmen ve iki öğrencinin katılarak derneği temsil edeceği ifade edildi.

Açıklamada, bu faaliyetin gerçekleşmesinde destek sağlayan Başbakanlık ile Güvenlik Kuvvetleri  Komutanlığı’na teşekkür edildi.

07/11/2019 17:13
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TAGS: aber, kıbrıs, emekli, subay, anıtkabir
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