Kamerun'da kaçırılan çocuklar serbest bırakıldı

Kamerun'da bir Hristiyan Presbiteryen okulundan kaçırılan ve yaşları 11 ile 17 arasında değişen 79 çocuğun serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kamerun İletişim Bakanı Issa Bakary, AFP'ye yaptığı açıklamada "Bütün çocuklar serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakary, çocukların serbest kalma süreciyle ilgili ayrıntı vermedi.

Kendilerine 'Amba Oğlanları' ismini veren bir grubun sosyal medyada yayınladığı bir videoda, çocukların 'mücadele sona erince' serbest bırakılacağı açıklanmıştı.

Ayrıca, ülkedeki Presbiteryen Kilisesi'nin Baş Rahibi Samuel Fonki Forba, çocukları kaçıran grubun herhangi bir fidye talebinde bulunmadığını, sadece okulun kapatılmasını istediklerini belirtmişti.