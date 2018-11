Hem sigaranın üzerine hem de pakete uyarı yazısı

Sigara paketlerindeki yazılı ve görsel sağlık uyarılarını ilk uygulayan ülkelerden olan Kanada, etkiyi artırmak amacıyla her bir sigarının üzerinde "yazılı mesajlar"ın yer almasını sağlayacak düzenlemeye hazırlanıyor.

Kanada, sigaranın sağlığa zararını vurgulamak ve uyarıların etkisini artırmak amacıyla her bir sigaranın üzerinde "Sigara kansere yol açar"yazısı yer alması için çalışma başlattı.



Kanada’nın bu uygulamasını değerlendiren Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı ve sigara dumanına maruz kalmanın kalp ve solunum hastalıkları ile akciğer ve diğer kanserlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi.



Dünyada her yıl 7 milyon, Türkiye'de ise 120 bin kişinin sigaranın neden olduğu hastalıklar yüzünden yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Bilir, "Geçen yüzyıl boyunca dünya genelinde 250 milyon kişi sigaranın yol açtığı hastalıklara bağlı yaşamını yitirdi." dedi.



Dünyanın çeşitli ülkelerinde tütün kullanımının ve tütün dumanına maruziyetin azaltılabilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması için çeşitli çalışmalar yapıldığını, yasal düzenlemelerle birlikte önemli uygulamaların hayata geçirildiğini anımsatan Bilir, sigara paketlerinde "tek tip" diye isimlendirilen ve kamuoyunda "düz paket" ya da "kara paket" olarak bilinen düzenlemelerin hayata geçirildiğini, açık alanlarda tütün ürünleri kullanımına ilişkin önemli yasaklar getirildiğini belirtti.



"HER SİGARADA 'SİGARA KANSERE YOL AÇAR' YAZACAK"



Prof. Dr. Bilir, son olarak Kanada'nın yeni bir uygulama için harekete geçtiğini anlatarak, "Kanada Sağlık Bakanlığı sigaradaki sağlık uyarıları konusunda yeni bir uygulama yapmayı planladı. Buna göre, tek tek her sigara üzerine uyarı basılması planlanıyor" bilgisini paylaştı.



Bunun hiçbir ülkede bulunmayan yeni bir uygulama olduğunun altını çizen Bilir, şunları kaydetti:



"Kanada, dünyada tütün kontrolü konusunda öncü ülkelerden biridir. Tütün ürünleri paketleri üzerine yazılı sağlık uyarılarını 1990'lı yıllarda ilk uygulayan ülke Kanada'dır. Sonraki yıllarda resimli uyarıların basılması konusunda da Kanada öncülük yapmıştır. Tütün kontrolü politikalarının etkili şekilde uygulanması sonucunda Kanada'da tütün kullanım sıklığı azalmış olup yetişkin yaş grubunda yüzde 15 düzeyine inmiştir.



Geçtiğimiz yıl yapılan bir çalışmada, dünyada 100'den fazla ülkede tütün ürünleri paketlerinin yarısından fazla alanını kaplayacak şekilde sağlık uyarıları bulunduğu ve sağlık uyarılarının basılmasının tütün kullanım sıklığında yüzde 1,5 dolayında azalma sağladığı ortaya kondu."



Prof. Dr. Bilir, Kanada Sağlık Bakanlığı'nca (Health Canada) sağlık uyarılarının etkisini artırmak amacıyla yeni bir uygulamanın planlandığını ifade ederek, "Bu yeni uygulamada paketler üzerindeki yazılı ve resimli sağlık uyarılarına ek olarak her bir sigara üzerine de yazılı mesaj basılması planlandı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle, her sigaranın üzerinde 'Sigara kansere yol açar' şeklinde yazı bulunacak. Bu şekilde sigaraların tiryakiler açısından çekiciliğinin azalması hedeflenmektedir." diye konuştu.



"TÜRKİYE'NİN ÖNCÜLÜK ETMESİNİ İSTERİZ"



Bilir, TBMM'ye sunulan "Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde yer alan "düz paket" uygulamasını desteklediklerini de belirterek, birçok ülkede hayata geçirilen uygulamanın bir an önce Türkiye'de de geçerli olmasını arzu ettiklerini söyledi.



Kapalı alanlarda ve çocuk parkı gibi bazı açık alanları kapsayan dumansız hava sahasının kapsamının genişletilmesini, yasakların ısıtılmış tütün ürünlerini de kapsamını istediklerini ifade eden Bilir, "Tütünle mücadelede örnek ülkeler arasında olan Türkiye'nin, düz paket uygulamasını hayata geçirmesini bekliyoruz. Hatta, Kanada örneğindeki gibi her sigaranın üzerinde uyarıcı mesajların yer almasını sağlayacak düzenlemeye Türkiye'nin öncülük etmesini isteriz." değerlendirmesinde bulundu.