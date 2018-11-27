Erdoğan, Trump ile görüşecek

Arjantin'de yapılacak G-20 ülkeleri zirvesi kapsamında dünya liderleri bir araya gelecek. ABD Başkanı Trump'ın bu ziyaret sırısında Rusya başta olmak üzere Almanya, Japonya ve Arjantin ülkerinin liderleriyle önemli görüşmeler yapacağı bildirildi. Trump'ın, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ayrıca ikili bir görüşme yapacağı da Beyaz Saray tarafından doğrulandı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada G-20 ülkelerinin toplantı için Arjantin’e gideceği ve burada ikili görüşmeler gerçekleştireceği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın toplantıyı fırsata dönüştürerek sorun yaşadığı ülke liderleriyle bir araya geleceği belirtildi. Trump’ın Rusya lideri Putin ile son zamanlarda Karadeniz’de yaşanan olayları da görüşmesi bekleniyor.TİCARET SAVAŞLARI GÖRÜŞMESİ

Trump, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan çatışmalar için Rusya’ya karşı bir yaptırım uygulamayı düşünmediğini açıklamıştı. Başkan Trump’ın ayrıca Çin lideri Xi Jinping ile son zamanlarda yaşanan ticaret savaşlarını da görüşebileceği belirtildi.

ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞECEK

Beyaz Saray Danışmanı Bolton basına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump’ın, Arjantin’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapacağını duyurdu. Bolton ayrıca, Trump’ın Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Prens Salman ile ayarlanmış bir görüşmesinin bulunmadığını açıkladı.