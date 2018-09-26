HABER KIBRIS

Aaa Gülse'ye bak!

Bütün televizyon kanallarında yeni sezon heyecanının yaşandığı ve ard arda tanıtımların yayınlandığı şu günlerde Gülse Birsel, tanıtım çekimlerinde giydiği kırmızı kıyafetiyle şaşırttı.

ads
26/09/2018

Aaa Gülse'ye bak!

“Jet Sosyete” dizisinde Gizem Özpamuk karakteriyle geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Gülse Birsel, yeni sezon tanıtım çekimlerinde giydiği Sagaza imzalı kırmızı tül detaylı tamamı el işçiliği olan kıyafetiyle şaşırttı. Çünkü Birsel’i daha önce hiç böyle görmemiştik…

 

Karakterin ruhuna uygun bir kıyafet seçen ünlü oyuncu ve yazar üst kısmı özel kasnak desen çalışmasıyla hazırlanan kıyafetle oldukça farkı görünüyor. Kıyafet üç boyutlu beş ayrı Swarovski taştan işlemeden yapılmış. Elbise, ipek tül ve ipek organze kullanılarak hazırlanmış. Siyah kadife kuşak ise kontrast yaratarak belin inceliğini ortaya çıkarması amacıyla çaprazlama şekilde bağlanmış…

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Gizem Özpamuk, Gülse Birsel, Jet Sosyete
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems