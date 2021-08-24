AB, aşı hedefini yaz sonuna kadar tutturmayı planlıyor

Reuters’ın haberine göre, Avrupa Komisyonu sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides AB bloğunda yetişkinlerin en az %70’inin bir doz aşı olduğunu ve %57’sinin tamamen aşılandığını ifade etti. Kyriakides, tahmini hesaplamaların AB’nin %70 hedefine yazın sonunda ulaşacağını gösterdiğini belirtti.

AB’nin aşı programı İngiltere ve ABD’ye kıyasla teslimatlarda yaşanan gecikmeler gibi nedenlerden dolayı başlarda yavaş ilerliyordu. AB, özellikle AstraZeneca’dan siparişlerin gecikmesinin ardından şirkete karşı yasal süreç başlatmıştı.

AB AŞILAMADA İLK SIRALARDA

Ancak ikinci çeyrekten itibaren özellikle Pfizer-BioNTech öncülüğünde AB’ye aşı tedariği sert bir şekilde hızlandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB’nin aşılamada artık dünya liderleri arasında olduğunu ifade etti.

Leyen, “Aşılamanın hızlanması başarıyla gerçekleşti ancak bu çabaları sürdürmemiz gerek. Delta varyantı çok tehlikeli. Bu nedenle imkanı olan herkesi aşı olmaya çağırıyorum; kendi sağlıklarını ve diğerlerini korumaları için” dedi.

Bu habere tepkiniz:



24/08/2021 15:09