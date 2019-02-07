Dağlık Karabağ’da BM'nin tanımadığı ülkeler arasında futbol şampiyonası düzenlenecek

BM tarafından tanınmayan ülkelerin takımları arasında yapılacak olan Avrupa kupasının grup çekilişleri, Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu’nun (ConIFA) web sitesinde duyuruldu.

Çekilişlere göre dört grupta üçer takım oynayacak.

İlk grupta Lugansk Halk Cumhuriyeti, Laponya ve Dağlık Karabağ ekipleri; ikinci grupta Nice Kontluğu (Fransa), Çamlık (Çamerya; Yunanistan ve Arnavutluk arasında), Abhazya ekipleri; üçüncü grupta Sardinya (İtalya), Padania (İtalya) ve Donetsk Halk Cumhuriyeti ekipleri, son grupta ise Batı Ermenistan, Güney Osetya ve Sekelistan (Romanya) ekipleri yarışacak.

ConIFA’nın bir önceki kupa şampiyonu, Karpatlardaki Macar nüfusunu temsil eden Karpatya ekibi. Bu kupa maçları, İngiltere’de gerçekleştirilmişti.

ConIFA, 2013’de kuruldu. Konfederasyon, BM tarafından tanınmayan ülkelerin ve kısmen de otonom devletlerin ve bazı etnik toplulukların futbol federasyonlarını birleştiriyor. Konfederasyonun merkezi, İsviçre’de bulunuyor.