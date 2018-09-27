‘AB, Anlaşmayla Sonuçlanacak Bir Brexit İçin Çalışıyor’

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun BrexitBaşmüzakerecisiMichelBarnier, Brüksel'in anlaşmayla sonuçlanacak bir Brexit için çalıştığını belirterek, "Ayrıca Birleşik Krallık ile yakın ekonomik ilişkileri de kapsayan iddialı bir iş birliği hedefliyoruz." dedi.

Barnier, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "AB, anlaşmayla sonuçlanacak bir Brexit için çalışıyor. Ayrıca Birleşik Krallık ile yakın ekonomik ilişkileri de kapsayan iddialı bir iş birliği hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Brüksel'de temaslarda bulunan İngiltere'nin ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri JeremyCorbyn, AB'den anlaşmasız olarak ayrılmanın ulusal bir faciaya yol açabileceğini söyledi.

Corbyn, AB'ye, anlaşmasız olarak ayrılmanın önüne geçmek için elinden geleni yapma çağrısında bulunarak, aksi durumda İngiltere ve AB'deki yaşam standartlarının olumsuz etkileneceği değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonu Sözcüsü MargaritisSchinas ise günlük basın brifinginde, Brexit'e ilişkin, "Sakin olalım ve müzakereye devam edelim." dedi.

Bununla birlikte Schinas, Brüksel'in Brexit'e dair her türlü senaryoya hazır olduğunun altını çizdi.