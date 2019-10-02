Lefkoşa çocuklar için koşacak

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Lefkoşa Maratonu 20 Ekim’de yapılıyor.

Maratonun tanıtım toplantısı yapıldı. LTB başkanı Mehmet Harmancı geçen yıl altı bin kişinin maratonda bir araya geldiğini belirterek, bu yıl “El Ele” kreşi için koşulacağını söyledi.

Çocuklara fırsat eşitliği tanıyacak ve hayata hazırlayacak bir kreş için maratonun yapılacağını söyledi.

Maraton bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılacak.

Türkcell bu yıl da maratonun ana sponsorluğunu üstlendi.

02/10/2019 10:35