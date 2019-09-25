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Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu Heyeti Adada Temaslarda Bulunacak

Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu’ndan bir heyet, Kıbrıs Türk Memur Sen’in davetlisi olarak bugün adaya gelecek. 

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25/09/2019

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Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu Heyeti Adada Temaslarda Bulunacak

Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu’ndan bir heyet, Kıbrıs Türk Memur Sen’in davetlisi olarak bugün adaya gelecek. 
Sendikadan yapılan açıklamaya göre heyet, yarın Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’u ziyaret edecek. 
İki sendika çalışma yaşamına ilişkin değerlendirmede bulunacak ve işbirliğinin geliştirilmesi konularını görüşecek.

25/09/2019 11:36

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TAGS: Kıbrıs Türk Memur Sen, haber, kıbrıs, derviş eroğlu, Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu
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