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Alsancak’ta yağmur yeniden başladı

Alsancak bölgesinde dün akşam yaşanan yağmur felaketinin ardından beklenen yağış yeniden başladı.

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06/12/2018

Alsancak’ta yağmur yeniden başladı

Alsancak bölgesinde dün akşam yaşanan yağmur felaketinin ardından beklenen yağış yeniden başladı.

Dün akşamdan sonra Alsancaklıların  korkulu rüyası haline gelen aşırı yağışlar şiddetini biraz azaltsa da yeniden başladı. Birçok vatandaş evini ve iş yerini korumak için tedbirler almış durumda. Alsancak Belediyesi ve Sivil Savunma Ekipleri olası bir olumsuz durumda önlemlerini aldı. 

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TAGS: Alsancak’ta, yağmur, yeniden, başladı, haber, kıbrıs
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