Şevval Sam evlilik itirafıyla şaşırttı!

Hayranlarının pek çok sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, evlilikle ilgili dikkat çeken bir itirafta da bulundu.

Çok uzun zamandır müzisyen Sarp Maden ile aşk yaşayan güzel oyuncuya bir hayranı, “Sence çalışma hayatı mı zor evlilik mi?” diye sorunca Şevval Sam, "Evlilik, doğruya doğru ne yapayım" yanıtını verdi.

Sam'ın bu yanıtı sosyal medyada yankı buldu.

02/03/2020 16:56