OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında ön anlaşma imzalandı

Sudan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) hükümeti ile silahlı gruplar arasındaki barış görüşmelerinde ön anlaşma imzalandı.

Başkent Hartum'da düzenlenen imza töreninde Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, OAC Cumhurbaşkanı Faustin-ArchangeTouadera, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği'nden temsilciler ile bazı diplomatik misyonlar ve büyükelçiler hazır bulundu.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, törende yaptığı konuşmada, "Kara kıtadaki sorunlar için çözümün Afrika'da olduğunu vurgulamaya devam ettik." dedi.

Savaşların halkı böldüğünü ve istikrarı baltaladığını söyleyen Beşir, Orta Afrika'da sağlanan barışın halkın iradesiyle gerçek olduğunu belirtti.

Sudan'ın komşu ülkelerle barış içinde yaşama ve çatışmaların önlenmesindeki kararlılığının süreceğini vurgulayan Beşir, "Bu anlaşma, kıtanın tarihine altın harflerle yazılacak; kardeş ve komşu OAC'de inşa, yeniden yapılanma, uyum ve kardeşlik aşamasının başlangıcını hatırlatan bir olay olacak." diye konuştu.

"ANLAŞMA ORTAK BEKLENTİLERE TERCÜMAN OLDU"

OAC Cumhurbaşkanı Touadera da anlaşmanın ortak beklentilere tercüman olduğunu belirterek, "Nefret dilinden, diğerlerini inkardan vazgeçmemiz ve yeni bir sayfa açmamız gerekiyor. Hayal kırıklığına uğratmaya hakkımız yok." ifadelerini kullandı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de Orta Afrika'da ulusal uzlaşı için çok önemli bir ana tanıklık ettiklerini söyledi.

"Anlaşma tüm kıtaya ümit veriyor. Bu Afrika ülkesinde barışın sağlanacağını umuyorum. Hedefimiz, 2020’ye kadar Afrika kıtasındaki silahları susturmak." diyen Muhammed, Afrika Birliği'nin OAC'de barış sağlamak için uluslararası ortaklarla yapılan anlaşmayı destekleyeceğini vurguladı.

Silahlı grupların temsilcisi JunoAhaba da barış anlaşmasına övgüde bulundu ve ülkesindeki herkesi krizden çıkmak için çaba göstermeye çağırdı.

Henüz basına sızmayan uzlaşının detaylarının yarın OAC'nin başkenti Bangui'de imzalanması beklenen nihai anlaşmadan sonra netlik kazanacağı ifade ediliyor.

Hartum'daki Stratejik Araştırma Akademisi'nde 24 Ocak'tan bu yana devam eden görüşmelerde OAC hükümeti ile silahlı gruplar barış anlaşması üzerinde uzlaşmıştı.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komiseri SmaelChergui, 14 silahlı grup ile OAC hükümetinin 10 günlük müzakereler sonrası uzlaştığını açıklamıştı.

OAC KRİZİ

OAC, 2012'de Seleka silahlı grubunun yönetime karşı ayaklanması üzerine patlak veren siyasi ve güvenlik kriziyle mücadele ediyor. Anti-balaka silahlı grubuyla Seleka arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Yaklaşık yüzde 80'i hala silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede 2016'da yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin ardından siyasi kriz kısmen sona erse de şiddet olayları devam ediyor.

Birleşmiş Milletler, Orta Afrika'da istikrarın sağlanması için 2014'te bu ülkeye 12 bin asker göndermişti. Ülkedeki silahlı çatışmaların durması için Sudan'ın öncülüğündeki girişim, Afrika Birliği tarafından da benimsenmişti.

Bu girişim çerçevesinde Hartum, Ağustos 2018'de silahlı gruplar arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmış, bunun sonucunda bu gruplar, barış ve siyasi istikrar için çalışma taahhüdünde bulunmuştu.