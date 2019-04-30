Çakıcı: Ülkede emek sömürüsü sürekli artmakta

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkede emek sömürüsünün sürekli artmakta olduğunu iddia etti.



Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, “ülkede uygulanan “neo liberal politikalar yüzünden emek sömürüsünün sürekli artmakta olduğunu” savundu.



İşçi sınıfının sendikal örgütlülüğünün zayıf olduğunu belirten Çakıcı, Hükümetin de özel sektördeki sendikalaşmanın önünü açmada “samimiyetsiz” ve “isteksiz” olduğunu ileri sürdü.



İşçinin iş güvenliğinin işverenin iki dudağı arasında olduğunu; sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkının işverenler tarafından engellendiğini savunan Çakıcı, günde 8 saatten fazla çalıştırmanın yaygın olarak devam ettiğini, ek mesai ödeneği hakkının neredeyse unutulmuş bir halde olduğunu da ifade etti.



Çakıcı, işçileri birleşme ve haklarını almak için örgütlü mücadeleye katılmaya çağırdı.



Mehmet Çakıcı ayrıca, 1 Mayıs kutlamalarına katılma çağrısında bulundu.