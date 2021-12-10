AB, 3 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıdı

Avrupa Birliği (AB), 3 ülkenin yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi.

AB Komisyonu, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Cape Verde'nin uyguladığı Covid-19 aşı sertifikalarının AB'nin sertifikasına eş değer kabul edilmesi kararı alındığını açıkladı.

Söz konusu 3 ülkenin AB aşı sertifikası sistemine bağlanacağına dikkati çekilen açıklamada, bu ülkelerin verdikleri aşı sertifikalarının "AB Dijital COVID Sertifikası" ile aynı koşulları taşıyacağı ve sertifikaların AB ülkelerinde de kabul edileceği kaydedildi.

Açıklamada, hali hazırda 55 ülkenin AB aşı sertifika sistemine bağlı durumda olduğu anımsatıldı.

AB'nin salgında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı aşı sertifikası uygulaması, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Sertifikayla AB'de onaylı Covid-19 aşıları; BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde genellikle ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor.

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10/12/2021 14:57