AB, AstraZeneca'dan Haziran ayı sonuna kadar 120 milyon aşı teslim etmesini istedi

AB'yi temsil eden bir avukat , ertelenen tedarikler nedeniyle şirket aleyhine açılan dava duruşmasında, Avrupa Birliği'nin AstraZeneca'nın en az 120 milyon doz COVID-19 aşısını Haziran ayı sonuna kadar teslim etmesini istediğini söyledi .

Avukat, Avrupa Komisyonu tarafından İngiliz-İsveçli aşı üreticisi aleyhine açılan ikinci davanın yargılaması sürerken bir Belçika mahkemesinde açıklama yaptı.

AstraZeneca başlangıçta AB ile Haziran ayı sonuna kadar 300 milyon doz teslim etme konusunda anlaşmıştı, ancak şimdiye kadar yalnızca 50 milyon aşı teslim etti ve Haziran sonuna kadar 100 milyondoz hedeflediğini söyledi.

Davaya aşina olan yetkililer, davanın Nisan ayında başlayan ilk dava sonrasında çoğunlukla usule ilişkin olduğunu konunun esasıyla ilgili olduğunu ve Avrupa Birliği'nin olası mali cezalar almasına izin vereceğini söylediler.

Tazminatlar değerlendirilirken AB tarafından 1 Euro'luk bir geçici tazminat talebi öne sürüldü, ancak AB'nin AstraZeneca tarafından sözleşme ihlali olarak gördüğü şey için gerçek tazminat talebine daha sonraki bir aşamada karar verilecek.

AstraZeneca'nın bir avukatı, mahkemede, AB'nin yürütmesinin daha önce açılmış olduğu gerekçesiyle ikinci bir dava açtığından şikâyet etti.

AB'nin avukatı mahkemeye, şirketin şu ana kadar Brüksel tarafından tam olarak almak istediği hacimde yapılan ilk resmi talepte 120 milyon dozu Haziran ayı sonuna kadar teslim etmesi gerektiğini söyledi.

Avukat ayrıca mahkemeye, AB'nin sözleşmeye bağlanan 300 milyon dozun geri kalanının Eylül ayına kadar teslim edilmesini "umduğunu" söyledi.

AstraZeneca'nın avukatı hâkime, şirketin Haziran ayı sonuna kadar 100 milyon doz vermeyi "umduğunu" yineledi.

AstraZeneca avukatı, şirketin AB'nin Haziran ayı sonuna kadar 120 milyon doz verme talebini kabul edip edemeyeceği sorulduğunda yorum yapmayı reddetti.

Brüksel mahkemesinde yapılan kısa duruşmada, yeni davanın ilk duruşmasının 24 Eylül'de yapılması kararlaştırıldı.

AB'nin teslimatları derhal hızlandırmak istediği dava için 26 Mayıs'ta bir başka duruşma düzenlendi.

İlk davayla ilgili kararın Haziran ayı sonundan önce verilmesi beklenirken, mali cezalar ve meselenin esasına ilişkin ikinci dava en az önümüzdeki yıla kadar sürecek.

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11/05/2021 13:51