AB, Afrika'ya bağışladığından fazla aşıyı çöpe atıyor

Avrupa Birliği ülkelerinin Afrika'ya bağışladıkları korona aşısından çok daha fazlasını, tarihi geçtiği için çöpe attığı öğrenildi. Bağışlanan aşı miktarı 30 milyon, Şubat sonu itibarıyla çöpe atılacak aşı 55 milyon doz.

Avrupa Birliği ülkelerinin Afrika ülkelerine bağışladıkları korona aşısından çok daha fazlasını, tarihi geçtiği için çöpe attığı öğrenildi. Halkın Aşısı (The People's Vaccine) adlı ittifakın açıklamasına göre Avrupa ülkelerinin Afrika'ya gönderdikleri aşı miktarı 30 milyon doz civarında. Avrupa'da şubat ayı sonuna kadar tarihi geçtiği için çöpe atılacak olan aşı miktarı ise 55 milyon doz.

Aralarında Oxfam, Birleşmiş Milletler AIDS Programı gibi dünya genelinde 80'den fazla yardım kuruluşunun içinde yer aldığı Halkın Aşısı adlı ittifak, çeşitli sağlık uzmanları, ekonomistler, devlet başkanları ve inanç liderlerince de destekleniyor.

Halkın Aşısı'ndan yapılan açıklamada "Her ne kadar AB, dünya genelinde aşıda en büyük ihracat gücü olsa da ve Afrika ile ortaklığı vurgulasa da aşıların fiyatlandırılması, tamamen kârlarını azami hale getirmeye odaklı ilaç şirketlerine bırakılmış durumda" denildi. "Avrupa Birliği ülkelerinin hükümetleri aşı dozlarını son kullanma tarihi geçene kadar istifliyor" ifadelerine yer verilen açıklamada Afrika'da ise aşı eksikliğinin son derece büyük olduğu belirtildi. "Akut aşı eksikliği pandemiyi öngörülemez bir biçimde uzatıyor ve yeni virüs varyantları riskini yükseltiyor" denildi.

SADECE YÜZDE 11 İKİ DOZ AŞILANDI

Oxfam'ın verdiği bilgilere göre kıtada halkın sadece yüzde 11'i, yani yaklaşık 151 milyon insan iki doz aşı olmuş durumda. Halkın Aşısı sayılara bakıldığında uluslararası çapta geliştirilen aşı inisiyatifi olan Covax'ın başarısızlığa uğradığını açıkladı. Açıklamada aşıların dağıtımından ziyade yerinde üretilmesi ve bunun için de patent haklarının kaldırılması gerektiği vurgulandı. İttifak bir kez daha Batı ülkelerine aşıların patent hakkını kaldırma çağrısı yaptı.

Dünya Ticaret Örgütü de yaklaşık 6 ay önce benzer bir teklifte bulunmuş, bu öneri kalkınmakta olan ve kalkınmanın eşiğindeki hemen hemen tüm ülkelerin yanı sıra ABD tarafından da desteklenmişti. Patent haklarının kaldırılmasına başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği karşı çıkmıştı.

"ALMAN HÜKÜMETİ PATENT KONUSUNDAKİ BLOKAJINI KALDIRMALI"

Oxfam'dan Pia Schwertner "Yeni Federal Hükümet patent haklarından feragat konusunda blokajını kaldırmalı ve ilaç şirketlerinin çıkarlarını Afrika'daki insanların hayatlarının üstünde görmeye bir son vermeli" dedi. Schwertner "Aşıların geliştirilmesi kamu kaynakları ile finanse ediliyor ve know-how da dünya ile paylaşılmalı ki tüm nitelikli üreticiler bu hayati öneme sahip aşıların üretimine geçebilsin" diye konuştu.

Afrika'da aşılamanın geri kalmasının nedenlerinden birinin kıtada yeterince aşı olmaması olduğu Almanya Kalkınma Bakanlığı'nın bir iç yazışmasında da ifade edildi. Belgeye göre 2021'den bu yana Afrika'daki aşı üretim projelerine Almanya'nın yaptığı yardımın toplam hacmi ise yaklaşık 530 milyon euro.

ALTYAPI EKSİKLİĞİ DE ROL OYNUYOR

ONE adlı kalkınma örgütünün yaptığı analize göre Afrika'da aşılamada ülkeden ülkeye büyük farklılıklar bulunuyor. Seyşeller'de iki doz aşılananların nüfusa oranı yüzde 79,8 ile Afrika'da ilk sırada. Onu yüzde

71,9 ile Mauritius ve yüzde 62,9 ile Fas takip ediyor. Her üç ülkenin de ikili anlaşmalarla nüfuslarına yetecek miktarda aşı temin ettikleri belirtiliyor. Afrika'da aşılama oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 0,1 ile Burundi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'den iki doz aşılananların nüfusa oranı yüzde 0,2, Çad'da ise yüzde 0,8. Bu ülkelerin nüfuslarına oranla daha az aşı temin edebildikleri ancak temin edilen dozların da az bir kısmının uygulanabildiği kaydediliyor. ONE bunun nedenleri arasında tedarik zincirindeki eksiklikleri ve aşıyı belli bir derecenin altında tutma koşullarının olmayışını da sayıyor. Ayrıca şırınga eksikliği de aşılamanın düşük olmasında rol oynuyor.

17/02/2022 11:04