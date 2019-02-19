Benli, Büyükelçi Başçeri’yi ziyaret etti

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti.

"Daha güzel kentler, daha yüksek hizmet kalitesi için işbirliğimiz önemlidir"

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi ziyaret ederek, hem Gönyeli'nin geleceğine yönelik projelerini anlattı, hem de işbirliği imkânları hakkında düşüncelerini paylaştı.

"Daha güzel kentler, daha yüksek hizmet kalitesi için işbirliğimiz önemlidir" diyen Ahmet Yalçın Benli, iade-i ziyaret anlamında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yle samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ziyarette Ahmet Benli’ye Gönyeli Belediye Müdürü Ferruh Dülgeroğlu da eşlik etti.

Gönyeli'nin ülke için önemli bir rol modeli olduğuna inandığını belirterek Ahmet Yalçın Benli, "Kentimizin dönüşüm ve ilerlemesini sürdürmek açısından, Türkiye Cumhuriyeti'nin deneyimi, desteği ve yol göstericiliği elbette önemlidir, bu anlamda, Sayın Büyükelçi'nin hem Gönyeli'ye dair güzel sözlerine, hem de samimi kabulüne teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de bir süre önce Gönyeli Belediyesi'ni ziyaret ederek, "Gönyeli’deki gelişmişlik farkının takdire şayan olduğunu” söylemişti.