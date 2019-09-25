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Çin Dışişleri Bakanlığı: Herhangi bir çözüm planı Kıbrıslıların çıkarlarına uygun olmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs meselesinin adadaki Rum ve Türklerin çıkarına uygun şekilde ele alınması gerektiğine inandıklarını bildirdi

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25/09/2019

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Çin Dışişleri Bakanlığı: Herhangi bir çözüm planı Kıbrıslıların çıkarlarına uygun olmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang dün akşam başkent Pekin'de yaptığı açıklamada, Kıbrıs meselesinin öteden beri Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kararları temelinde adil ve makul bir şekilde çözülmesini desteklediklerini belirterek, "Herhangi bir çözüm planının Kıbrıs Rum ve Türklerinin, iki toplumun çıkarlarına uygun olması gerektiğine inanıyoruz." dedi. 

"Çin, ilgili tarafları soğukkanlılığı sürdürmeye ve müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak şartların oluşması için Kıbrıs meselesinin adil ve barışçıl çözülmesini etkileyebilecek tek taraflı eylemlerden kaçınmaya çağırıyor." ifadelerini kullanan Gıng, BM üyesi olarak Çin'in bu konuda yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

25/09/2019 09:30

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TAGS: haber, kıbrıs, çin, Çin Dışişleri Bakanlığı: Herhangi bir çözüm planı Kıbrıslıların çıkarlarına uygun olmalı,
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