Çatalköy Belediyesi, tiyatro etkinliklerini iptal etti

Belediye, tiyatro etkinliklerinin ülkede görülen koronavirüs (Covid –19) sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

ads
10/03/2020

ads
ads
Çatalköy Belediyesi, tiyatro etkinliklerini iptal etti
ads

Çatalköy Belediyesi, tiyatro etkinliklerinin ülkede görülen koronavirüs (Covid –19) sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, geçtiğimiz akşam sahnelenen oyunla ilgili de bilgi verildi.

Buna göre, Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 10.  Uluslararası Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatroları Toygun Orbay’ın yazdığı, Derman Atik’in yönettiği “Şerefine İnsanoğlu” adlı tiyatro oyunu sahneledi.

Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunu Güzelyurt Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu da izledi.

Alman bir kadın turiste görülen koronavirüs nedeniyle ülkedeki birçok etkinlik iptal ediliyor.

Çatalköy Belediyesi tiyatro etkinliklerinin, ülkede görülen koronavirüs (Covid – 19) sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.

10/03/2020 16:45
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Çatalköy Belediyesi, tiyatro, haber, kıbrıs, etkinliklerini, iptal, etti
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.