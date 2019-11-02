Afganistan'da patlama: 9 çocuk öldü

Afganistan'da, emniyet yetkilileri, Darkad'ın Tahiri köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, okul öğrencilerinin bölgeden geçtiği sırada patladığını açıkladı. Patlamada 9 çocuğun yaşamını yitirdiği, bir çocuğun da yaralandığı belirtildi. Yetkililer, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini öne sürdü. Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

02/11/2019 13:29