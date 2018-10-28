Barcelona, Real Madrid'i sahadan süpürdü

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona, El Clasio olarak adlandırılan mücadelede Real Madrid'i 5-1'lik skorla geçmeyi başardı.

Nou Camp'ta Lionel Messi'nin sakatlığı sebebi ile oynayamadığı karşılaşmada Barcelona, Real Madrid karşısında farka gitti. Hattrick yapan Luis Suarez'in yıldızlaştığı karşılaşmayı tam 93.265 kişi takip etti.

Barcelona, 11. dakikada Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'nun golü ile öne geçerken, 30. dakikada "VAR" sisteminin yardımı ile kazanılan penaltıda topun başına geçen Luis Suarez, ilk yarı skorunu 2-0 olarak tayin etti.

İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf Real Madrid oldu. Marcelo 50. dakikada farkı bire indirirken, deplasman ekibi üst üste fırsatlar buldu fakat ikinci golü bulamadı. 75. dakikada Sergi Roberto'nun ortasında harika bir kafa vuruşu yapan Suarez, farkı tekrar ikiye çıkardı. Uruguaylı santrfor 83. dakikada defansın arkasına atılan topta aşırtma vuruş ile skoru 3-1'e getirirken, oyuna 84'te giren Arturo Vidal'in 87. dakikada golü maçın sonucunu belirledi: 5-1

Bu sonuçla Barcelona, 21 puana ulaşarak La Liga'da liderliğini sürdürdü. 10. maçında 4. yenilgisini alan Real Madrid ise 14 puanda kaldı.

Julen Lopetegui'nin öğrencileri, son 5 lig maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Eflatun beyazlılarda İspanyol teknik adamın görevine son verilmeis bekleniyor.