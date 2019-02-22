Bakanlar bugün Akçay’da

CTP Güzelyurt İlçesi’nin Akçay’da organize ettiği halk toplantısı bu akşam 19.30’da örgüt binasında yapılacak.

Hükümet icraatlarının konuşulacağı toplantıda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Sağlık Bakanı Filiz Besim ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami konuşmacı olarak yer alacak.

Yurttaşların sorunlarını aktarma fırsatı bulacağı toplantıda Bakanlar soruları yanıtlayacak.